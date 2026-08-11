Сьогоднішня ціна Asteroid

Поточна ціна Asteroid (ASTEROID1) сьогодні становить ₴ 0.001811, зі зміною 4.02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ASTEROID1 до UAH становить ₴ 0.001811 за ASTEROID1.

Asteroid наразі посідає №1369 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 1.81M, з циркуляційною пропозицією у 1.00B ASTEROID1. Протягом останніх 24 годин ASTEROID1 торгувався між ₴ 0.001651 (мінімум) та ₴ 0.001984 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 0.7846528407115923564, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.0001231308767201752.

У короткостроковій динаміці ASTEROID1 змінився на +0.66% за останню годину та на +6.09% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 56.23K.

Ринкова інформація щодо Asteroid (ASTEROID1)

Рейтинг No.1369 Ринкова капіталізація ₴ 1.81M₴ 1.81M ₴ 1.81M Обсяг (за 24 год) ₴ 56.23K₴ 56.23K ₴ 56.23K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 1.81M₴ 1.81M ₴ 1.81M Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Максимальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Коефіцієнт циркуляції 100.00% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Asteroid — ₴ 1.81M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 56.23K. Циркуляційна пропозиція ASTEROID1 — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1.81M.