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Поточна ціна Folks Finance сьогодні становить 1,7716 UAH. Ринкова капіталізація FOLKS становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін FOLKS до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Folks Finance сьогодні становить 1,7716 UAH. Ринкова капіталізація FOLKS становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін FOLKS до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про FOLKS

Інформація про ціну FOLKS

Що таке FOLKS

Whitepaper FOLKS

Офіційний вебсайт FOLKS

Токеноміка FOLKS

Прогноз ціни FOLKS

Історія FOLKS

Посібник з купівлі FOLKS

Конвертація FOLKS у фіатну валюту

Спот FOLKS

Ф'ючерси FOLKS USDT-M

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Курс Folks Finance (FOLKS)

Актуальна ціна 1 FOLKS до UAH:

₴79,527124
₴79,527124₴79,527124
-3,65%1D
UAH
Графік ціни Folks Finance (FOLKS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:24:02 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Folks Finance

Поточна ціна Folks Finance (FOLKS) сьогодні становить ₴ 1,7716, зі зміною 3,65% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FOLKS до UAH становить ₴ 1,7716 за FOLKS.

Folks Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- FOLKS. Протягом останніх 24 годин FOLKS торгувався між ₴ 1,7402 (мінімум) та ₴ 1,8719 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці FOLKS змінився на -0,21% за останню годину та на -13,50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 168,52K.

Ринкова інформація щодо Folks Finance (FOLKS)

--
----

₴ 168,52K
₴ 168,52K₴ 168,52K

₴ 88,58M
₴ 88,58M₴ 88,58M

--
----

50 000 000
50 000 000 50 000 000

50 000 000
50 000 000 50 000 000

ALGO

Поточна ринкова капіталізація Folks Finance — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 168,52K. Циркуляційна пропозиція FOLKS — --, зі загальною пропозицією 50000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 88,58M.

Історія ціни Folks Finance у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 1,7402
₴ 1,7402₴ 1,7402
Мін. за 24 год
₴ 1,8719
₴ 1,8719₴ 1,8719
Макс. за 24 год

₴ 1,7402
₴ 1,7402₴ 1,7402

₴ 1,8719
₴ 1,8719₴ 1,8719

--
----

--
----

-0,21%

-3,65%

-13,50%

-13,50%

Історія ціни Folks Finance (FOLKS) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Folks Finance за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -3,012704-3,65%
30 днів₴ -0,0722-3,92%
60 днів₴ -0,3703-17,29%
90 днів₴ +0,3553+25,08%
Зміна ціни Folks Finance сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни FOLKS на ₴ -3,012704 (-3,65%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Folks Finance за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0722 (-3,92%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Folks Finance за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник FOLKS змінився на ₴ -0,3703 (-17,29%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Folks Finance за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,3553 (+25,08%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Folks Finance (FOLKS)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Folks Finance зараз.

Аналіз для Folks Finance

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Folks Finance. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Folks Finance сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку FOLKS: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS2 ≤ ціна < S1Між S2 і S1Нижче центральної точки розвороту, входимо у зону низьких цін.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

FOLKS_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 1,8119, при цьому ціна знаходиться нижче ключового опорного пункту S1 — 1,817. Центральний осьовий рівень 1,835 визначає верхню межу структури, а нижня зона формування встановлена на рівні S2 — 1,786. Наразі ціна перебуває у переходовій зоні між S1 і центральним рівнем, де бокове протистояння між биками та ведмедями створює короткочасну рівновагу, не долаючи ключових опорних точок. Система скользящих середніх демонструє бичачий порядок: MA та EMA однозначно сигнализують про покупки. Індикатор MACD сформував «мертве перетинання», що свідчить про відступ краткострокової динаміки. RSI перебуває в нейтральній зоні, а значення KDJ та StochRSI вказують на коливну консолідацію. Розширення полос Болінджера свідчить про стабільну волатильність, водночас швидкі та повільні індикатори показують розрізненість підвищувальної енергії, що обмежує чітку односторонню тенденцію. Ближча опірна зона знаходиться на рівні S1 — 1,817, що на 0,3% вище поточної ціни. Ключовий рівень надалі — центральний осьовий пункт 1,835, який відстає від поточної ціни на 1,3%. Нижня опірна зона розташована на рівні S2 — 1,786, що на 1,4% нижче поточної ціни. Далека опірна зона R1 знаходиться на рівні 1,8659, що на 3,0% вище поточної ціни. Трейдерам слід спостерігати за поведінкою ціни у зоні конвергенції між S1 та S2.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Folks Finance?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токенів FOLKS:

1. Прийняття протоколу — використання платформи Folks Finance для децентралізованих фінансів (DeFi) у сфері кредитування та запозичення.
2. Зростання TVL — загальна заблокована вартість (Total Value Locked) свідчить про стан платформи та рівень попиту.
3. Екосистема Algorand — продуктивність базової блокчейн-мережі впливає на всі токени.
4. Корисність токенів — права управління та знижки на платформі за послуги стимулюють попит.
5. Ринковий настрій — загальні умови ринку криптовалют та DeFi.
6. Конкуренція — інші протоколи кредитування на Algorand, а також міжмережеві альтернативи.
7. Токеноміка — графік надходження пропозиції, нагороди за стакінг та механізми спалювання.
8. Партнерства — інтеграція з іншими проектами на Algorand.
9. Регуляторні новини — правила щодо DeFi впливають на протоколи кредитування.
10. Технічні розробки — оновлення протоколу та впровадження нових функцій.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Folks Finance?

Люди хочуть знати ціну Folks Finance (FOLKS) сьогодні з кількох ключових причин: прийняття інвестиційних рішень, відстеження портфелю, можливості для торгівлі та аналіз ринку. Оперативні дані про ціну допомагають інвесторам визначити точки входу/виходу, оцінити прибуток/збиток і прийняти обґрунтовані фінансові рішення щодо цього токена дефі-протоколу.

Прогноз ціни Folks Finance

Прогноз ціни Folks Finance (FOLKS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна FOLKS у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Folks Finance (FOLKS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Folks Finance потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Folks Finance у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни FOLKS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Folks Finance.

Як купити та інвестувати Folks Finance в Україна

Готові розпочати торгівлю з Folks Finance? Купівля FOLKS на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Folks Finance. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Folks Finance (FOLKS).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Folks Finance буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Folks Finance (FOLKS)

Що ви можете зробити з Folks Finance

Володіння Folks Finance відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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    Ф'ючерсна торгівля

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Що таке Folks Finance (FOLKS)

Folks Finance — це протокол DeFi, який надає безперебійні кросчейн-інструменти для управління активами, включаючи кредитування, стейкінг, свопи, торгівлю з використанням кредитного плеча та ліквідний стейкінг з використанням кредитного плеча.

Ресурс Folks Finance

Щоб дізнатися більше про Folks Finance, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтFolks Finance

Категорія :

Algorand EcosystemArbitrum EcosystemAvalanche Ecosystem

Люди також запитують: Інші запитання про Folks Finance

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:24:02 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Folks Finance (FOLKS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Folks Finance

FOLKS USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію FOLKS з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю FOLKSUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Folks Finance (FOLKS) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Folks Finance у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
FOLKS/USDT
₴79,437344
₴79,437344₴79,437344
-3,78%
93.43K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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