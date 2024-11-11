SCARCITY

Scarcity — це DESOC, або децентралізована платформа соціальних медіа. Вона була задумана і розроблена для вирішення проблем, притаманних існуючим централізованим соціальним застосункам і медіа, шляхом створення соціальних медіа без централізованої структури.

Ім'яSCARCITY

РейтингNo.3434

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція10,000,000,000

Загальна пропозиція10,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.427340368394621,2024-11-11

Найнижча ціна0.16139481843050998,2024-12-27

Публічний блокчейнBSC

ОписScarcity — це DESOC, або децентралізована платформа соціальних медіа. Вона була задумана і розроблена для вирішення проблем, притаманних існуючим централізованим соціальним застосункам і медіа, шляхом створення соціальних медіа без централізованої структури.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
SCARCITY/USDT
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Макс 24г
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Обсяг за 24г (SCARCITY)
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