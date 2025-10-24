Актуальна ціна PlaysOut сьогодні становить 0.02753 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PLAY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PLAY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна PlaysOut сьогодні становить 0.02753 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PLAY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PLAY на MEXC вже зараз.

Логотип PlaysOut

Курс PlaysOut (PLAY)

Актуальна ціна 1 PLAY до USD:

$0,02751
$0,02751$0,02751
+1,43%1D
USD
Графік ціни PlaysOut (PLAY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:12:29 (UTC+8)

Інформація щодо ціни PlaysOut (PLAY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,02673
$ 0,02673$ 0,02673
Мін. за 24 год
$ 0,02968
$ 0,02968$ 0,02968
Макс. за 24 год

$ 0,02673
$ 0,02673$ 0,02673

$ 0,02968
$ 0,02968$ 0,02968

--
----

--
----

+0,21%

+1,43%

-6,68%

-6,68%

Актуальна ціна PlaysOut (PLAY) становить $ 0,02753. За останні 24 години PLAY торгувався між мінімумом у $ 0,02673 і максимумом у $ 0,02968, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PLAY становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то PLAY змінився на +0,21% за останню годину, +1,43% за 24 години та на -6,68% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PlaysOut (PLAY)

--
----

$ 209,73K
$ 209,73K$ 209,73K

$ 137,65M
$ 137,65M$ 137,65M

--
----

5 000 000 000
5 000 000 000 5 000 000 000

BASE

Поточна ринкова капіталізація PlaysOut — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 209,73K. Циркуляційна пропозиція PLAY — --, зі загальною пропозицією 5000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 137,65M.

Історія ціни PlaysOut (PLAY) у USD

Відстежуйте зміни ціни на PlaysOut за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0003878+1,43%
30 днів$ -0,01039-27,40%
60 днів$ -0,01695-38,11%
90 днів$ +0,02253+450,60%
Зміна ціни PlaysOut сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни PLAY на $ +0,0003878 (+1,43%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни PlaysOut за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,01039 (-27,40%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни PlaysOut за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник PLAY змінився на $ -0,01695 (-38,11%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни PlaysOut за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,02253 (+450,60%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для PlaysOut (PLAY)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни PlaysOut зараз.

Що таке PlaysOut (PLAY)

PlaysOut — це високопродуктивна інфраструктура для публікації, що забезпечує майбутнє вбудованих ігор. Створена для ери суперзастосунків, вона дозволяє розробникам запускати та масштабувати тисячі мініігор по всьому світу за допомогою єдиної, безперебійної інтеграції. Перетворюючи застосунки з високим трафіком на інтерактивні ігрові середовища, PlaysOut підвищує залученість, утримання та монетизацію. Її відкрита, сумісна архітектура поєднує Web2 та Web3, підтримуючи співпрацю екосистем та забезпечуючи цифровий досвід нового покоління без перешкод та фрагментованих систем. PlaysOut — це двигун зростання інтерактивних розваг, де кожне натискання відкриває цінність, а кожна гра просуває ончейн-економіку вперед.

Проєкт PlaysOut доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями PlaysOut. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу PLAY, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про PlaysOut у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі PlaysOut безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни PlaysOut (USD)

Скільки коштуватиме PlaysOut (PLAY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів PlaysOut (PLAY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо PlaysOut.

Перегляньте прогноз ціни PlaysOut вже зараз!

Токеноміка PlaysOut (PLAY)

Розуміння токеноміки PlaysOut (PLAY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PLAY зараз!

Як купити PlaysOut (PLAY)

Шукаєте як купити PlaysOut? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати PlaysOut на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

PLAY до місцевих валют

1 PlaysOut (PLAY) до VND
724,45195
1 PlaysOut (PLAY) до AUD
A$0,0421209
1 PlaysOut (PLAY) до GBP
0,0206475
1 PlaysOut (PLAY) до EUR
0,0236758
1 PlaysOut (PLAY) до USD
$0,02753
1 PlaysOut (PLAY) до MYR
RM0,1161766
1 PlaysOut (PLAY) до TRY
1,1576365
1 PlaysOut (PLAY) до JPY
¥4,18456
1 PlaysOut (PLAY) до ARS
ARS$40,8454351
1 PlaysOut (PLAY) до RUB
2,2414926
1 PlaysOut (PLAY) до INR
2,4176846
1 PlaysOut (PLAY) до IDR
Rp458,8331498
1 PlaysOut (PLAY) до PHP
1,6138086
1 PlaysOut (PLAY) до EGP
￡E.1,3098774
1 PlaysOut (PLAY) до BRL
R$0,1481114
1 PlaysOut (PLAY) до CAD
C$0,038542
1 PlaysOut (PLAY) до BDT
3,364166
1 PlaysOut (PLAY) до NGN
40,1896705
1 PlaysOut (PLAY) до COP
$107,5390625
1 PlaysOut (PLAY) до ZAR
R.0,4770949
1 PlaysOut (PLAY) до UAH
1,1504787
1 PlaysOut (PLAY) до TZS
T.Sh.68,4825268
1 PlaysOut (PLAY) до VES
Bs5,83636
1 PlaysOut (PLAY) до CLP
$26,04338
1 PlaysOut (PLAY) до PKR
Rs7,7722696
1 PlaysOut (PLAY) до KZT
14,7770028
1 PlaysOut (PLAY) до THB
฿0,9027087
1 PlaysOut (PLAY) до TWD
NT$0,847924
1 PlaysOut (PLAY) до AED
د.إ0,1010351
1 PlaysOut (PLAY) до CHF
Fr0,0217487
1 PlaysOut (PLAY) до HKD
HK$0,2139081
1 PlaysOut (PLAY) до AMD
֏10,5035209
1 PlaysOut (PLAY) до MAD
.د.م0,2541019
1 PlaysOut (PLAY) до MXN
$0,506552
1 PlaysOut (PLAY) до SAR
ريال0,1032375
1 PlaysOut (PLAY) до ETB
Br4,1573053
1 PlaysOut (PLAY) до KES
KSh3,5475158
1 PlaysOut (PLAY) до JOD
د.أ0,01951877
1 PlaysOut (PLAY) до PLN
0,1002092
1 PlaysOut (PLAY) до RON
лв0,1203061
1 PlaysOut (PLAY) до SEK
kr0,2582314
1 PlaysOut (PLAY) до BGN
лв0,0462504
1 PlaysOut (PLAY) до HUF
Ft9,2506306
1 PlaysOut (PLAY) до CZK
0,5764782
1 PlaysOut (PLAY) до KWD
د.ك0,00842418
1 PlaysOut (PLAY) до ILS
0,0905737
1 PlaysOut (PLAY) до BOB
Bs0,1896817
1 PlaysOut (PLAY) до AZN
0,046801
1 PlaysOut (PLAY) до TJS
SM0,2541019
1 PlaysOut (PLAY) до GEL
0,0746063
1 PlaysOut (PLAY) до AOA
Kz25,1874723
1 PlaysOut (PLAY) до BHD
.د.ب0,01035128
1 PlaysOut (PLAY) до BMD
$0,02753
1 PlaysOut (PLAY) до DKK
kr0,1770179
1 PlaysOut (PLAY) до HNL
L0,7210107
1 PlaysOut (PLAY) до MUR
1,2531656
1 PlaysOut (PLAY) до NAD
$0,4768196
1 PlaysOut (PLAY) до NOK
kr0,2747494
1 PlaysOut (PLAY) до NZD
$0,0476269
1 PlaysOut (PLAY) до PAB
B/.0,02753
1 PlaysOut (PLAY) до PGK
K0,1159013
1 PlaysOut (PLAY) до QAR
ر.ق0,0999339
1 PlaysOut (PLAY) до RSD
дин.2,7791535
1 PlaysOut (PLAY) до UZS
soʻm331,6866707
1 PlaysOut (PLAY) до ALL
L2,290496
1 PlaysOut (PLAY) до ANG
ƒ0,0492787
1 PlaysOut (PLAY) до AWG
ƒ0,049554
1 PlaysOut (PLAY) до BBD
$0,05506
1 PlaysOut (PLAY) до BAM
KM0,0462504
1 PlaysOut (PLAY) до BIF
Fr80,96573
1 PlaysOut (PLAY) до BND
$0,0355137
1 PlaysOut (PLAY) до BSD
$0,02753
1 PlaysOut (PLAY) до JMD
$4,4061765
1 PlaysOut (PLAY) до KHR
110,5621318
1 PlaysOut (PLAY) до KMF
Fr11,67272
1 PlaysOut (PLAY) до LAK
598,4782489
1 PlaysOut (PLAY) до LKR
රු8,3322298
1 PlaysOut (PLAY) до MDL
L0,4658076
1 PlaysOut (PLAY) до MGA
Ar122,9016284
1 PlaysOut (PLAY) до MOP
P0,2196894
1 PlaysOut (PLAY) до MVR
0,421209
1 PlaysOut (PLAY) до MWK
MK47,629653
1 PlaysOut (PLAY) до MZN
MT1,7594423
1 PlaysOut (PLAY) до NPR
रु3,8588801
1 PlaysOut (PLAY) до PYG
193,86626
1 PlaysOut (PLAY) до RWF
Fr39,89097
1 PlaysOut (PLAY) до SBD
$0,2262966
1 PlaysOut (PLAY) до SCR
0,3801893
1 PlaysOut (PLAY) до SRD
$1,0926657
1 PlaysOut (PLAY) до SVC
$0,2400616
1 PlaysOut (PLAY) до SZL
L0,4765443
1 PlaysOut (PLAY) до TMT
m0,096355
1 PlaysOut (PLAY) до TND
د.ت0,0806629
1 PlaysOut (PLAY) до TTD
$0,1861028
1 PlaysOut (PLAY) до UGX
Sh95,91452
1 PlaysOut (PLAY) до XAF
Fr15,52692
1 PlaysOut (PLAY) до XCD
$0,074331
1 PlaysOut (PLAY) до XOF
Fr15,52692
1 PlaysOut (PLAY) до XPF
Fr2,80806
1 PlaysOut (PLAY) до BWP
P0,3680761
1 PlaysOut (PLAY) до BZD
$0,05506
1 PlaysOut (PLAY) до CVE
$2,612597
1 PlaysOut (PLAY) до DJF
Fr4,87281
1 PlaysOut (PLAY) до DOP
$1,7531104
1 PlaysOut (PLAY) до DZD
د.ج3,581653
1 PlaysOut (PLAY) до FJD
$0,0630437
1 PlaysOut (PLAY) до GNF
Fr237,3086
1 PlaysOut (PLAY) до GTQ
Q0,2103292
1 PlaysOut (PLAY) до GYD
$5,7435839
1 PlaysOut (PLAY) до ISK
kr3,35866

Ресурс PlaysOut

Щоб дізнатися більше про PlaysOut, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтPlaysOut
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про PlaysOut

Скільки сьогодні коштує PlaysOut (PLAY)?
Актуальна ціна PLAY у USD становить 0,02753 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PLAY до USD?
Поточна ціна PLAY до USD — $ 0,02753. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація PlaysOut?
Ринкова капіталізація PLAY — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PLAY?
Циркуляційна пропозиція PLAY — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PLAY?
PLAY досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PLAY?
Історична мінімальна ціна PLAY становила -- USD.
Який обсяг торгівлі PLAY?
Актуальний обсяг торгівлі PLAY за 24 години — $ 209,73K USD.
Чи підніметься ціна PLAY цього року?
PLAY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PLAY для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:12:29 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для PlaysOut (PLAY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

