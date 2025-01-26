Що таке Mantis Network ( M)

Mantis має на меті спростити кросчейн транзакції, надаючи безперебійне середовище, яке абстрагується від складнощів навігації між різними платформами та мостами DEX. Завдяки уніфікованому інтерфейсу користувачі можуть без зусиль отримати доступ до активів у різних мережах, починаючи з Solana і закінчуючи Ethereum. Завдяки потужній мережі пошукових систем Mantis забезпечує оптимальне ціноутворення та виконання кожної транзакції. Окрім користі для кінцевих користувачів, Mantis пропонує розробникам потужний інструмент для інтеграції кросчейн інфраструктури у свої застосунки.

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Прогноз ціни Mantis Network

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