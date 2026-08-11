Сьогоднішня ціна Pieverse

Поточна ціна Pieverse (PIEVERSE) сьогодні становить ₴ 0,7817, зі зміною 1,33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PIEVERSE до UAH становить ₴ 0,7817 за PIEVERSE.

Pieverse наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- PIEVERSE. Протягом останніх 24 годин PIEVERSE торгувався між ₴ 0,7685 (мінімум) та ₴ 0,7959 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці PIEVERSE змінився на -0,70% за останню годину та на +7,12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 71,26K.

Ринкова інформація щодо Pieverse (PIEVERSE)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 71,26K₴ 71,26K ₴ 71,26K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 781,70M₴ 781,70M ₴ 781,70M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Pieverse — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 71,26K. Циркуляційна пропозиція PIEVERSE — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 781,70M.