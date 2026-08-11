Курс Folks Finance (FOLKS)
Поточна ціна Folks Finance (FOLKS) сьогодні становить ₴ 1,7716, зі зміною 3,65% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FOLKS до UAH становить ₴ 1,7716 за FOLKS.
Folks Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- FOLKS. Протягом останніх 24 годин FOLKS торгувався між ₴ 1,7402 (мінімум) та ₴ 1,8719 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.
У короткостроковій динаміці FOLKS змінився на -0,21% за останню годину та на -13,50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 168,52K.
ALGO
Поточна ринкова капіталізація Folks Finance — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 168,52K. Циркуляційна пропозиція FOLKS — --, зі загальною пропозицією 50000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 88,58M.
-0,21%
-3,65%
-13,50%
-13,50%
Відстежуйте зміни ціни на Folks Finance за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -3,012704
|-3,65%
|30 днів
|₴ -0,0722
|-3,92%
|60 днів
|₴ -0,3703
|-17,29%
|90 днів
|₴ +0,3553
|+25,08%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни FOLKS на ₴ -3,012704 (-3,65%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0722 (-3,92%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник FOLKS змінився на ₴ -0,3703 (-17,29%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,3553 (+25,08%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Folks Finance (FOLKS)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Folks Finance зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Folks Finance. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку FOLKS: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|S2 ≤ ціна < S1
|Між S2 і S1
|Нижче центральної точки розвороту, входимо у зону низьких цін.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
FOLKS_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 1,8119, при цьому ціна знаходиться нижче ключового опорного пункту S1 — 1,817. Центральний осьовий рівень 1,835 визначає верхню межу структури, а нижня зона формування встановлена на рівні S2 — 1,786. Наразі ціна перебуває у переходовій зоні між S1 і центральним рівнем, де бокове протистояння між биками та ведмедями створює короткочасну рівновагу, не долаючи ключових опорних точок. Система скользящих середніх демонструє бичачий порядок: MA та EMA однозначно сигнализують про покупки. Індикатор MACD сформував «мертве перетинання», що свідчить про відступ краткострокової динаміки. RSI перебуває в нейтральній зоні, а значення KDJ та StochRSI вказують на коливну консолідацію. Розширення полос Болінджера свідчить про стабільну волатильність, водночас швидкі та повільні індикатори показують розрізненість підвищувальної енергії, що обмежує чітку односторонню тенденцію. Ближча опірна зона знаходиться на рівні S1 — 1,817, що на 0,3% вище поточної ціни. Ключовий рівень надалі — центральний осьовий пункт 1,835, який відстає від поточної ціни на 1,3%. Нижня опірна зона розташована на рівні S2 — 1,786, що на 1,4% нижче поточної ціни. Далека опірна зона R1 знаходиться на рівні 1,8659, що на 3,0% вище поточної ціни. Трейдерам слід спостерігати за поведінкою ціни у зоні конвергенції між S1 та S2.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Folks Finance потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Folks Finance — це протокол DeFi, який надає безперебійні кросчейн-інструменти для управління активами, включаючи кредитування, стейкінг, свопи, торгівлю з використанням кредитного плеча та ліквідний стейкінг з використанням кредитного плеча.
Щоб дізнатися більше про Folks Finance, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
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|02-11 14:20:00
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