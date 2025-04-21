IMT

Immortal Rising 2 — це мобільна idle-RPG нового покоління від лауреата премії BAFTA 2024 року. Гра очолила рейтинги Google Play Store та iOS App Store після запуску та наразі займає перше місце на Immutable zkEVM, залучаючи мільйон нових гравців із Web2 у Web3.

Ім'яIMT

РейтингNo.3628

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.006611422430750961,2025-05-18

Найнижча ціна0.002325794475909858,2025-04-21

Публічний блокчейнETH

ОписImmortal Rising 2 — це мобільна idle-RPG нового покоління від лауреата премії BAFTA 2024 року. Гра очолила рейтинги Google Play Store та iOS App Store після запуску та наразі займає перше місце на Immutable zkEVM, залучаючи мільйон нових гравців із Web2 у Web3.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.