TROLLSOL

$TROLL — це оригінальний мемкоїн, що віддає шану тролфейс (Troll Face) та ранній культурі мемів. Народжений духом інтернет-тролів 2008 року, він поєднує гумор, бунт та свободу слова. також він тісно пов'язаний з культовими спільнотами, як-от 9GAG.

Ім'яTROLLSOL

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

Опис$TROLL — це оригінальний мемкоїн, що віддає шану тролфейс (Troll Face) та ранній культурі мемів. Народжений духом інтернет-тролів 2008 року, він поєднує гумор, бунт та свободу слова. також він тісно пов'язаний з культовими спільнотами, як-от 9GAG.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.