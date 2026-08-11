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Поточна ціна The Final Form Bull сьогодні становить 0,00537 UAH. Ринкова капіталізація CZ становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін CZ до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна The Final Form Bull сьогодні становить 0,00537 UAH. Ринкова капіталізація CZ становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін CZ до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Курс The Final Form Bull (CZ)

Актуальна ціна 1 CZ до UAH:

₴0,24132864
₴0,24132864₴0,24132864
+4,18%1D
UAH
Графік ціни The Final Form Bull (CZ) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:14:12 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна The Final Form Bull

Поточна ціна The Final Form Bull (CZ) сьогодні становить ₴ 0,00537, зі зміною 4,18% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CZ до UAH становить ₴ 0,00537 за CZ.

The Final Form Bull наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- CZ. Протягом останніх 24 годин CZ торгувався між ₴ 0,004962 (мінімум) та ₴ 0,005833 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці CZ змінився на -2,12% за останню годину та на -1,89% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 64,42K.

Ринкова інформація щодо The Final Form Bull (CZ)

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₴ 64,42K
₴ 64,42K₴ 64,42K

₴ 5,37M
₴ 5,37M₴ 5,37M

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1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BSC

Поточна ринкова капіталізація The Final Form Bull — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 64,42K. Циркуляційна пропозиція CZ — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 5,37M.

Історія ціни The Final Form Bull у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,004962
₴ 0,004962₴ 0,004962
Мін. за 24 год
₴ 0,005833
₴ 0,005833₴ 0,005833
Макс. за 24 год

₴ 0,004962
₴ 0,004962₴ 0,004962

₴ 0,005833
₴ 0,005833₴ 0,005833

--
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--
----

-2,12%

+4,18%

-1,89%

-1,89%

Історія ціни The Final Form Bull (CZ) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на The Final Form Bull за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,0096828+4,18%
30 днів₴ -0,00109-16,88%
60 днів₴ -0,00213-28,40%
90 днів₴ -0,00213-28,40%
Зміна ціни The Final Form Bull сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CZ на ₴ +0,0096828 (+4,18%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни The Final Form Bull за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,00109 (-16,88%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни The Final Form Bull за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CZ змінився на ₴ -0,00213 (-28,40%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни The Final Form Bull за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,00213 (-28,40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для The Final Form Bull (CZ)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни The Final Form Bull зараз.

Аналіз для The Final Form Bull

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для The Final Form Bull. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд The Final Form Bull сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку CZ: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

CZ_USDT у 4-годинному таймфреймі перебуває вище опорної точки S1 на рівні 0,00508. Ціна знаходиться нижче центрального діапазону на рівні 0,00527. У цьому вузькому діапазоні ведуться бойові дії між биками та ведмедями. Ринкова структура демонструє форму консолідації на низьких рівнях. Короткострокова група середніх значень індикаторів подає сигнали на покупку. Індикатор EMA одночасно підтверджує впорядковане розташування биків. MACD сформував золотий хрест. Показники енергії свідчать про концентрацію сили покупців. RSI перебуває в нейтральній зоні. Волатильність зберігається на низькому рівні. Швидкі та повільні індикатори мають однаковий спрямованість — угору. Значення KDJ та StochRSI не демонструють екстремальних розбіжностей. Болінджерські смуги звужуються, а ціна рухається поблизу середньої смуги. Найближча підтримка знаходиться на рівні 0,00508, що менш ніж на 0,2% відхиляється від поточної ціни. Далека нижня опора орієнтована на точку S2 — 0,0049. Найближчий опір зверху розташований на центральному рівні 0,00527, що приблизно на 3,5% відстає від поточної ціни. Більш далекий опір знаходиться на рівні R1 — 0,00545. Ключові рівні розподілені чітко, а співвідношення простору зверху та знизу є помірним.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни The Final Form Bull

Прогноз ціни The Final Form Bull (CZ) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CZ у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни The Final Form Bull (CZ) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна The Final Form Bull потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне The Final Form Bull у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CZ на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни The Final Form Bull.

Як купити та інвестувати The Final Form Bull в Україна

Готові розпочати торгівлю з The Final Form Bull? Купівля CZ на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити The Final Form Bull. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі The Final Form Bull (CZ).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і The Final Form Bull буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі The Final Form Bull (CZ)

Що ви можете зробити з The Final Form Bull

Володіння The Final Form Bull відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке The Final Form Bull (CZ)

$CZ — це мемкоїн.

Ресурс The Final Form Bull

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Оглядач блокчейну

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Люди також запитують: Інші запитання про The Final Form Bull

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:14:12 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для The Final Form Bull (CZ)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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CZ USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію CZ з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю CZUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках The Final Form Bull (CZ) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги The Final Form Bull у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
CZ/USD1
₴0,23859035
₴0,23859035₴0,23859035
+3,64%
10.35M (USDT)
CZ/USDT
₴0,24056551
₴0,24056551₴0,24056551
+3,85%
12.20M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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