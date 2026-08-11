Сьогоднішня ціна Ultiland

Поточна ціна Ultiland (ARTX) сьогодні становить ₴ 0.08699, зі зміною 0.33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ARTX до UAH становить ₴ 0.08699 за ARTX.

Ultiland наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- ARTX. Протягом останніх 24 годин ARTX торгувався між ₴ 0.08674 (мінімум) та ₴ 0.08742 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці ARTX змінився на -0.07% за останню годину та на -6.11% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 61,20K.

Ринкова інформація щодо Ultiland (ARTX)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 61,20K₴ 61,20K ₴ 61,20K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 24.36M₴ 24.36M ₴ 24.36M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 280,000,000 280,000,000 280,000,000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Ultiland — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 61,20K. Циркуляційна пропозиція ARTX — --, зі загальною пропозицією 280000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 24.36M.