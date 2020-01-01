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SATS
SATS/USDT
--
--
--
Макс 24г
0.0000000000
Мін 24г
0.0000000000
Обсяг за 24г (SATS)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Зворотний відлік
00:00:00:00
Макс 24г
0.0000000000
Мін 24г
0.0000000000
Обсяг за 24г (SATS)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Зворотний відлік
00:00:00:00
Графік K-лінії
Інформація про токен
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Базовий
TradingView
Глибина
SATS
Огляд
Ім'я
SATS
Час випуску
--
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
2,100,000,000,000,000
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0.0000000001
Ціна
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Угоди на ринку
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Ціна(USDT)
Сума
(SATS)
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Спот
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Мейкер
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/ Тейкер
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