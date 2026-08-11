Сьогоднішня ціна MXN

Поточна ціна MXN (MXN) сьогодні становить ₴ 0,05566, зі зміною 0,57% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MXN до UAH становить ₴ 0,05566 за MXN.

MXN наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- MXN. Протягом останніх 24 годин MXN торгувався між ₴ 0,05546 (мінімум) та ₴ 0,05617 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці MXN змінився на +0,12% за останню годину та на +0,36% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 58,27K.

Ринкова інформація щодо MXN (MXN)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 58,27K₴ 58,27K ₴ 58,27K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція ---- -- Публічний блокчейн NONE

Поточна ринкова капіталізація MXN — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 58,27K. Циркуляційна пропозиція MXN — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.