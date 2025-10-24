Актуальна ціна Coinbase xStock сьогодні становить 325.76 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни COINX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни COINX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Coinbase xStock сьогодні становить 325.76 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни COINX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни COINX на MEXC вже зараз.

Курс Coinbase xStock (COINX)

Актуальна ціна 1 COINX до USD:

$325,76
+1,00%1D
USD
Графік ціни Coinbase xStock (COINX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:35:24 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Coinbase xStock (COINX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 319,31
Мін. за 24 год
$ 330,06
Макс. за 24 год

$ 319,31
$ 330,06
$ 444,5539034948311
$ 292,4649785882087
-0,05%

+1,00%

-1,27%

-1,27%

Актуальна ціна Coinbase xStock (COINX) становить $ 325,76. За останні 24 години COINX торгувався між мінімумом у $ 319,31 і максимумом у $ 330,06, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум COINX становить $ 444,5539034948311, тоді як його історичний мінімум — $ 292,4649785882087.

Що стосується короткострокових результатів, то COINX змінився на -0,05% за останню годину, +1,00% за 24 години та на -1,27% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Coinbase xStock (COINX)

No.1201

$ 8,80M
$ 74,32K
$ 8,80M
27,00K
--
26 999,99653448
SOL

Поточна ринкова капіталізація Coinbase xStock — $ 8,80M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 74,32K. Циркуляційна пропозиція COINX — 27,00K, зі загальною пропозицією 26999.99653448. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,80M.

Історія ціни Coinbase xStock (COINX) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Coinbase xStock за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +3,2253+1,00%
30 днів$ +5,27+1,64%
60 днів$ +8,12+2,55%
90 днів$ -69,73-17,64%
Зміна ціни Coinbase xStock сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни COINX на $ +3,2253 (+1,00%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Coinbase xStock за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +5,27 (+1,64%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Coinbase xStock за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник COINX змінився на $ +8,12 (+2,55%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Coinbase xStock за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -69,73 (-17,64%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Coinbase xStock (COINX)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Coinbase xStock зараз.

Що таке Coinbase xStock (COINX)

Coinbase xStock (COINx) — це трекер-сертифікат, випущений у форматі токенів Solana SPL та ERC-20. COINx відстежує ціну акцій компанії Coinbase Global, Inc. (базового активу). Метою COINx є надання відповідним учасникам криптовалютного ринку доступу до ціни акцій Coinbase Global, Inc. у спосіб, що відповідає регуляторним вимогам, водночас зберігаючи переваги блокчейн-технологій.

Проєкт Coinbase xStock доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Coinbase xStock. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу COINX, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Coinbase xStock у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Coinbase xStock безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Coinbase xStock (USD)

Скільки коштуватиме Coinbase xStock (COINX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Coinbase xStock (COINX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Coinbase xStock.

Перегляньте прогноз ціни Coinbase xStock вже зараз!

Токеноміка Coinbase xStock (COINX)

Розуміння токеноміки Coinbase xStock (COINX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена COINX зараз!

Як купити Coinbase xStock (COINX)

Шукаєте як купити Coinbase xStock? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Coinbase xStock на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

COINX до місцевих валют

1 Coinbase xStock (COINX) до VND
8 572 374,4
1 Coinbase xStock (COINX) до AUD
A$498,4128
1 Coinbase xStock (COINX) до GBP
244,32
1 Coinbase xStock (COINX) до EUR
280,1536
1 Coinbase xStock (COINX) до USD
$325,76
1 Coinbase xStock (COINX) до MYR
RM1 374,7072
1 Coinbase xStock (COINX) до TRY
13 698,208
1 Coinbase xStock (COINX) до JPY
¥49 515,52
1 Coinbase xStock (COINX) до ARS
ARS$483 320,3392
1 Coinbase xStock (COINX) до RUB
26 523,3792
1 Coinbase xStock (COINX) до INR
28 598,4704
1 Coinbase xStock (COINX) до IDR
Rp5 429 331,1616
1 Coinbase xStock (COINX) до PHP
19 102,5664
1 Coinbase xStock (COINX) до EGP
￡E.15 499,6608
1 Coinbase xStock (COINX) до BRL
R$1 752,5888
1 Coinbase xStock (COINX) до CAD
C$456,064
1 Coinbase xStock (COINX) до BDT
39 807,872
1 Coinbase xStock (COINX) до NGN
475 560,736
1 Coinbase xStock (COINX) до COP
$1 272 500
1 Coinbase xStock (COINX) до ZAR
R.5 645,4208
1 Coinbase xStock (COINX) до UAH
13 613,5104
1 Coinbase xStock (COINX) до TZS
T.Sh.810 347,5456
1 Coinbase xStock (COINX) до VES
Bs69 061,12
1 Coinbase xStock (COINX) до CLP
$308 168,96
1 Coinbase xStock (COINX) до PKR
Rs91 968,5632
1 Coinbase xStock (COINX) до KZT
174 854,9376
1 Coinbase xStock (COINX) до THB
฿10 681,6704
1 Coinbase xStock (COINX) до TWD
NT$10 030,1504
1 Coinbase xStock (COINX) до AED
د.إ1 195,5392
1 Coinbase xStock (COINX) до CHF
Fr257,3504
1 Coinbase xStock (COINX) до HKD
HK$2 531,1552
1 Coinbase xStock (COINX) до AMD
֏124 287,2128
1 Coinbase xStock (COINX) до MAD
.د.م3 006,7648
1 Coinbase xStock (COINX) до MXN
$5 993,984
1 Coinbase xStock (COINX) до SAR
ريال1 221,6
1 Coinbase xStock (COINX) до ETB
Br49 193,0176
1 Coinbase xStock (COINX) до KES
KSh41 977,4336
1 Coinbase xStock (COINX) до JOD
د.أ230,96384
1 Coinbase xStock (COINX) до PLN
1 185,7664
1 Coinbase xStock (COINX) до RON
лв1 423,5712
1 Coinbase xStock (COINX) до SEK
kr3 058,8864
1 Coinbase xStock (COINX) до BGN
лв547,2768
1 Coinbase xStock (COINX) до HUF
Ft109 461,8752
1 Coinbase xStock (COINX) до CZK
6 821,4144
1 Coinbase xStock (COINX) до KWD
د.ك99,68256
1 Coinbase xStock (COINX) до ILS
1 071,7504
1 Coinbase xStock (COINX) до BOB
Bs2 244,4864
1 Coinbase xStock (COINX) до AZN
553,792
1 Coinbase xStock (COINX) до TJS
SM3 006,7648
1 Coinbase xStock (COINX) до GEL
882,8096
1 Coinbase xStock (COINX) до AOA
Kz298 041,0816
1 Coinbase xStock (COINX) до BHD
.د.ب122,48576
1 Coinbase xStock (COINX) до BMD
$325,76
1 Coinbase xStock (COINX) до DKK
kr2 094,6368
1 Coinbase xStock (COINX) до HNL
L8 531,6544
1 Coinbase xStock (COINX) до MUR
14 828,5952
1 Coinbase xStock (COINX) до NAD
$5 642,1632
1 Coinbase xStock (COINX) до NOK
kr3 251,0848
1 Coinbase xStock (COINX) до NZD
$563,5648
1 Coinbase xStock (COINX) до PAB
B/.325,76
1 Coinbase xStock (COINX) до PGK
K1 371,4496
1 Coinbase xStock (COINX) до QAR
ر.ق1 182,5088
1 Coinbase xStock (COINX) до RSD
дин.32 875,6992
1 Coinbase xStock (COINX) до UZS
soʻm3 924 818,3744
1 Coinbase xStock (COINX) до ALL
L27 103,232
1 Coinbase xStock (COINX) до ANG
ƒ583,1104
1 Coinbase xStock (COINX) до AWG
ƒ586,368
1 Coinbase xStock (COINX) до BBD
$651,52
1 Coinbase xStock (COINX) до BAM
KM547,2768
1 Coinbase xStock (COINX) до BIF
Fr958 060,16
1 Coinbase xStock (COINX) до BND
$420,2304
1 Coinbase xStock (COINX) до BSD
$325,76
1 Coinbase xStock (COINX) до JMD
$52 137,888
1 Coinbase xStock (COINX) до KHR
1 308 271,7056
1 Coinbase xStock (COINX) до KMF
Fr138 122,24
1 Coinbase xStock (COINX) до LAK
7 081 738,9888
1 Coinbase xStock (COINX) до LKR
රු98 594,5216
1 Coinbase xStock (COINX) до MDL
L5 511,8592
1 Coinbase xStock (COINX) до MGA
Ar1 454 283,8528
1 Coinbase xStock (COINX) до MOP
P2 599,5648
1 Coinbase xStock (COINX) до MVR
4 984,128
1 Coinbase xStock (COINX) до MWK
MK563 597,376
1 Coinbase xStock (COINX) до MZN
MT20 819,3216
1 Coinbase xStock (COINX) до NPR
रु45 661,7792
1 Coinbase xStock (COINX) до PYG
2 294 001,92
1 Coinbase xStock (COINX) до RWF
Fr472 026,24
1 Coinbase xStock (COINX) до SBD
$2 677,7472
1 Coinbase xStock (COINX) до SCR
4 498,7456
1 Coinbase xStock (COINX) до SRD
$12 929,4144
1 Coinbase xStock (COINX) до SVC
$2 840,6272
1 Coinbase xStock (COINX) до SZL
L5 638,9056
1 Coinbase xStock (COINX) до TMT
m1 140,16
1 Coinbase xStock (COINX) до TND
د.ت954,4768
1 Coinbase xStock (COINX) до TTD
$2 202,1376
1 Coinbase xStock (COINX) до UGX
Sh1 134 947,84
1 Coinbase xStock (COINX) до XAF
Fr183 728,64
1 Coinbase xStock (COINX) до XCD
$879,552
1 Coinbase xStock (COINX) до XOF
Fr183 728,64
1 Coinbase xStock (COINX) до XPF
Fr33 227,52
1 Coinbase xStock (COINX) до BWP
P4 355,4112
1 Coinbase xStock (COINX) до BZD
$651,52
1 Coinbase xStock (COINX) до CVE
$30 914,624
1 Coinbase xStock (COINX) до DJF
Fr57 659,52
1 Coinbase xStock (COINX) до DOP
$20 744,3968
1 Coinbase xStock (COINX) до DZD
د.ج42 381,376
1 Coinbase xStock (COINX) до FJD
$745,9904
1 Coinbase xStock (COINX) до GNF
Fr2 808 051,2
1 Coinbase xStock (COINX) до GTQ
Q2 488,8064
1 Coinbase xStock (COINX) до GYD
$67 963,3088
1 Coinbase xStock (COINX) до ISK
kr39 742,72

Ресурс Coinbase xStock

Щоб дізнатися більше про Coinbase xStock, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтCoinbase xStock
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Coinbase xStock

Скільки сьогодні коштує Coinbase xStock (COINX)?
Актуальна ціна COINX у USD становить 325,76 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна COINX до USD?
Поточна ціна COINX до USD — $ 325,76. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Coinbase xStock?
Ринкова капіталізація COINX — $ 8,80M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція COINX?
Циркуляційна пропозиція COINX — 27,00K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) COINX?
COINX досяг історичної максимальної ціни у 444,5539034948311 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) COINX?
Історична мінімальна ціна COINX становила 292,4649785882087 USD.
Який обсяг торгівлі COINX?
Актуальний обсяг торгівлі COINX за 24 години — $ 74,32K USD.
Чи підніметься ціна COINX цього року?
COINX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни COINX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:35:24 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

