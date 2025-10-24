Актуальна ціна Tradoor сьогодні становить 2.4224 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TRADOOR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TRADOOR на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Tradoor сьогодні становить 2.4224 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TRADOOR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TRADOOR на MEXC вже зараз.

Логотип Tradoor

Курс Tradoor (TRADOOR)

Актуальна ціна 1 TRADOOR до USD:

$2,4224
$2,4224$2,4224
+4,01%1D
USD
Графік ціни Tradoor (TRADOOR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:28:39 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Tradoor (TRADOOR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 2,2304
$ 2,2304$ 2,2304
Мін. за 24 год
$ 2,4899
$ 2,4899$ 2,4899
Макс. за 24 год

$ 2,2304
$ 2,2304$ 2,2304

$ 2,4899
$ 2,4899$ 2,4899

--
----

--
----

+1,27%

+4,01%

-7,59%

-7,59%

Актуальна ціна Tradoor (TRADOOR) становить $ 2,4224. За останні 24 години TRADOOR торгувався між мінімумом у $ 2,2304 і максимумом у $ 2,4899, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TRADOOR становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то TRADOOR змінився на +1,27% за останню годину, +4,01% за 24 години та на -7,59% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Tradoor (TRADOOR)

--
----

$ 64,03K
$ 64,03K$ 64,03K

$ 145,34M
$ 145,34M$ 145,34M

--
----

60 000 000
60 000 000 60 000 000

BSC

Поточна ринкова капіталізація Tradoor — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 64,03K. Циркуляційна пропозиція TRADOOR — --, зі загальною пропозицією 60000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 145,34M.

Історія ціни Tradoor (TRADOOR) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Tradoor за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,093393+4,01%
30 днів$ -0,2688-9,99%
60 днів$ +2,3224+2 322,40%
90 днів$ +2,3224+2 322,40%
Зміна ціни Tradoor сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TRADOOR на $ +0,093393 (+4,01%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Tradoor за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,2688 (-9,99%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Tradoor за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TRADOOR змінився на $ +2,3224 (+2 322,40%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Tradoor за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +2,3224 (+2 322,40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Tradoor (TRADOOR)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Tradoor зараз.

Що таке Tradoor (TRADOOR)

Tradoor — це найшвидший і найзручніший спосіб торгувати опціонами та безстроковими контрактами в Інтернеті, на мобільному телефоні та в Telegram. Почніть з меншими початковими внесками та здійснюйте приватні операції одним дотиком без прихованих витрат.

Проєкт Tradoor доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Tradoor. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу TRADOOR, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Tradoor у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Tradoor безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Tradoor (USD)

Скільки коштуватиме Tradoor (TRADOOR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Tradoor (TRADOOR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Tradoor.

Перегляньте прогноз ціни Tradoor вже зараз!

Токеноміка Tradoor (TRADOOR)

Розуміння токеноміки Tradoor (TRADOOR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TRADOOR зараз!

Як купити Tradoor (TRADOOR)

Шукаєте як купити Tradoor? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Tradoor на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

TRADOOR до місцевих валют

1 Tradoor (TRADOOR) до VND
63 745,456
1 Tradoor (TRADOOR) до AUD
A$3,706272
1 Tradoor (TRADOOR) до GBP
1,8168
1 Tradoor (TRADOOR) до EUR
2,083264
1 Tradoor (TRADOOR) до USD
$2,4224
1 Tradoor (TRADOOR) до MYR
RM10,222528
1 Tradoor (TRADOOR) до TRY
101,86192
1 Tradoor (TRADOOR) до JPY
¥368,2048
1 Tradoor (TRADOOR) до ARS
ARS$3 594,042208
1 Tradoor (TRADOOR) до RUB
197,207584
1 Tradoor (TRADOOR) до INR
212,5656
1 Tradoor (TRADOOR) до IDR
Rp40 373,317184
1 Tradoor (TRADOOR) до PHP
141,976864
1 Tradoor (TRADOOR) до EGP
￡E.115,282016
1 Tradoor (TRADOOR) до BRL
R$13,032512
1 Tradoor (TRADOOR) до CAD
C$3,39136
1 Tradoor (TRADOOR) до BDT
296,01728
1 Tradoor (TRADOOR) до NGN
3 536,34064
1 Tradoor (TRADOOR) до COP
$9 462,5
1 Tradoor (TRADOOR) до ZAR
R.41,980192
1 Tradoor (TRADOOR) до UAH
101,232096
1 Tradoor (TRADOOR) до TZS
T.Sh.6 025,865344
1 Tradoor (TRADOOR) до VES
Bs513,5488
1 Tradoor (TRADOOR) до CLP
$2 291,5904
1 Tradoor (TRADOOR) до PKR
Rs683,891968
1 Tradoor (TRADOOR) до KZT
1 300,247424
1 Tradoor (TRADOOR) до THB
฿79,406272
1 Tradoor (TRADOOR) до TWD
NT$74,60992
1 Tradoor (TRADOOR) до AED
د.إ8,890208
1 Tradoor (TRADOOR) до CHF
Fr1,913696
1 Tradoor (TRADOOR) до HKD
HK$18,822048
1 Tradoor (TRADOOR) до AMD
֏924,218272
1 Tradoor (TRADOOR) до MAD
.د.م22,358752
1 Tradoor (TRADOOR) до MXN
$44,57216
1 Tradoor (TRADOOR) до SAR
ريال9,084
1 Tradoor (TRADOOR) до ETB
Br365,806624
1 Tradoor (TRADOOR) до KES
KSh312,150464
1 Tradoor (TRADOOR) до JOD
د.أ1,7174816
1 Tradoor (TRADOOR) до PLN
8,817536
1 Tradoor (TRADOOR) до RON
лв10,585888
1 Tradoor (TRADOOR) до SEK
kr22,746336
1 Tradoor (TRADOOR) до BGN
лв4,069632
1 Tradoor (TRADOOR) до HUF
Ft814,241312
1 Tradoor (TRADOOR) до CZK
50,725056
1 Tradoor (TRADOOR) до KWD
د.ك0,7412544
1 Tradoor (TRADOOR) до ILS
7,969696
1 Tradoor (TRADOOR) до BOB
Bs16,690336
1 Tradoor (TRADOOR) до AZN
4,11808
1 Tradoor (TRADOOR) до TJS
SM22,358752
1 Tradoor (TRADOOR) до GEL
6,564704
1 Tradoor (TRADOOR) до AOA
Kz2 216,277984
1 Tradoor (TRADOOR) до BHD
.د.ب0,9108224
1 Tradoor (TRADOOR) до BMD
$2,4224
1 Tradoor (TRADOOR) до DKK
kr15,576032
1 Tradoor (TRADOOR) до HNL
L63,442656
1 Tradoor (TRADOOR) до MUR
110,267648
1 Tradoor (TRADOOR) до NAD
$41,955968
1 Tradoor (TRADOOR) до NOK
kr24,175552
1 Tradoor (TRADOOR) до NZD
$4,190752
1 Tradoor (TRADOOR) до PAB
B/.2,4224
1 Tradoor (TRADOOR) до PGK
K10,198304
1 Tradoor (TRADOOR) до QAR
ر.ق8,793312
1 Tradoor (TRADOOR) до RSD
дин.244,492832
1 Tradoor (TRADOOR) до UZS
soʻm29 185,535456
1 Tradoor (TRADOOR) до ALL
L201,54368
1 Tradoor (TRADOOR) до ANG
ƒ4,336096
1 Tradoor (TRADOOR) до AWG
ƒ4,36032
1 Tradoor (TRADOOR) до BBD
$4,8448
1 Tradoor (TRADOOR) до BAM
KM4,069632
1 Tradoor (TRADOOR) до BIF
Fr7 124,2784
1 Tradoor (TRADOOR) до BND
$3,124896
1 Tradoor (TRADOOR) до BSD
$2,4224
1 Tradoor (TRADOOR) до JMD
$387,70512
1 Tradoor (TRADOOR) до KHR
9 728,503744
1 Tradoor (TRADOOR) до KMF
Fr1 027,0976
1 Tradoor (TRADOOR) до LAK
52 660,868512
1 Tradoor (TRADOOR) до LKR
රු733,163584
1 Tradoor (TRADOOR) до MDL
L40,987008
1 Tradoor (TRADOOR) до MGA
Ar10 814,271872
1 Tradoor (TRADOOR) до MOP
P19,330752
1 Tradoor (TRADOOR) до MVR
37,06272
1 Tradoor (TRADOOR) до MWK
MK4 190,99424
1 Tradoor (TRADOOR) до MZN
MT154,815584
1 Tradoor (TRADOOR) до NPR
रु339,547808
1 Tradoor (TRADOOR) до PYG
17 058,5408
1 Tradoor (TRADOOR) до RWF
Fr3 510,0576
1 Tradoor (TRADOOR) до SBD
$19,912128
1 Tradoor (TRADOOR) до SCR
33,453344
1 Tradoor (TRADOOR) до SRD
$96,145056
1 Tradoor (TRADOOR) до SVC
$21,123328
1 Tradoor (TRADOOR) до SZL
L41,931744
1 Tradoor (TRADOOR) до TMT
m8,4784
1 Tradoor (TRADOOR) до TND
د.ت7,097632
1 Tradoor (TRADOOR) до TTD
$16,375424
1 Tradoor (TRADOOR) до UGX
Sh8 439,6416
1 Tradoor (TRADOOR) до XAF
Fr1 366,2336
1 Tradoor (TRADOOR) до XCD
$6,54048
1 Tradoor (TRADOOR) до XOF
Fr1 366,2336
1 Tradoor (TRADOOR) до XPF
Fr247,0848
1 Tradoor (TRADOOR) до BWP
P32,387488
1 Tradoor (TRADOOR) до BZD
$4,8448
1 Tradoor (TRADOOR) до CVE
$229,88576
1 Tradoor (TRADOOR) до DJF
Fr428,7648
1 Tradoor (TRADOOR) до DOP
$154,258432
1 Tradoor (TRADOOR) до DZD
د.ج316,074752
1 Tradoor (TRADOOR) до FJD
$5,547296
1 Tradoor (TRADOOR) до GNF
Fr20 881,088
1 Tradoor (TRADOOR) до GTQ
Q18,507136
1 Tradoor (TRADOOR) до GYD
$505,385312
1 Tradoor (TRADOOR) до ISK
kr295,5328

Ресурс Tradoor

Щоб дізнатися більше про Tradoor, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтTradoor
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Tradoor

Скільки сьогодні коштує Tradoor (TRADOOR)?
Актуальна ціна TRADOOR у USD становить 2,4224 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TRADOOR до USD?
Поточна ціна TRADOOR до USD — $ 2,4224. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Tradoor?
Ринкова капіталізація TRADOOR — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TRADOOR?
Циркуляційна пропозиція TRADOOR — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TRADOOR?
TRADOOR досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TRADOOR?
Історична мінімальна ціна TRADOOR становила -- USD.
Який обсяг торгівлі TRADOOR?
Актуальний обсяг торгівлі TRADOOR за 24 години — $ 64,03K USD.
Чи підніметься ціна TRADOOR цього року?
TRADOOR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TRADOOR для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:28:39 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

