Курс The Final Form Bull (CZ)
Поточна ціна The Final Form Bull (CZ) сьогодні становить ₴ 0,00537, зі зміною 4,18% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CZ до UAH становить ₴ 0,00537 за CZ.
The Final Form Bull наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- CZ. Протягом останніх 24 годин CZ торгувався між ₴ 0,004962 (мінімум) та ₴ 0,005833 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.
У короткостроковій динаміці CZ змінився на -2,12% за останню годину та на -1,89% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 64,42K.
BSC
Поточна ринкова капіталізація The Final Form Bull — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 64,42K. Циркуляційна пропозиція CZ — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 5,37M.
-2,12%
+4,18%
-1,89%
-1,89%
Відстежуйте зміни ціни на The Final Form Bull за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +0,0096828
|+4,18%
|30 днів
|₴ -0,00109
|-16,88%
|60 днів
|₴ -0,00213
|-28,40%
|90 днів
|₴ -0,00213
|-28,40%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни CZ на ₴ +0,0096828 (+4,18%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,00109 (-16,88%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник CZ змінився на ₴ -0,00213 (-28,40%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,00213 (-28,40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для The Final Form Bull (CZ)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни The Final Form Bull зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для The Final Form Bull. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку CZ: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|5‑6 купівля
|60‑80%, купівля
|Більшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|S1 ≤ ціна < точка розвороту
|Між S1 і точкою розвороту
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
CZ_USDT у 4-годинному таймфреймі перебуває вище опорної точки S1 на рівні 0,00508. Ціна знаходиться нижче центрального діапазону на рівні 0,00527. У цьому вузькому діапазоні ведуться бойові дії між биками та ведмедями. Ринкова структура демонструє форму консолідації на низьких рівнях. Короткострокова група середніх значень індикаторів подає сигнали на покупку. Індикатор EMA одночасно підтверджує впорядковане розташування биків. MACD сформував золотий хрест. Показники енергії свідчать про концентрацію сили покупців. RSI перебуває в нейтральній зоні. Волатильність зберігається на низькому рівні. Швидкі та повільні індикатори мають однаковий спрямованість — угору. Значення KDJ та StochRSI не демонструють екстремальних розбіжностей. Болінджерські смуги звужуються, а ціна рухається поблизу середньої смуги. Найближча підтримка знаходиться на рівні 0,00508, що менш ніж на 0,2% відхиляється від поточної ціни. Далека нижня опора орієнтована на точку S2 — 0,0049. Найближчий опір зверху розташований на центральному рівні 0,00527, що приблизно на 3,5% відстає від поточної ціни. Більш далекий опір знаходиться на рівні R1 — 0,00545. Ключові рівні розподілені чітко, а співвідношення простору зверху та знизу є помірним.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна The Final Form Bull потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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$CZ — це мемкоїн.
Щоб дізнатися більше про The Final Form Bull, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
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|Ончейн дані
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