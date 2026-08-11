Сьогоднішня ціна Folks Finance

Поточна ціна Folks Finance (FOLKS) сьогодні становить ₴ 1,7716, зі зміною 3,65% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FOLKS до UAH становить ₴ 1,7716 за FOLKS.

Folks Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- FOLKS. Протягом останніх 24 годин FOLKS торгувався між ₴ 1,7402 (мінімум) та ₴ 1,8719 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці FOLKS змінився на -0,21% за останню годину та на -13,50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 168,52K.

Ринкова інформація щодо Folks Finance (FOLKS)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 168,52K₴ 168,52K ₴ 168,52K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 88,58M₴ 88,58M ₴ 88,58M Циркуляційне постачання ---- -- Максимальна пропозиція 50 000 000 50 000 000 50 000 000 Загальна пропозиція 50 000 000 50 000 000 50 000 000 Публічний блокчейн ALGO

Поточна ринкова капіталізація Folks Finance — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 168,52K. Циркуляційна пропозиція FOLKS — --, зі загальною пропозицією 50000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 88,58M.