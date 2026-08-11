Сьогоднішня ціна Theoriq

Поточна ціна Theoriq (THQ) сьогодні становить ₴ 0,01, зі зміною 1,96% за останні 24 години. Поточний курс конвертації THQ до UAH становить ₴ 0,01 за THQ.

Theoriq наразі посідає №1541 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 1,54M, з циркуляційною пропозицією у 154,23M THQ. Протягом останніх 24 годин THQ торгувався між ₴ 0,00998 (мінімум) та ₴ 0,01036 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 8,0796477580782886264, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,6025758372292874549.

У короткостроковій динаміці THQ змінився на -0,20% за останню годину та на +5,37% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 54,43K.

Ринкова інформація щодо Theoriq (THQ)

Рейтинг No.1541 Ринкова капіталізація ₴ 1,54M₴ 1,54M ₴ 1,54M Обсяг (за 24 год) ₴ 54,43K₴ 54,43K ₴ 54,43K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 10,00M₴ 10,00M ₴ 10,00M Циркуляційне постачання 154,23M 154,23M 154,23M Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 15,42% Публічний блокчейн BASE

Поточна ринкова капіталізація Theoriq — ₴ 1,54M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 54,43K. Циркуляційна пропозиція THQ — 154,23M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 10,00M.