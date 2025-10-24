Що таке Camp Network (CAMP)

Camp Network — це автономний IP-рівень, перший спеціально розроблений блокчейн рівня 1, створений для нативної підтримки походження, програмованого ліцензування та монетизації агентів на рівні протоколу. У міру того, як генеративний ШІ трансформує креативність, Camp надає інфраструктуру для реєстрації, ліцензування та монетизації інтелектуальної власності ончейн у PvP та нативному споживанні ШІ. Camp робить контент стандартно програмованим, таким, що підлягає контролю, та таким, що можна монетизувати — усуваючи інфраструктурний розрив на перетині штучного інтелекту та інтелектуальної власності.

Люди також запитують: Інші запитання про Camp Network Скільки сьогодні коштує Camp Network (CAMP)? Актуальна ціна CAMP у USD становить 0,01512 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна CAMP до USD? $ 0,01512 . Перегляньте Поточна ціна CAMP до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація Camp Network? Ринкова капіталізація CAMP — -- USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція CAMP? Циркуляційна пропозиція CAMP — -- USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) CAMP? CAMP досяг історичної максимальної ціни у -- USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CAMP? Історична мінімальна ціна CAMP становила -- USD . Який обсяг торгівлі CAMP? Актуальний обсяг торгівлі CAMP за 24 години — $ 277,22K USD . Чи підніметься ціна CAMP цього року? CAMP може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CAMP для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для Camp Network (CAMP)

