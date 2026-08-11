Сьогоднішня ціна The Final Form Bull

Поточна ціна The Final Form Bull (CZ) сьогодні становить ₴ 0,00537, зі зміною 4,18% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CZ до UAH становить ₴ 0,00537 за CZ.

The Final Form Bull наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- CZ. Протягом останніх 24 годин CZ торгувався між ₴ 0,004962 (мінімум) та ₴ 0,005833 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці CZ змінився на -2,12% за останню годину та на -1,89% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 64,42K.

Ринкова інформація щодо The Final Form Bull (CZ)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 64,42K₴ 64,42K ₴ 64,42K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 5,37M₴ 5,37M ₴ 5,37M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація The Final Form Bull — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 64,42K. Циркуляційна пропозиція CZ — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 5,37M.