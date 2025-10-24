Актуальна ціна RHEA сьогодні становить 0.02392 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RHEA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RHEA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна RHEA сьогодні становить 0.02392 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RHEA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RHEA на MEXC вже зараз.

Докладніше про RHEA

Інформація про ціну RHEA

Whitepaper RHEA

Офіційний вебсайт RHEA

Токеноміка RHEA

Прогноз ціни RHEA

Історія RHEA

Посібник з купівлі RHEA

Конвертація RHEA у фіатну валюту

Спот RHEA

Ф'ючерси RHEA USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип RHEA

Курс RHEA (RHEA)

Актуальна ціна 1 RHEA до USD:

$0,02392
$0,02392$0,02392
+0,80%1D
USD
Графік ціни RHEA (RHEA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:17:22 (UTC+8)

Інформація щодо ціни RHEA (RHEA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,02301
$ 0,02301$ 0,02301
Мін. за 24 год
$ 0,02557
$ 0,02557$ 0,02557
Макс. за 24 год

$ 0,02301
$ 0,02301$ 0,02301

$ 0,02557
$ 0,02557$ 0,02557

$ 0,11587934887394663
$ 0,11587934887394663$ 0,11587934887394663

$ 0,020352346204807015
$ 0,020352346204807015$ 0,020352346204807015

+0,46%

+0,80%

-3,20%

-3,20%

Актуальна ціна RHEA (RHEA) становить $ 0,02392. За останні 24 години RHEA торгувався між мінімумом у $ 0,02301 і максимумом у $ 0,02557, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RHEA становить $ 0,11587934887394663, тоді як його історичний мінімум — $ 0,020352346204807015.

Що стосується короткострокових результатів, то RHEA змінився на +0,46% за останню годину, +0,80% за 24 години та на -3,20% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо RHEA (RHEA)

No.1455

$ 4,78M
$ 4,78M$ 4,78M

$ 109,21K
$ 109,21K$ 109,21K

$ 23,92M
$ 23,92M$ 23,92M

200,00M
200,00M 200,00M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

20,00%

NEAR

Поточна ринкова капіталізація RHEA — $ 4,78M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 109,21K. Циркуляційна пропозиція RHEA — 200,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,92M.

Історія ціни RHEA (RHEA) у USD

Відстежуйте зміни ціни на RHEA за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0001898+0,80%
30 днів$ -0,00962-28,69%
60 днів$ -0,03733-60,95%
90 днів$ +0,01892+378,40%
Зміна ціни RHEA сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни RHEA на $ +0,0001898 (+0,80%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни RHEA за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,00962 (-28,69%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни RHEA за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник RHEA змінився на $ -0,03733 (-60,95%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни RHEA за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,01892 (+378,40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для RHEA (RHEA)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни RHEA зараз.

Що таке RHEA (RHEA)

Rhea Finance — це основа DeFi на NEAR та платформа абстрагованої ліквідності для Bitcoin, NEAR та інших провідних активів. Rhea утворена в результаті злиття Ref Finance (найбільшої DEX-платформи на NEAR) та Burrow Finance (провідного грошового ринку на NEAR), як єдиний DeFi-протокол зі сукупною заблокованою вартістю (TVL) понад 250 млн $. Користувачі можуть обмінювати, надавати та брати у позику активи, а також заробляти — все в одному місці. Виступаючи основою DeFi на NEAR, Rhea також відіграє ключову роль у стратегії абстракції блокчейну NEAR.

Проєкт RHEA доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями RHEA. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу RHEA, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про RHEA у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі RHEA безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни RHEA (USD)

Скільки коштуватиме RHEA (RHEA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів RHEA (RHEA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо RHEA.

Перегляньте прогноз ціни RHEA вже зараз!

Токеноміка RHEA (RHEA)

Розуміння токеноміки RHEA (RHEA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена RHEA зараз!

Як купити RHEA (RHEA)

Шукаєте як купити RHEA? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати RHEA на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

RHEA до місцевих валют

1 RHEA (RHEA) до VND
629,4548
1 RHEA (RHEA) до AUD
A$0,0365976
1 RHEA (RHEA) до GBP
0,01794
1 RHEA (RHEA) до EUR
0,0205712
1 RHEA (RHEA) до USD
$0,02392
1 RHEA (RHEA) до MYR
RM0,1009424
1 RHEA (RHEA) до TRY
1,005836
1 RHEA (RHEA) до JPY
¥3,63584
1 RHEA (RHEA) до ARS
ARS$35,4893864
1 RHEA (RHEA) до RUB
1,9473272
1 RHEA (RHEA) до INR
2,09898
1 RHEA (RHEA) до IDR
Rp398,6665072
1 RHEA (RHEA) до PHP
1,4019512
1 RHEA (RHEA) до EGP
￡E.1,1383528
1 RHEA (RHEA) до BRL
R$0,1286896
1 RHEA (RHEA) до CAD
C$0,033488
1 RHEA (RHEA) до BDT
2,923024
1 RHEA (RHEA) до NGN
34,919612
1 RHEA (RHEA) до COP
$93,4375
1 RHEA (RHEA) до ZAR
R.0,4145336
1 RHEA (RHEA) до UAH
0,9996168
1 RHEA (RHEA) до TZS
T.Sh.59,5024352
1 RHEA (RHEA) до VES
Bs5,07104
1 RHEA (RHEA) до CLP
$22,62832
1 RHEA (RHEA) до PKR
Rs6,7530944
1 RHEA (RHEA) до KZT
12,8392992
1 RHEA (RHEA) до THB
฿0,7840976
1 RHEA (RHEA) до TWD
NT$0,736736
1 RHEA (RHEA) до AED
د.إ0,0877864
1 RHEA (RHEA) до CHF
Fr0,0188968
1 RHEA (RHEA) до HKD
HK$0,1858584
1 RHEA (RHEA) до AMD
֏9,1261976
1 RHEA (RHEA) до MAD
.د.م0,2207816
1 RHEA (RHEA) до MXN
$0,440128
1 RHEA (RHEA) до SAR
ريال0,0897
1 RHEA (RHEA) до ETB
Br3,6121592
1 RHEA (RHEA) до KES
KSh3,0823312
1 RHEA (RHEA) до JOD
د.أ0,01695928
1 RHEA (RHEA) до PLN
0,0870688
1 RHEA (RHEA) до RON
лв0,1045304
1 RHEA (RHEA) до SEK
kr0,2246088
1 RHEA (RHEA) до BGN
лв0,0401856
1 RHEA (RHEA) до HUF
Ft8,0402296
1 RHEA (RHEA) до CZK
0,5008848
1 RHEA (RHEA) до KWD
د.ك0,00731952
1 RHEA (RHEA) до ILS
0,0786968
1 RHEA (RHEA) до BOB
Bs0,1648088
1 RHEA (RHEA) до AZN
0,040664
1 RHEA (RHEA) до TJS
SM0,2207816
1 RHEA (RHEA) до GEL
0,0648232
1 RHEA (RHEA) до AOA
Kz21,8846472
1 RHEA (RHEA) до BHD
.د.ب0,00899392
1 RHEA (RHEA) до BMD
$0,02392
1 RHEA (RHEA) до DKK
kr0,1538056
1 RHEA (RHEA) до HNL
L0,6264648
1 RHEA (RHEA) до MUR
1,0888384
1 RHEA (RHEA) до NAD
$0,4142944
1 RHEA (RHEA) до NOK
kr0,2387216
1 RHEA (RHEA) до NZD
$0,0413816
1 RHEA (RHEA) до PAB
B/.0,02392
1 RHEA (RHEA) до PGK
K0,1007032
1 RHEA (RHEA) до QAR
ر.ق0,0868296
1 RHEA (RHEA) до RSD
дин.2,4142456
1 RHEA (RHEA) до UZS
soʻm288,1927048
1 RHEA (RHEA) до ALL
L1,990144
1 RHEA (RHEA) до ANG
ƒ0,0428168
1 RHEA (RHEA) до AWG
ƒ0,043056
1 RHEA (RHEA) до BBD
$0,04784
1 RHEA (RHEA) до BAM
KM0,0401856
1 RHEA (RHEA) до BIF
Fr70,34872
1 RHEA (RHEA) до BND
$0,0308568
1 RHEA (RHEA) до BSD
$0,02392
1 RHEA (RHEA) до JMD
$3,828396
1 RHEA (RHEA) до KHR
96,0641552
1 RHEA (RHEA) до KMF
Fr10,14208
1 RHEA (RHEA) до LAK
519,9999896
1 RHEA (RHEA) до LKR
රු7,2396272
1 RHEA (RHEA) до MDL
L0,4047264
1 RHEA (RHEA) до MGA
Ar106,7855776
1 RHEA (RHEA) до MOP
P0,1908816
1 RHEA (RHEA) до MVR
0,365976
1 RHEA (RHEA) до MWK
MK41,383992
1 RHEA (RHEA) до MZN
MT1,5287272
1 RHEA (RHEA) до NPR
रु3,3528664
1 RHEA (RHEA) до PYG
168,44464
1 RHEA (RHEA) до RWF
Fr34,66008
1 RHEA (RHEA) до SBD
$0,1966224
1 RHEA (RHEA) до SCR
0,3303352
1 RHEA (RHEA) до SRD
$0,9493848
1 RHEA (RHEA) до SVC
$0,2085824
1 RHEA (RHEA) до SZL
L0,4140552
1 RHEA (RHEA) до TMT
m0,08372
1 RHEA (RHEA) до TND
د.ت0,0700856
1 RHEA (RHEA) до TTD
$0,1616992
1 RHEA (RHEA) до UGX
Sh83,33728
1 RHEA (RHEA) до XAF
Fr13,49088
1 RHEA (RHEA) до XCD
$0,064584
1 RHEA (RHEA) до XOF
Fr13,49088
1 RHEA (RHEA) до XPF
Fr2,43984
1 RHEA (RHEA) до BWP
P0,3198104
1 RHEA (RHEA) до BZD
$0,04784
1 RHEA (RHEA) до CVE
$2,270008
1 RHEA (RHEA) до DJF
Fr4,23384
1 RHEA (RHEA) до DOP
$1,5232256
1 RHEA (RHEA) до DZD
د.ج3,1210816
1 RHEA (RHEA) до FJD
$0,0547768
1 RHEA (RHEA) до GNF
Fr206,1904
1 RHEA (RHEA) до GTQ
Q0,1827488
1 RHEA (RHEA) до GYD
$4,9904296
1 RHEA (RHEA) до ISK
kr2,91824

Ресурс RHEA

Щоб дізнатися більше про RHEA, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтRHEA
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про RHEA

Скільки сьогодні коштує RHEA (RHEA)?
Актуальна ціна RHEA у USD становить 0,02392 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна RHEA до USD?
Поточна ціна RHEA до USD — $ 0,02392. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація RHEA?
Ринкова капіталізація RHEA — $ 4,78M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція RHEA?
Циркуляційна пропозиція RHEA — 200,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) RHEA?
RHEA досяг історичної максимальної ціни у 0,11587934887394663 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) RHEA?
Історична мінімальна ціна RHEA становила 0,020352346204807015 USD.
Який обсяг торгівлі RHEA?
Актуальний обсяг торгівлі RHEA за 24 години — $ 109,21K USD.
Чи підніметься ціна RHEA цього року?
RHEA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни RHEA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:17:22 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для RHEA (RHEA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор RHEA до USD

Сума

RHEA
RHEA
USD
USD

1 RHEA = 0,02392 USD

Торгувати RHEA

RHEA/USDT
$0,02392
$0,02392$0,02392
+0,71%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --