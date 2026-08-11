Курс Ultiland (ARTX)
Поточна ціна Ultiland (ARTX) сьогодні становить ₴ 0.08699, зі зміною 0.33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ARTX до UAH становить ₴ 0.08699 за ARTX.
Ultiland наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- ARTX. Протягом останніх 24 годин ARTX торгувався між ₴ 0.08674 (мінімум) та ₴ 0.08742 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.
У короткостроковій динаміці ARTX змінився на -0.07% за останню годину та на -6.11% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 61,20K.
BSC
Поточна ринкова капіталізація Ultiland — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 61,20K. Циркуляційна пропозиція ARTX — --, зі загальною пропозицією 280000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 24.36M.
-0.07%
-0.33%
-6.11%
-6.11%
Відстежуйте зміни ціни на Ultiland за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0.0129291
|-0.33%
|30 днів
|₴ -0.01818
|-17.29%
|60 днів
|₴ +0.00395
|+4.75%
|90 днів
|₴ -0.12286
|-58.55%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни ARTX на ₴ -0.0129291 (-0.33%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.01818 (-17.29%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник ARTX змінився на ₴ +0.00395 (+4.75%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.12286 (-58.55%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Ultiland (ARTX)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Ultiland зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Ultiland. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку ARTX: ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|5‑6 купівля
|60‑80%, купівля
|Більшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|S1 ≤ ціна < точка розвороту
|Між S1 і точкою розвороту
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
【Ринкова структура】 На таймфреймі 4h ARTX_USDT демонструє розбіжність між биками та ведмедями: група MA з 5–6 середніх ліній фіксує сигнали на покупку, а група EMA з 7 ліній також перебуває у стані «купити». Текуща ціна 0.3197 знаходиться нижче центральної осі хаба 0.3235 на 38 пункти, що розташовує її у нижній частині нейтрального діапазону. Ціна тримається вище підтримки S1 на рівні 0.3162, залишаючи простір для подальшого зростання. 【Стан енергії ринку】 Індикатор MACD демонструє формування смертельного перетину, що свідчить про зниження короткострокової енергії ринку. RSI продовжує перебувати в нейтральному діапазоні, що вказує на тимчасовий баланс сил між биками та ведмедями. Комбінація швидких і повільних скользящих середніх разом з індикатором MACD показує явну дивергенцію, а також чітке розподілення енергії всередині ринку, що свідчить про неоднорідність внутрішньоринкових сил.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Ultiland потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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