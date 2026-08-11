Сьогоднішня ціна Vita Inu

Поточна ціна Vita Inu (VINU) сьогодні становить ₴ 0,0000000009259, зі зміною 2,80% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VINU до UAH становить ₴ 0,0000000009259 за VINU.

Vita Inu наразі посідає №1926 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 828,37K, з циркуляційною пропозицією у 894,66T VINU. Протягом останніх 24 годин VINU торгувався між ₴ 0,0000000009227 (мінімум) та ₴ 0,0000000009774 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 0,0000034121900829578, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.

У короткостроковій динаміці VINU змінився на +0,14% за останню годину та на -8,76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 57,71K.

Ринкова інформація щодо Vita Inu (VINU)

Рейтинг No.1926 Ринкова капіталізація ₴ 828,37K₴ 828,37K ₴ 828,37K Обсяг (за 24 год) ₴ 57,71K₴ 57,71K ₴ 57,71K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 832,94K₴ 832,94K ₴ 832,94K Циркуляційне постачання 894,66T 894,66T 894,66T Максимальна пропозиція 899 597 342 616 479,2 899 597 342 616 479,2 899 597 342 616 479,2 Загальна пропозиція 894 659 924 577 210 894 659 924 577 210 894 659 924 577 210 Коефіцієнт циркуляції 99,45% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Vita Inu — ₴ 828,37K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 57,71K. Циркуляційна пропозиція VINU — 894,66T, зі загальною пропозицією 894659924577210. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 832,94K.