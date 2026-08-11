Сьогоднішня ціна Janction

Поточна ціна Janction (JCT) сьогодні становить ₴ 0,003685, зі зміною 1,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JCT до UAH становить ₴ 0,003685 за JCT.

Janction наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- JCT. Протягом останніх 24 годин JCT торгувався між ₴ 0,003488 (мінімум) та ₴ 0,003751 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці JCT змінився на +0,29% за останню годину та на +3,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 24,49K.

Ринкова інформація щодо Janction (JCT)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 24,49K₴ 24,49K ₴ 24,49K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 184,25M₴ 184,25M ₴ 184,25M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 50 000 000 000 50 000 000 000 50 000 000 000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Janction — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 24,49K. Циркуляційна пропозиція JCT — --, зі загальною пропозицією 50000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 184,25M.