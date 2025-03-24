BR
Bedrock — це перший мультиактивний протокол ліквідного рестейкінгу, який вперше впроваджує стекінг Bitcoin через uniBTC. Як провідний токен ліквідного стекінгу BTC, uniBTC дозволяє власникам отримувати винагороди, зберігаючи ліквідність, і відкриває нові можливості прибутковості на ринку Bitcoin вартістю 1 трлн $. Завдяки інноваційному підходу до BTCFi 2.0, Bedrock переосмислює роль Bitcoin у DeFi та розширює ліквідний рестейкінг на понад 12 блокчейнів для BTC, ETH і DePIN-активів.
Ім'яBR
РейтингNo.1083
Ринкова капіталізація$0.00
Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00
Ринкова частка%
Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)4.12%
Циркуляційна пропозиція210,000,000
Максимальна пропозиція1,000,000,000
Загальна пропозиція1,000,000,000
Коефіцієнт циркуляції0.21%
Дата випуску--
Ціна, за якою актив було випущено вперше--
Історичний максимум0.22056296219492613,2025-03-24
Найнижча ціна0.03902018689786832,2025-04-18
Публічний блокчейнBSC
ОписBedrock — це перший мультиактивний протокол ліквідного рестейкінгу, який вперше впроваджує стекінг Bitcoin через uniBTC. Як провідний токен ліквідного стекінгу BTC, uniBTC дозволяє власникам отримувати винагороди, зберігаючи ліквідність, і відкриває нові можливості прибутковості на ринку Bitcoin вартістю 1 трлн $. Завдяки інноваційному підходу до BTCFi 2.0, Bedrock переосмислює роль Bitcoin у DeFi та розширює ліквідний рестейкінг на понад 12 блокчейнів для BTC, ETH і DePIN-активів.
Сектор
Соціальні мережі
etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.