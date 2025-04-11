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Поточна ціна Stakestone (STO)

USD

Графік ціни Stakestone (STO) в реальному часі

$0.06315
$0.06315$0.06315
+4.83%(1D)

Дані та інформація про ціну STO в реальному часі

Поточна ціна Stakestone (STO) сьогодні становить 0.06315 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 14.23M USD. Ціна STO у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Stakestone:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 430.00K USD
- Зміна ціни Stakestone протягом дня – +4.83%
- Циркуляційна пропозиція – 225.33M USD

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Цінові показники STOUSD

Відстежуйте зміни ціни на Stakestone за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.0029096+4.83%
30 днів$ +0.04315+215.75%
60 днів$ +0.04315+215.75%
90 днів$ +0.04315+215.75%
Зміна ціни Stakestone сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни STO на $ +0.0029096 (+4.83%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Stakestone за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.04315 (+215.75%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Stakestone за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник STO змінився на $ +0.04315 (+215.75%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Stakestone за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.04315 (+215.75%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну STO

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Stakestone: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.05769
$ 0.05769$ 0.05769

$ 0.06332
$ 0.06332$ 0.06332

$ 0.13
$ 0.13$ 0.13

+0.87%

+4.83%

+1.15%

Ринкова інформація STO

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 14.23M
$ 14.23M$ 14.23M

$ 430.00K
$ 430.00K$ 430.00K

225.33M
225.33M 225.33M

Що таке Stakestone (STO)

StakeStone — це децентралізований протокол інфраструктури ліквідності, призначений для покращення розподілу ліквідності та стейкінгу в блокчейн-мережах. Наші інноваційні рішення для стейкінгу активів, таких як ETH, BTC, забезпечують ефективний перерозподіл ліквідності, пропонуючи користувачам оптимізований прибуток.

Проєкт Stakestone доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Stakestone. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

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Прогноз ціни Stakestone

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Stakestone, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна STO? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Stakestone.

Історія ціни Stakestone

Відстеження траєкторії ціни STO надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії STO. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Stakestone.

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STO до місцевих валют

1 STO до VND
1,619.22915
1 STO до AUD
A$0.1004085
1 STO до GBP
0.047994
1 STO до EUR
0.055572
1 STO до USD
$0.06315
1 STO до MYR
RM0.279123
1 STO до TRY
2.403489
1 STO до JPY
¥9.0639195
1 STO до RUB
5.255343
1 STO до INR
5.435952
1 STO до IDR
Rp1,052.499579
1 STO до KRW
89.7014175
1 STO до PHP
3.610917
1 STO до EGP
￡E.3.239595
1 STO до BRL
R$0.370059
1 STO до CAD
C$0.087147
1 STO до BDT
7.6746195
1 STO до NGN
100.878336
1 STO до UAH
2.61441
1 STO до VES
Bs4.48365
1 STO до PKR
Rs17.708523
1 STO до KZT
32.6352885
1 STO до THB
฿2.1136305
1 STO до TWD
NT$2.0441655
1 STO до AED
د.إ0.2317605
1 STO до CHF
Fr0.0511515
1 STO до HKD
HK$0.4894125
1 STO до MAD
.د.م0.587295
1 STO до MXN
$1.2838395

Ресурс Stakestone

Щоб дізнатися більше про Stakestone, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтStakestone
Оглядач блокчейну

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