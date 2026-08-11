Сьогоднішня ціна JMDT

Поточна ціна JMDT (JMDT) сьогодні становить ₴ 0,871, зі зміною 18,53% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JMDT до UAH становить ₴ 0,871 за JMDT.

JMDT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- JMDT. Протягом останніх 24 годин JMDT торгувався між ₴ 0,8401 (мінімум) та ₴ 1,38 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці JMDT змінився на -0,27% за останню годину та на +248,40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 1,29M.

Ринкова інформація щодо JMDT (JMDT)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 1,29M₴ 1,29M ₴ 1,29M Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 871,00M₴ 871,00M ₴ 871,00M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн JMDT

Поточна ринкова капіталізація JMDT — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 1,29M. Циркуляційна пропозиція JMDT — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 871,00M.