M87

Messier (M87) розвиває комплексну багаторівневу екосистему з корисними функціями, спрямовану на створення сталого прибутку для власників токенів і користувачів. У центрі цієї екосистеми — амбітне бачення, яке поєднує децентралізовані фінанси (DeFi), утиліти реального світу та передові технології штучного інтелекту в єдину прибуткову інфраструктуру.

Ім'яM87

РейтингNo.625

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція884,846,293,944

Максимальна пропозиція884,846,293,944

Загальна пропозиція884,846,293,944

Коефіцієнт циркуляції1%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.000146502954890166,2024-12-12

Найнижча ціна0.000000027472780135,2023-08-09

Публічний блокчейнETH

ОписMessier (M87) розвиває комплексну багаторівневу екосистему з корисними функціями, спрямовану на створення сталого прибутку для власників токенів і користувачів. У центрі цієї екосистеми — амбітне бачення, яке поєднує децентралізовані фінанси (DeFi), утиліти реального світу та передові технології штучного інтелекту в єдину прибуткову інфраструктуру.

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