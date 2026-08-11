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Поточна ціна Theoriq сьогодні становить 0,01 UAH. Ринкова капіталізація THQ становить 1 542 296,86 UAH. Відстежуйте оновлення цін THQ до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Theoriq сьогодні становить 0,01 UAH. Ринкова капіталізація THQ становить 1 542 296,86 UAH. Відстежуйте оновлення цін THQ до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Курс Theoriq (THQ)

Актуальна ціна 1 THQ до UAH:

₴0,4489
₴0,4489₴0,4489
-1,96%1D
UAH
Графік ціни Theoriq (THQ) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:22:26 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Theoriq

Поточна ціна Theoriq (THQ) сьогодні становить ₴ 0,01, зі зміною 1,96% за останні 24 години. Поточний курс конвертації THQ до UAH становить ₴ 0,01 за THQ.

Theoriq наразі посідає №1541 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 1,54M, з циркуляційною пропозицією у 154,23M THQ. Протягом останніх 24 годин THQ торгувався між ₴ 0,00998 (мінімум) та ₴ 0,01036 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 8,0796477580782886264, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,6025758372292874549.

У короткостроковій динаміці THQ змінився на -0,20% за останню годину та на +5,37% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 54,43K.

Ринкова інформація щодо Theoriq (THQ)

No.1541

₴ 1,54M
₴ 1,54M₴ 1,54M

₴ 54,43K
₴ 54,43K₴ 54,43K

₴ 10,00M
₴ 10,00M₴ 10,00M

154,23M
154,23M 154,23M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

15,42%

BASE

Поточна ринкова капіталізація Theoriq — ₴ 1,54M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 54,43K. Циркуляційна пропозиція THQ — 154,23M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 10,00M.

Історія ціни Theoriq у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,00998
₴ 0,00998₴ 0,00998
Мін. за 24 год
₴ 0,01036
₴ 0,01036₴ 0,01036
Макс. за 24 год

₴ 0,00998
₴ 0,00998₴ 0,00998

₴ 0,01036
₴ 0,01036₴ 0,01036

₴ 8,0796477580782886264
₴ 8,0796477580782886264₴ 8,0796477580782886264

₴ 0,6025758372292874549
₴ 0,6025758372292874549₴ 0,6025758372292874549

-0,20%

-1,96%

+5,37%

+5,37%

Історія ціни Theoriq (THQ) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Theoriq за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,0089743-1,96%
30 днів₴ -0,00217-17,84%
60 днів₴ -0,00474-32,16%
90 днів₴ -0,01377-57,94%
Зміна ціни Theoriq сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни THQ на ₴ -0,0089743 (-1,96%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Theoriq за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,00217 (-17,84%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Theoriq за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник THQ змінився на ₴ -0,00474 (-32,16%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Theoriq за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,01377 (-57,94%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Theoriq (THQ)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Theoriq зараз.

Аналіз для Theoriq

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Theoriq. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Theoriq сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку THQ: ведмежі, бичачі 25% | ведмежі 75%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

【Ринкова структура】THQ_USDT на 4-годинному таймфреймі зафіксував поточну ціну 0,02214, що знаходиться нижче центральної точки хабу 0,02231 на 17 базових пунктів. Ціна перебуває вище підтримки S1 на рівні 0,02194, до якої лише 20 базових пунктів, загалом розташовуючись у нижній половині хабової системи. Група скользящих середніх демонструє повну конфігурацію «купити», при цьому показники MA та EMA зберігають одностайний стан: 7 – купити, 0 – нейтральний, 0 – продати. 【Стан енергії】Динаміка між биками та ведмедями демонструє розподіл: швидкий індикатор MACD зафіксував сигнал перетину вниз. RSI перебуває в нейтральній зоні, а короткострокова динаміка поки не сформувала чіткого напрямку. Спостерігається розбіжність між швидкими та довгостроковими індикаторами, а система скользящих середніх разом з осциляторами вказує на різноманітні характеристики розподілу енергії. 【Ключові рівні ціни】Вгорі опір знаходиться на центральній точці хабу 0,02231, що на відстані 17 базових пунктів від поточної ціни, формуючи ближню зону тиску. Внизу підтримка S1 розташована на рівні 0,02194, до якої лише 20 базових пунктів, забезпечуючи ближню підтримку; підтримка S2 на рівні 0,02133 знаходиться на відстані 81 базового пункту нижче поточної ціни, виступаючи дальнім орієнтиром.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Theoriq?

Декілька ключових факторів впливають на ціни Theoriq (THQ):

1. Настрій ринку та загальні тренди крипторинку
2. Обсяг торгів та ліквідність на біржах
3. Корисність токена та його прийняття у рамках екосистеми Theoriq
4. Оголошення про партнерства та розвиток платформи
5. Динаміка пропозиції, зокрема спалювання або випуск токенів
6. Регуляторні новини, що стосуються DeFi/AI-проектів
7. Конкуренція з подібними блокчейн-орієнтованими AI-платформами
8. Технічні аналітичні патерни та рухи «китів»
9. Зростання спільноти та активність у соціальних мережах
10. Інтеграція з іншими DeFi-протоколами та послугами

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Theoriq?

Люди хочуть знати ціну Theoriq (THQ) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, відстеження результатів портфелю, визначення оптимальних моментів входу/виходу з ринку, оцінювання інвестиційних збитків та прибутків, а також отримання актуальної інформації про волатильність ринку для ефективного управління ризиками.

Прогноз ціни Theoriq

Прогноз ціни Theoriq (THQ) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна THQ у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Theoriq (THQ) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Theoriq потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Theoriq у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни THQ на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Theoriq.

Як купити та інвестувати Theoriq в Україна

Готові розпочати торгівлю з Theoriq? Купівля THQ на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Theoriq. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Theoriq (THQ).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Theoriq буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Theoriq (THQ)

Що ви можете зробити з Theoriq

Володіння Theoriq відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Theoriq (THQ)

Theoriq створює інфраструктуру, яка дозволяє автономним агентам і цілим групам виконувати складні дії ончейн, надаючи DeFi переваги штучного інтелекту та доступності.

Ресурс Theoriq

Щоб дізнатися більше про Theoriq, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтTheoriq
Оглядач блокчейну

Категорія :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

Люди також запитують: Інші запитання про Theoriq

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:22:26 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Theoriq (THQ)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Theoriq

THQ USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію THQ з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю THQUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Theoriq (THQ) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Theoriq у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
THQ/USDT
₴0,4484511
₴0,4484511₴0,4484511
-1,96%
5.38M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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