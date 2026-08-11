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Поточна ціна Vita Inu сьогодні становить 0,0000000009259 UAH. Ринкова капіталізація VINU становить 828 365,624166038739 UAH. Відстежуйте оновлення цін VINU до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Vita Inu сьогодні становить 0,0000000009259 UAH. Ринкова капіталізація VINU становить 828 365,624166038739 UAH. Відстежуйте оновлення цін VINU до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про VINU

Інформація про ціну VINU

Що таке VINU

Whitepaper VINU

Офіційний вебсайт VINU

Токеноміка VINU

Прогноз ціни VINU

Історія VINU

Посібник з купівлі VINU

Конвертація VINU у фіатну валюту

Спот VINU

Ф'ючерси VINU USDT-M

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Логотип Vita Inu

Курс Vita Inu (VINU)

Актуальна ціна 1 VINU до UAH:

₴0,000000041532228
₴0,000000041532228₴0,000000041532228
-2,80%1D
UAH
Графік ціни Vita Inu (VINU) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:31:12 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Vita Inu

Поточна ціна Vita Inu (VINU) сьогодні становить ₴ 0,0000000009259, зі зміною 2,80% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VINU до UAH становить ₴ 0,0000000009259 за VINU.

Vita Inu наразі посідає №1926 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 828,37K, з циркуляційною пропозицією у 894,66T VINU. Протягом останніх 24 годин VINU торгувався між ₴ 0,0000000009227 (мінімум) та ₴ 0,0000000009774 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 0,0000034121900829578, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.

У короткостроковій динаміці VINU змінився на +0,14% за останню годину та на -8,76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 57,71K.

Ринкова інформація щодо Vita Inu (VINU)

No.1926

₴ 828,37K
₴ 828,37K₴ 828,37K

₴ 57,71K
₴ 57,71K₴ 57,71K

₴ 832,94K
₴ 832,94K₴ 832,94K

894,66T
894,66T 894,66T

899 597 342 616 479,2
899 597 342 616 479,2 899 597 342 616 479,2

894 659 924 577 210
894 659 924 577 210 894 659 924 577 210

99,45%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Vita Inu — ₴ 828,37K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 57,71K. Циркуляційна пропозиція VINU — 894,66T, зі загальною пропозицією 894659924577210. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 832,94K.

Історія ціни Vita Inu у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,0000000009227
₴ 0,0000000009227₴ 0,0000000009227
Мін. за 24 год
₴ 0,0000000009774
₴ 0,0000000009774₴ 0,0000000009774
Макс. за 24 год

₴ 0,0000000009227
₴ 0,0000000009227₴ 0,0000000009227

₴ 0,0000000009774
₴ 0,0000000009774₴ 0,0000000009774

₴ 0,0000034121900829578
₴ 0,0000034121900829578₴ 0,0000034121900829578

₴ 0
₴ 0₴ 0

+0,14%

-2,80%

-8,76%

-8,76%

Історія ціни Vita Inu (VINU) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Vita Inu за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,000000001196402-2,80%
30 днів₴ -0,0000000001293-12,26%
60 днів₴ -0,0000000002011-17,85%
90 днів₴ -0,0000000009161-49,74%
Зміна ціни Vita Inu сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни VINU на ₴ -0,000000001196402 (-2,80%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Vita Inu за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0000000001293 (-12,26%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Vita Inu за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник VINU змінився на ₴ -0,0000000002011 (-17,85%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Vita Inu за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0000000009161 (-49,74%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Vita Inu (VINU)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Vita Inu зараз.

Аналіз для Vita Inu

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Vita Inu. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Vita Inu?

Декілька ключових факторів впливають на ціни Vita Inu (VINU):

1. Ринковий настрій та загальні тренди у сфері криптовалют.
2. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах.
3. Залучення спільноти та активність у соціальних мережах.
4. Оновлення розробки та досягнення проекту.
5. Цикли ринку мем-монет та рівень ажіотажу.
6. Рух цін біткоїна та основних альткоїнів.
7. Лістинги на біржах та стратегічні партнерства.
8. Корисність токена та його практичне застосування.
9. Динаміка пропозиції та токеноміка.
10. Регуляторні новини, що впливають на мем-токени.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Vita Inu?

Люди хочуть знати ціну Vita Inu (VINU) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, відстеження ефективності портфелю, визначення оптимальних моментів входження чи виходу з ринку, оцінювання інвестиційних збитків або прибутків, а також отримання актуальної інформації про волатильність ринку для управління ризиками.

Прогноз ціни Vita Inu

Прогноз ціни Vita Inu (VINU) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна VINU у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Vita Inu (VINU) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Vita Inu потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Vita Inu у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни VINU на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Vita Inu.

Як купити та інвестувати Vita Inu в Україна

Готові розпочати торгівлю з Vita Inu? Купівля VINU на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Vita Inu. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Vita Inu (VINU).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Vita Inu буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Vita Inu (VINU)

Що ви можете зробити з Vita Inu

Володіння Vita Inu відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Купівля Vita Inu (VINU) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Що таке Vita Inu (VINU)

Vita Inu ($VINU) ─ OG-мем мережі BNB з 2021 року. VINU ─ один з перших мемкоїнів про собак на BSC. Підтримується сильною спільнотою і готовий рости разом з екосистемою BSC.

Ресурс Vita Inu

Щоб дізнатися більше про Vita Inu, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтVita Inu
Оглядач блокчейну

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:31:12 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Vita Inu (VINU)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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VINU USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію VINU з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю VINUUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Vita Inu (VINU) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Vita Inu у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
VINU/USDT
₴0,000000041491827
₴0,000000041491827₴0,000000041491827
-2,84%
61183.65B (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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