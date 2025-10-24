Актуальна ціна Recall сьогодні становить 0.3726 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RECALL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RECALL на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Recall сьогодні становить 0.3726 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RECALL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RECALL на MEXC вже зараз.

Логотип Recall

Курс Recall (RECALL)

Актуальна ціна 1 RECALL до USD:

-4,16%1D
USD
Графік ціни Recall (RECALL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 18:41:36 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Recall (RECALL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

-3,00%

-4,16%

+31,94%

+31,94%

Актуальна ціна Recall (RECALL) становить $ 0,3726. За останні 24 години RECALL торгувався між мінімумом у $ 0,3667 і максимумом у $ 0,4264, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RECALL становить $ 0,8448301237691339, тоді як його історичний мінімум — $ 0,2689544073225574.

Що стосується короткострокових результатів, то RECALL змінився на -3,00% за останню годину, -4,16% за 24 години та на +31,94% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Recall (RECALL)

No.382

20,10%

BASE

Поточна ринкова капіталізація Recall — $ 74,92M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 833,89K. Циркуляційна пропозиція RECALL — 201,07M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 372,60M.

Історія ціни Recall (RECALL) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Recall за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,016186-4,16%
30 днів$ +0,2226+148,40%
60 днів$ +0,2226+148,40%
90 днів$ +0,2226+148,40%
Зміна ціни Recall сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни RECALL на $ -0,016186 (-4,16%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Recall за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,2226 (+148,40%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Recall за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник RECALL змінився на $ +0,2226 (+148,40%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Recall за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,2226 (+148,40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Recall (RECALL)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Recall зараз.

Що таке Recall (RECALL)

Recall — це децентралізований рівень репутації та виявлення для економіки агентів штучного інтелекту, що відповідає критичній потребі у прозорому, перевіреному рейтингу та координації агентів штучного інтелекту. Закріплений своїм застосунком та смартконтрактами, побудованими на Base (зі кросчейн-взаємодією через Axelar), Recall зберігає перевірену телеметрію агентів, забезпечуючи координацію з мінімальним рівнем довіри для користувачів Web3 та підприємств.

Проєкт Recall доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Recall. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу RECALL, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Recall у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Recall безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Recall (USD)

Скільки коштуватиме Recall (RECALL) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Recall (RECALL) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Recall.

Перегляньте прогноз ціни Recall вже зараз!

Токеноміка Recall (RECALL)

Розуміння токеноміки Recall (RECALL) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена RECALL зараз!

Як купити Recall (RECALL)

Шукаєте як купити Recall? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Recall на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

RECALL до місцевих валют

1 Recall (RECALL) до VND
9 804,969
1 Recall (RECALL) до AUD
A$0,570078
1 Recall (RECALL) до GBP
0,27945
1 Recall (RECALL) до EUR
0,320436
1 Recall (RECALL) до USD
$0,3726
1 Recall (RECALL) до MYR
RM1,572372
1 Recall (RECALL) до TRY
15,634296
1 Recall (RECALL) до JPY
¥56,6352
1 Recall (RECALL) до ARS
ARS$552,815442
1 Recall (RECALL) до RUB
30,243942
1 Recall (RECALL) до INR
32,710554
1 Recall (RECALL) до IDR
Rp6 209,997516
1 Recall (RECALL) до PHP
21,845538
1 Recall (RECALL) до EGP
￡E.17,732034
1 Recall (RECALL) до BRL
R$2,004588
1 Recall (RECALL) до CAD
C$0,52164
1 Recall (RECALL) до BDT
45,53172
1 Recall (RECALL) до NGN
543,94011
1 Recall (RECALL) до COP
$1 455,46875
1 Recall (RECALL) до ZAR
R.6,46461
1 Recall (RECALL) до UAH
15,570954
1 Recall (RECALL) до TZS
T.Sh.929,174976
1 Recall (RECALL) до VES
Bs78,9912
1 Recall (RECALL) до CLP
$352,4796
1 Recall (RECALL) до PKR
Rs105,192432
1 Recall (RECALL) до KZT
199,996776
1 Recall (RECALL) до THB
฿12,20265
1 Recall (RECALL) до TWD
NT$11,487258
1 Recall (RECALL) до AED
د.إ1,367442
1 Recall (RECALL) до CHF
Fr0,294354
1 Recall (RECALL) до HKD
HK$2,895102
1 Recall (RECALL) до AMD
֏142,158078
1 Recall (RECALL) до MAD
.د.م3,439098
1 Recall (RECALL) до MXN
$6,85584
1 Recall (RECALL) до SAR
ريال1,39725
1 Recall (RECALL) до ETB
Br56,266326
1 Recall (RECALL) до KES
KSh48,136194
1 Recall (RECALL) до JOD
د.أ0,2641734
1 Recall (RECALL) до PLN
1,356264
1 Recall (RECALL) до RON
лв1,628262
1 Recall (RECALL) до SEK
kr3,494988
1 Recall (RECALL) до BGN
лв0,625968
1 Recall (RECALL) до HUF
Ft124,98867
1 Recall (RECALL) до CZK
7,802244
1 Recall (RECALL) до KWD
د.ك0,1140156
1 Recall (RECALL) до ILS
1,225854
1 Recall (RECALL) до BOB
Bs2,567214
1 Recall (RECALL) до AZN
0,63342
1 Recall (RECALL) до TJS
SM3,439098
1 Recall (RECALL) до GEL
1,009746
1 Recall (RECALL) до AOA
Kz339,650982
1 Recall (RECALL) до BHD
.د.ب0,1400976
1 Recall (RECALL) до BMD
$0,3726
1 Recall (RECALL) до DKK
kr2,395818
1 Recall (RECALL) до HNL
L9,758394
1 Recall (RECALL) до MUR
16,960752
1 Recall (RECALL) до NAD
$6,453432
1 Recall (RECALL) до NOK
kr3,729726
1 Recall (RECALL) до NZD
$0,648324
1 Recall (RECALL) до PAB
B/.0,3726
1 Recall (RECALL) до PGK
K1,568646
1 Recall (RECALL) до QAR
ر.ق1,352538
1 Recall (RECALL) до RSD
дин.37,61397
1 Recall (RECALL) до UZS
soʻm4 489,155594
1 Recall (RECALL) до ALL
L31,00032
1 Recall (RECALL) до ANG
ƒ0,666954
1 Recall (RECALL) до AWG
ƒ0,67068
1 Recall (RECALL) до BBD
$0,7452
1 Recall (RECALL) до BAM
KM0,625968
1 Recall (RECALL) до BIF
Fr1 095,8166
1 Recall (RECALL) до BND
$0,480654
1 Recall (RECALL) до BSD
$0,3726
1 Recall (RECALL) до JMD
$59,63463
1 Recall (RECALL) до KHR
1 496,383956
1 Recall (RECALL) до KMF
Fr157,9824
1 Recall (RECALL) до LAK
8 099,999838
1 Recall (RECALL) до LKR
රු112,771116
1 Recall (RECALL) до MDL
L6,304392
1 Recall (RECALL) до MGA
Ar1 663,390728
1 Recall (RECALL) до MOP
P2,973348
1 Recall (RECALL) до MVR
5,70078
1 Recall (RECALL) до MWK
MK644,63526
1 Recall (RECALL) до MZN
MT23,812866
1 Recall (RECALL) до NPR
रु52,227342
1 Recall (RECALL) до PYG
2 623,8492
1 Recall (RECALL) до RWF
Fr539,8974
1 Recall (RECALL) до SBD
$3,062772
1 Recall (RECALL) до SCR
5,171688
1 Recall (RECALL) до SRD
$14,788494
1 Recall (RECALL) до SVC
$3,249072
1 Recall (RECALL) до SZL
L6,449706
1 Recall (RECALL) до TMT
m1,3041
1 Recall (RECALL) до TND
د.ت1,091718
1 Recall (RECALL) до TTD
$2,518776
1 Recall (RECALL) до UGX
Sh1 298,1384
1 Recall (RECALL) до XAF
Fr210,1464
1 Recall (RECALL) до XCD
$1,00602
1 Recall (RECALL) до XOF
Fr210,1464
1 Recall (RECALL) до XPF
Fr38,0052
1 Recall (RECALL) до BWP
P4,981662
1 Recall (RECALL) до BZD
$0,7452
1 Recall (RECALL) до CVE
$35,35974
1 Recall (RECALL) до DJF
Fr65,9502
1 Recall (RECALL) до DOP
$23,727168
1 Recall (RECALL) до DZD
د.ج48,467808
1 Recall (RECALL) до FJD
$0,845802
1 Recall (RECALL) до GNF
Fr3 211,812
1 Recall (RECALL) до GTQ
Q2,846664
1 Recall (RECALL) до GYD
$77,735538
1 Recall (RECALL) до ISK
kr45,4572

Ресурс Recall

Щоб дізнатися більше про Recall, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтRecall
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Recall

Скільки сьогодні коштує Recall (RECALL)?
Актуальна ціна RECALL у USD становить 0,3726 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна RECALL до USD?
Поточна ціна RECALL до USD — $ 0,3726. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Recall?
Ринкова капіталізація RECALL — $ 74,92M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція RECALL?
Циркуляційна пропозиція RECALL — 201,07M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) RECALL?
RECALL досяг історичної максимальної ціни у 0,8448301237691339 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) RECALL?
Історична мінімальна ціна RECALL становила 0,2689544073225574 USD.
Який обсяг торгівлі RECALL?
Актуальний обсяг торгівлі RECALL за 24 години — $ 833,89K USD.
Чи підніметься ціна RECALL цього року?
RECALL може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни RECALL для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 18:41:36 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Recall (RECALL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор RECALL до USD

Сума

RECALL
RECALL
USD
USD

1 RECALL = 0,3726 USD

Торгувати RECALL

RECALL/USDC
-3,94%
RECALL/USDT
-3,84%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --

