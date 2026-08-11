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Поточна ціна Janction сьогодні становить 0,003685 UAH. Ринкова капіталізація JCT становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін JCT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Janction сьогодні становить 0,003685 UAH. Ринкова капіталізація JCT становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін JCT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про JCT

Інформація про ціну JCT

Що таке JCT

Whitepaper JCT

Офіційний вебсайт JCT

Токеноміка JCT

Прогноз ціни JCT

Історія JCT

Посібник з купівлі JCT

Конвертація JCT у фіатну валюту

Спот JCT

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Курс Janction (JCT)

Актуальна ціна 1 JCT до UAH:

₴0,16541965
₴0,16541965₴0,16541965
+1,06%1D
UAH
Графік ціни Janction (JCT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:38:00 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Janction

Поточна ціна Janction (JCT) сьогодні становить ₴ 0,003685, зі зміною 1,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JCT до UAH становить ₴ 0,003685 за JCT.

Janction наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- JCT. Протягом останніх 24 годин JCT торгувався між ₴ 0,003488 (мінімум) та ₴ 0,003751 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці JCT змінився на +0,29% за останню годину та на +3,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 24,49K.

Ринкова інформація щодо Janction (JCT)

--
----

₴ 24,49K
₴ 24,49K₴ 24,49K

₴ 184,25M
₴ 184,25M₴ 184,25M

--
----

50 000 000 000
50 000 000 000 50 000 000 000

BSC

Поточна ринкова капіталізація Janction — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 24,49K. Циркуляційна пропозиція JCT — --, зі загальною пропозицією 50000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 184,25M.

Історія ціни Janction у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,003488
₴ 0,003488₴ 0,003488
Мін. за 24 год
₴ 0,003751
₴ 0,003751₴ 0,003751
Макс. за 24 год

₴ 0,003488
₴ 0,003488₴ 0,003488

₴ 0,003751
₴ 0,003751₴ 0,003751

--
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--
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+0,29%

+1,06%

+3,25%

+3,25%

Історія ціни Janction (JCT) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Janction за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,00173506+1,06%
30 днів₴ +0,000367+11,06%
60 днів₴ -0,002377-39,22%
90 днів₴ -0,000205-5,27%
Зміна ціни Janction сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни JCT на ₴ +0,00173506 (+1,06%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Janction за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,000367 (+11,06%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Janction за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник JCT змінився на ₴ -0,002377 (-39,22%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Janction за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,000205 (-5,27%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Janction (JCT)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Janction зараз.

Аналіз для Janction

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Janction. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Janction сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку JCT: ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
BOLL (20,2)Ціна < нижня лініяДотик до нижньої лінії або її пробійВходимо у «дешеву» зону, волатильність зростає.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.
Точка розворотуЦіна < S2Нижче S2Дешевше за нещодавній «найдешевший» діапазон, ціна в низькій зоні.

JCT_USDT на 4-годинному таймфреймі зараз торгується по ціні 0,00342. Ціна знаходиться нижче центрального діапазону, який розташований на рівні 0,003856. Система ключових рівнів демонструє щільне розташування зон від опори S1 до рівня опору R2. На даний момент структура перебуває у фазі низького коливання. Група середньої і довгострокової скользящих середніх (MA та EMA) показують сигнал покупки, розташовуючись у певному порядку. Індикатор MACD зафіксував перехід через нульовий рівень у стані «бичачого перехрестя». Показник RSI знаходиться у нейтральній зоні. Швидкі та повільні індикатори демонструють прояв шарування, що свідчить про відсутність чіткої тенденції. Короткострокова кінетика поки не сформувала одноступеневого напрямку. Рівень волатильності зберігається на звичайному рівні. Близьким ключовим рівнем підтримки є S1 на рівні 0,003799, що знаходиться приблизно на 11% нижче поточної ціни. Далеким орієнтиром служить центральний рівень 0,003856. Знизу відсутні чіткі дані про близьку підтримку, а зверху опір концентрується у діапазоні між 0,00375 і 0,003962. Ціна значно відхиляється від основного ключового рівня. Ринок перебуває у фазі структурної корекції. У поточній точці обидві сторони — бичі та ведмеді — поки не досягли нового рівноваги.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Janction?

Фактори ціни JCT включають: динаміку попиту та пропозиції на ринку, обсяг торгів, настрій інвесторів, загальні тренди криптовалютного ринку, кореляцію з біткоїном, регуляторні новини, оновлення щодо розвитку проектів, оголошення про партнерства, зміни в токеноміці, лістинг на біржах, активність «китів» та макроекономічні умови, що впливають на ризикові активи.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Janction?

Люди хочуть знати ціну на Junction (JCT) сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих торговельних рішень, управління портфелем, визначення оптимального часу для покупки чи продажу, відстеження результатів інвестицій та оцінювання ринкових тенденцій. Ціни у реальному часі допомагають трейдерам скористатися волатильністю ринку.

Прогноз ціни Janction

Прогноз ціни Janction (JCT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна JCT у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Janction (JCT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Janction потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Janction у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни JCT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Janction.

Як купити та інвестувати Janction в Україна

Готові розпочати торгівлю з Janction? Купівля JCT на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Janction. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Janction (JCT).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Janction буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Janction (JCT)

Що ви можете зробити з Janction

Володіння Janction відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Janction (JCT)

Janction is a decentralized AI-compute pool and Layer-2 network that connects global GPU suppliers and AI teams with verifiable contribution-based incentives and transparent pricing. By combining Proof of Contribution with PVCG pricing, Janction aligns suppliers and demanders in a fair and efficient way.

Ресурс Janction

Щоб дізнатися більше про Janction, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтJanction
Оглядач блокчейну

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:38:00 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Janction (JCT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Janction

JCT USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію JCT з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю JCTUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Janction (JCT) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Janction у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
JCT/USDT
₴0,16541965
₴0,16541965₴0,16541965
+1,06%
6.90M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 JCT = 0,16541965 UAH