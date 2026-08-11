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Поточна ціна Pieverse сьогодні становить 0,7817 UAH. Ринкова капіталізація PIEVERSE становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін PIEVERSE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Pieverse сьогодні становить 0,7817 UAH. Ринкова капіталізація PIEVERSE становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін PIEVERSE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про PIEVERSE

Інформація про ціну PIEVERSE

Що таке PIEVERSE

Whitepaper PIEVERSE

Офіційний вебсайт PIEVERSE

Токеноміка PIEVERSE

Прогноз ціни PIEVERSE

Історія PIEVERSE

Посібник з купівлі PIEVERSE

Конвертація PIEVERSE у фіатну валюту

Спот PIEVERSE

Ф'ючерси PIEVERSE USDT-M

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Логотип Pieverse

Курс Pieverse (PIEVERSE)

Актуальна ціна 1 PIEVERSE до UAH:

₴35,090513
₴35,090513₴35,090513
-1,33%1D
UAH
Графік ціни Pieverse (PIEVERSE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:59:17 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Pieverse

Поточна ціна Pieverse (PIEVERSE) сьогодні становить ₴ 0,7817, зі зміною 1,33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PIEVERSE до UAH становить ₴ 0,7817 за PIEVERSE.

Pieverse наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- PIEVERSE. Протягом останніх 24 годин PIEVERSE торгувався між ₴ 0,7685 (мінімум) та ₴ 0,7959 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці PIEVERSE змінився на -0,70% за останню годину та на +7,12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 71,26K.

Ринкова інформація щодо Pieverse (PIEVERSE)

--
----

₴ 71,26K
₴ 71,26K₴ 71,26K

₴ 781,70M
₴ 781,70M₴ 781,70M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BSC

Поточна ринкова капіталізація Pieverse — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 71,26K. Циркуляційна пропозиція PIEVERSE — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 781,70M.

Історія ціни Pieverse у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,7685
₴ 0,7685₴ 0,7685
Мін. за 24 год
₴ 0,7959
₴ 0,7959₴ 0,7959
Макс. за 24 год

₴ 0,7685
₴ 0,7685₴ 0,7685

₴ 0,7959
₴ 0,7959₴ 0,7959

--
----

--
----

-0,70%

-1,32%

+7,12%

+7,12%

Історія ціни Pieverse (PIEVERSE) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Pieverse за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,472995-1,32%
30 днів₴ +0,1105+16,46%
60 днів₴ +0,1695+27,68%
90 днів₴ -0,0777-9,05%
Зміна ціни Pieverse сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни PIEVERSE на ₴ -0,472995 (-1,32%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Pieverse за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,1105 (+16,46%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Pieverse за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник PIEVERSE змінився на ₴ +0,1695 (+27,68%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Pieverse за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0777 (-9,05%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Pieverse (PIEVERSE)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Pieverse зараз.

Аналіз для Pieverse

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Pieverse. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Pieverse сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку PIEVERSE: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

PIEVERSE_USDT перебував у діапазоні від 0,7801 до 0,8149 на 4-годинному таймфреймі. Зараз ціна 0,7922 знаходиться нижче центральної точки 0,7979. Ціна розташована між підтримкою S1 і опором Pivot. Короткострокова група середніх ліній демонструє покупчий сигнал. Довгострокова група середніх ліній підтверджує бичачий тренд. Індикатор MACD сформував золоте перетинання. Показник RSI знаходиться в нейтральній зоні. Індикатори імпульсу демонструють прошаркову структуру: швидка лінія направлена вгору, а повільна залишається стабільною. Волатильність перебуває в стані згортання. Сили биків і ведмедів поки що знаходяться в рівновазі. Найближчий опір зверху — 0,7979; ця рівень знаходиться приблизно на 0,7% вище поточної ціни. Наступний опір — 0,8149. Найближча підтримка знизу — 0,7801; ця рівень знаходиться приблизно на 1,5% нижче поточної ціни. Наступна підтримка — 0,7631. Ключові ключові точки служать основними орієнтирами.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Pieverse?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токенів PIEVERSE:

1. Ринковий настрій та загальні тренди у сфері криптовалют.
2. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах.
3. Прогрес розробки проекту та досягнення ключових етапів за дорожньою картою.
4. Прийняття проекту спільнотою та рівень залученості користувачів.
5. Оголошення партнерств та співпраця з іншими компаніями.
6. Корисність токенів у рамках екосистеми Pieverse.
7. Динаміка попиту та пропозиції.
8. Новини щодо регулювання, які впливають на токени для геймінгу та метавсесвіту.
9. Конкуренція з подібними блокчейн-проектами у сфері геймінгу.
10. Загальна продуктивність секторів геймінгу та NFT.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Pieverse?

Люди хочуть знати ціну Pieverse сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих торгівельних рішень, відстеження результатів портфелю, виявлення ринкових тенденцій, точне планування покупок/продажів, оцінка інвестиційних можливостей, моніторинг волатильності для управління ризиками та отримання актуальної інформації про зміни настроїв на ринку.

Прогноз ціни Pieverse

Прогноз ціни Pieverse (PIEVERSE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PIEVERSE у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Pieverse (PIEVERSE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Pieverse потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Pieverse у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни PIEVERSE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Pieverse.

Як купити та інвестувати Pieverse в Україна

Готові розпочати торгівлю з Pieverse? Купівля PIEVERSE на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Pieverse. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Pieverse (PIEVERSE).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Pieverse буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Pieverse (PIEVERSE)

Що ви можете зробити з Pieverse

Володіння Pieverse відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Pieverse (PIEVERSE)

Pieverse — це інфраструктура для дотримання вимог щодо платежів Web3, яка перетворює часові позначки блокчейну на юридично визнані, готові до використання в бізнесі записи. Поєднуючи підтвердження ончейн, контекст транзакцій та аналітику комплаєнсу, специфічну для юрисдикції, Pieverse дозволяє компаніям, фрілансерам та DAO здійснювати криптоплатежі, які підлягають перевірці, аудиту та відповідають вимогам у кількох юрисдикціях. Проєкт еволюціонував від своєї основи TimeFi до шару часових позначок для обміну цінностями, що відповідає вимогам, поєднуючи блокчейн-транзакції з реальними фінансами.

Ресурс Pieverse

Щоб дізнатися більше про Pieverse, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтPieverse
Оглядач блокчейну

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AI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)Binance Alpha Spotlight

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:59:17 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Pieverse (PIEVERSE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Pieverse

PIEVERSE USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію PIEVERSE з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю PIEVERSEUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Pieverse (PIEVERSE) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Pieverse у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
PIEVERSE/USDT
₴35,14887
₴35,14887₴35,14887
-1,06%
91.21K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 PIEVERSE = 35,090513 UAH