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Поточна ціна Asteroid сьогодні становить 0.001811 UAH. Ринкова капіталізація ASTEROID1 становить 1,811,000 UAH. Відстежуйте оновлення цін ASTEROID1 до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Asteroid сьогодні становить 0.001811 UAH. Ринкова капіталізація ASTEROID1 становить 1,811,000 UAH. Відстежуйте оновлення цін ASTEROID1 до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ASTEROID1

Інформація про ціну ASTEROID1

Що таке ASTEROID1

Офіційний вебсайт ASTEROID1

Токеноміка ASTEROID1

Прогноз ціни ASTEROID1

Історія ASTEROID1

Посібник з купівлі ASTEROID1

Конвертація ASTEROID1 у фіатну валюту

Спот ASTEROID1

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Курс Asteroid (ASTEROID1)

Актуальна ціна 1 ASTEROID1 до UAH:

₴0.08129579
₴0.08129579₴0.08129579
+4.02%1D
UAH
Графік ціни Asteroid (ASTEROID1) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:54:38 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Asteroid

Поточна ціна Asteroid (ASTEROID1) сьогодні становить ₴ 0.001811, зі зміною 4.02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ASTEROID1 до UAH становить ₴ 0.001811 за ASTEROID1.

Asteroid наразі посідає №1369 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 1.81M, з циркуляційною пропозицією у 1.00B ASTEROID1. Протягом останніх 24 годин ASTEROID1 торгувався між ₴ 0.001651 (мінімум) та ₴ 0.001984 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 0.7846528407115923564, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.0001231308767201752.

У короткостроковій динаміці ASTEROID1 змінився на +0.66% за останню годину та на +6.09% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 56.23K.

Ринкова інформація щодо Asteroid (ASTEROID1)

No.1369

₴ 1.81M
₴ 1.81M₴ 1.81M

₴ 56.23K
₴ 56.23K₴ 56.23K

₴ 1.81M
₴ 1.81M₴ 1.81M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Asteroid — ₴ 1.81M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 56.23K. Циркуляційна пропозиція ASTEROID1 — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1.81M.

Історія ціни Asteroid у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.001651
₴ 0.001651₴ 0.001651
Мін. за 24 год
₴ 0.001984
₴ 0.001984₴ 0.001984
Макс. за 24 год

₴ 0.001651
₴ 0.001651₴ 0.001651

₴ 0.001984
₴ 0.001984₴ 0.001984

₴ 0.7846528407115923564
₴ 0.7846528407115923564₴ 0.7846528407115923564

₴ 0.0001231308767201752
₴ 0.0001231308767201752₴ 0.0001231308767201752

+0.66%

+4.02%

+6.09%

+6.09%

Історія ціни Asteroid (ASTEROID1) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Asteroid за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0.00314179+4.02%
30 днів₴ +0.000424+30.56%
60 днів₴ -0.002723-60.06%
90 днів₴ -0.00522-74.25%
Зміна ціни Asteroid сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ASTEROID1 на ₴ +0.00314179 (+4.02%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Asteroid за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.000424 (+30.56%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Asteroid за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ASTEROID1 змінився на ₴ -0.002723 (-60.06%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Asteroid за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.00522 (-74.25%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Asteroid (ASTEROID1)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Asteroid зараз.

Аналіз для Asteroid

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Asteroid. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Asteroid сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку ASTEROID1: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

**Ринкова структура** ASTEROID1_USDT на 4-годинному таймфреймі зараз торгується на рівні 0,003565 USDT, перебуваючи в центральній зоні діапазону. У групі MA (скользящих середніх) покупки переважають на рівнях 5–6, а у групі EMA (експоненціальних скользящих середніх) сигнали купівлі домінують на рівні 7. Ціна знаходиться біля нижньої межі діапазону, між центром і рівнем R1 (0,003663), приблизно на відстані 3% від рівня S1 (0,003458). **Стан енергетики ринку** MACD зафіксував сигнал смертельного перетину, що свідчить про швидке розшарування показників короткострокової динаміки. Індекс RSI перебуває в нейтральному діапазоні, а відсутність повних даних по KDJ та StochRSI обмежує можливість повноцінної оцінки енергетичного стану ринку. Стан каналу BOLL поки неясний, тому неможливо достовірно визначити зміни волатильності. **Ключові рівні цін** Вгору: рівень R1 на позначці 0,003663 (+2,7% від поточного курсу) виступає як ближній рівень спостереження; рівень R2 на 0,00377 (+5,7%) — це дальній опорний рівень. Вниз: рівень S1 на 0,003458 (-3,0% від поточного курсу) є ближнім підтримуючим рівнем; рівень S2 на 0,00336 (-5,7%) слугує важливим структурним опорним рівнем.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни Asteroid

Прогноз ціни Asteroid (ASTEROID1) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ASTEROID1 у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Asteroid (ASTEROID1) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Asteroid потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Asteroid у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ASTEROID1 на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Asteroid.

Як купити та інвестувати Asteroid в Україна

Готові розпочати торгівлю з Asteroid? Купівля ASTEROID1 на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Asteroid. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Asteroid (ASTEROID1).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Asteroid буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Asteroid (ASTEROID1)

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Що таке Asteroid (ASTEROID1)

ASTEROID1 — це мемкоїн.

Ресурс Asteroid

Щоб дізнатися більше про Asteroid, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтAsteroid
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Asteroid

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:54:38 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Asteroid (ASTEROID1)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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ASTEROID1 USDT (ф'ючерсна торгівля)

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Торгівля на ринках Asteroid (ASTEROID1) на MEXC

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Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
ASTEROID1/USD1
₴0.081138675
₴0.081138675₴0.081138675
+1.87%
30.30M (USDT)
ASTEROID1/USDT
₴0.08120601
₴0.08120601₴0.08120601
+3.48%
31.23M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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