SCARCITY

Scarcity — це DESOC, або децентралізована платформа соціальних медіа. Вона була задумана і розроблена для вирішення проблем, притаманних існуючим централізованим соціальним застосункам і медіа, шляхом створення соціальних медіа без централізованої структури.

Ім'яSCARCITY

РейтингNo.3434

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція10,000,000,000

Загальна пропозиція10,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.427340368394621,2024-11-11

Найнижча ціна0.16139481843050998,2024-12-27

Публічний блокчейнBSC

ОписScarcity — це DESOC, або децентралізована платформа соціальних медіа. Вона була задумана і розроблена для вирішення проблем, притаманних існуючим централізованим соціальним застосункам і медіа, шляхом створення соціальних медіа без централізованої структури.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.