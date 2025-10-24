Актуальна ціна Camp Network сьогодні становить 0.01512 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CAMP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CAMP на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Camp Network сьогодні становить 0.01512 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CAMP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CAMP на MEXC вже зараз.

Логотип Camp Network

Курс Camp Network (CAMP)

Актуальна ціна 1 CAMP до USD:

+1,13%1D
USD
Графік ціни Camp Network (CAMP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:32:22 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Camp Network (CAMP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

-0,92%

+1,13%

-10,17%

-10,17%

Актуальна ціна Camp Network (CAMP) становить $ 0,01512. За останні 24 години CAMP торгувався між мінімумом у $ 0,0147 і максимумом у $ 0,01561, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CAMP становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то CAMP змінився на -0,92% за останню годину, +1,13% за 24 години та на -10,17% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Camp Network (CAMP)

ETH

Поточна ринкова капіталізація Camp Network — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 277,22K. Циркуляційна пропозиція CAMP — --, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 151,20M.

Історія ціни Camp Network (CAMP) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Camp Network за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0001688+1,13%
30 днів$ -0,0254-62,69%
60 днів$ +0,00512+51,20%
90 днів$ +0,00512+51,20%
Зміна ціни Camp Network сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CAMP на $ +0,0001688 (+1,13%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Camp Network за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0254 (-62,69%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Camp Network за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CAMP змінився на $ +0,00512 (+51,20%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Camp Network за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,00512 (+51,20%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Camp Network (CAMP)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Camp Network зараз.

Що таке Camp Network (CAMP)

Camp Network — це автономний IP-рівень, перший спеціально розроблений блокчейн рівня 1, створений для нативної підтримки походження, програмованого ліцензування та монетизації агентів на рівні протоколу. У міру того, як генеративний ШІ трансформує креативність, Camp надає інфраструктуру для реєстрації, ліцензування та монетизації інтелектуальної власності ончейн у PvP та нативному споживанні ШІ. Camp робить контент стандартно програмованим, таким, що підлягає контролю, та таким, що можна монетизувати — усуваючи інфраструктурний розрив на перетині штучного інтелекту та інтелектуальної власності.

Проєкт Camp Network доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Camp Network. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу CAMP, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Camp Network у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Camp Network безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Camp Network (USD)

Скільки коштуватиме Camp Network (CAMP) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Camp Network (CAMP) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Camp Network.

Перегляньте прогноз ціни Camp Network вже зараз!

Токеноміка Camp Network (CAMP)

Розуміння токеноміки Camp Network (CAMP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CAMP зараз!

Як купити Camp Network (CAMP)

Шукаєте як купити Camp Network? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Camp Network на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

CAMP до місцевих валют

Ресурс Camp Network

Щоб дізнатися більше про Camp Network, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтCamp Network
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Camp Network

Скільки сьогодні коштує Camp Network (CAMP)?
Актуальна ціна CAMP у USD становить 0,01512 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CAMP до USD?
Поточна ціна CAMP до USD — $ 0,01512. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Camp Network?
Ринкова капіталізація CAMP — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CAMP?
Циркуляційна пропозиція CAMP — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CAMP?
CAMP досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CAMP?
Історична мінімальна ціна CAMP становила -- USD.
Який обсяг торгівлі CAMP?
Актуальний обсяг торгівлі CAMP за 24 години — $ 277,22K USD.
Чи підніметься ціна CAMP цього року?
CAMP може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CAMP для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:32:22 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

