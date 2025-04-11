Що таке Stakestone (STO)

StakeStone — це децентралізований протокол інфраструктури ліквідності, призначений для покращення розподілу ліквідності та стейкінгу в блокчейн-мережах. Наші інноваційні рішення для стейкінгу активів, таких як ETH, BTC, забезпечують ефективний перерозподіл ліквідності, пропонуючи користувачам оптимізований прибуток.

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Прогноз ціни Stakestone

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Stakestone, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна STO? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Stakestone.

Історія ціни Stakestone

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Як купити Stakestone (STO)

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STO до місцевих валют

1 STO до VND ₫ 1,619.22915 1 STO до AUD A$ 0.1004085 1 STO до GBP ￡ 0.047994 1 STO до EUR € 0.055572 1 STO до USD $ 0.06315 1 STO до MYR RM 0.279123 1 STO до TRY ₺ 2.403489 1 STO до JPY ¥ 9.0639195 1 STO до RUB ₽ 5.255343 1 STO до INR ₹ 5.435952 1 STO до IDR Rp 1,052.499579 1 STO до KRW ₩ 89.7014175 1 STO до PHP ₱ 3.610917 1 STO до EGP ￡E. 3.239595 1 STO до BRL R$ 0.370059 1 STO до CAD C$ 0.087147 1 STO до BDT ৳ 7.6746195 1 STO до NGN ₦ 100.878336 1 STO до UAH ₴ 2.61441 1 STO до VES Bs 4.48365 1 STO до PKR Rs 17.708523 1 STO до KZT ₸ 32.6352885 1 STO до THB ฿ 2.1136305 1 STO до TWD NT$ 2.0441655 1 STO до AED د.إ 0.2317605 1 STO до CHF Fr 0.0511515 1 STO до HKD HK$ 0.4894125 1 STO до MAD .د.م 0.587295 1 STO до MXN $ 1.2838395

Ресурс Stakestone

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Люди також запитують: Інші запитання про Stakestone Яка сьогодні ціна Stakestone (STO)? Поточна ціна Stakestone (STO) становить 0.06315 USD . Яка ринкова капіталізація Stakestone (STO)? Поточна ринкова капіталізація Stakestone становить $ 14.23M USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції STO на ринкову ціну в реальному часі 0.06315 USD . Яка циркуляційна пропозиція Stakestone (STO)? Поточна циркуляційна пропозиція Stakestone (STO) становить 225.33M USD . Яка була найвища ціна Stakestone (STO)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна Stakestone (STO) становить 0.13 USD . Який обсяг торгівлі Stakestone (STO) за 24 год? Обсяг торгівлі Stakestone (STO) за 24 год становить $ 430.00K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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