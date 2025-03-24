BR

Bedrock — це перший мультиактивний протокол ліквідного рестейкінгу, який вперше впроваджує стекінг Bitcoin через uniBTC. Як провідний токен ліквідного стекінгу BTC, uniBTC дозволяє власникам отримувати винагороди, зберігаючи ліквідність, і відкриває нові можливості прибутковості на ринку Bitcoin вартістю 1 трлн $. Завдяки інноваційному підходу до BTCFi 2.0, Bedrock переосмислює роль Bitcoin у DeFi та розширює ліквідний рестейкінг на понад 12 блокчейнів для BTC, ETH і DePIN-активів.

Ім'яBR

РейтингNo.1083

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)4.12%

Циркуляційна пропозиція210,000,000

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.21%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.22056296219492613,2025-03-24

Найнижча ціна0.03902018689786832,2025-04-18

Публічний блокчейнBSC

ОписBedrock — це перший мультиактивний протокол ліквідного рестейкінгу, який вперше впроваджує стекінг Bitcoin через uniBTC. Як провідний токен ліквідного стекінгу BTC, uniBTC дозволяє власникам отримувати винагороди, зберігаючи ліквідність, і відкриває нові можливості прибутковості на ринку Bitcoin вартістю 1 трлн $. Завдяки інноваційному підходу до BTCFi 2.0, Bedrock переосмислює роль Bitcoin у DeFi та розширює ліквідний рестейкінг на понад 12 блокчейнів для BTC, ETH і DePIN-активів.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.