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Клієнт Windows
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RazorNetwork
RAZOR/USDT
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Макс 24г
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Мін 24г
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Обсяг за 24г (RAZOR)
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Сума за 24г (USDT)
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0.000000
Мін 24г
0.000000
Обсяг за 24г (RAZOR)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Графік K-лінії
Інформація про токен
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Базова
TradingView
Глибина
RAZOR
Razor Network is a decentralized oracle project. The total supply will be 1 billion, of which 400 million RAZOR tokens will be distributed to lenders as block rewards, and the remaining 600 million RAZOR will be allocated to different roles.
Огляд
Ім'я
RAZOR
Час випуску
2021-02-05 00:00:00
Пов'язані посилання
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
1,000,000,000
Книга ордерів
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Мейкер
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/ Тейкер
0.00%
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