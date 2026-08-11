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Поточна ціна WISHBONE сьогодні становить 0,002626 UAH. Ринкова капіталізація WISHBONE становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін WISHBONE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна WISHBONE сьогодні становить 0,002626 UAH. Ринкова капіталізація WISHBONE становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін WISHBONE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про WISHBONE

Інформація про ціну WISHBONE

Що таке WISHBONE

Офіційний вебсайт WISHBONE

Токеноміка WISHBONE

Прогноз ціни WISHBONE

Історія WISHBONE

Посібник з купівлі WISHBONE

Конвертація WISHBONE у фіатну валюту

Спот WISHBONE

Ф'ючерси WISHBONE USDT-M

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Логотип WISHBONE

Курс WISHBONE (WISHBONE)

Актуальна ціна 1 WISHBONE до UAH:

₴0,11788114
₴0,11788114₴0,11788114
-6,74%1D
UAH
Графік ціни WISHBONE (WISHBONE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:34:46 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна WISHBONE

Поточна ціна WISHBONE (WISHBONE) сьогодні становить ₴ 0,002626, зі зміною 6,74% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WISHBONE до UAH становить ₴ 0,002626 за WISHBONE.

WISHBONE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- WISHBONE. Протягом останніх 24 годин WISHBONE торгувався між ₴ 0,002488 (мінімум) та ₴ 0,003738 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці WISHBONE змінився на -0,23% за останню годину та на +24,45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 69,15K.

Ринкова інформація щодо WISHBONE (WISHBONE)

--
----

₴ 69,15K
₴ 69,15K₴ 69,15K

₴ 2,63M
₴ 2,63M₴ 2,63M

--
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1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

ROBINHOOD

Поточна ринкова капіталізація WISHBONE — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 69,15K. Циркуляційна пропозиція WISHBONE — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2,63M.

Історія ціни WISHBONE у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,002488
₴ 0,002488₴ 0,002488
Мін. за 24 год
₴ 0,003738
₴ 0,003738₴ 0,003738
Макс. за 24 год

₴ 0,002488
₴ 0,002488₴ 0,002488

₴ 0,003738
₴ 0,003738₴ 0,003738

--
----

--
----

-0,23%

-6,74%

+24,45%

+24,45%

Історія ціни WISHBONE (WISHBONE) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на WISHBONE за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,0085194-6,74%
30 днів₴ +0,000626+31,30%
60 днів₴ +0,000626+31,30%
90 днів₴ +0,000626+31,30%
Зміна ціни WISHBONE сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни WISHBONE на ₴ -0,0085194 (-6,74%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни WISHBONE за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,000626 (+31,30%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни WISHBONE за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник WISHBONE змінився на ₴ +0,000626 (+31,30%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни WISHBONE за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,000626 (+31,30%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для WISHBONE (WISHBONE)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни WISHBONE зараз.

Аналіз для WISHBONE

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для WISHBONE. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд WISHBONE сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку WISHBONE: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI> 80Зона перекупленостіКороткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
BOLL (20,2)Ціна > верхня лініяДотик до верхньої лінії або її пробійВходимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
Точка розворотуТочка розвороту ≤ ціна ≤ R1Між точкою розвороту і R1Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

WISHBONE_USDT на 4-годинному таймфреймі торгуватиметься вище центрального рівня 0,002846, при поточній ціні 0,003022, що знаходиться впритул до опорного рівня R1 — 0,003063. Ціна перебуває у верхній частині діапазону системи центральних рівнів, і бичі намагаються пробити верхню межу короткострокової структури. Група скользящих середніх не демонструє чіткого сигналу для покупок, а ринок зберігає коливальну консолідаційну форму поблизу ключових точок. MACD сформував золоте перетинання, що свідчить про початок накопичення купівельної енергії на короткому терміні. Індекс RSI перебуває в нейтральній зоні, без ознак надмірної перекупленості або перепроданості. Показники KDJ та StochRSI одночасно розходяться вгору, причому швидка і повільна лінії мають однаковий напрямок. Полотно Болінджера відкрите стабільно, а волатильність залишається в звичайному діапазоні, без ознак різкого розширення або звуження. Ближче опір знаходиться на рівні 0,003063, що менш ніж на 1,5% від поточної ціни, і становить мету для негайного тестування. Вище, на дальньому рівні, можна спостерігати позначку R2 — 0,003376, яка вказує на додатковий простір для подальшого зростання. Унизу підтримка зосереджена на центральному рівні 0,002846, що відстає від поточної ціни приблизно на 5,8%. Другорядна підтримка S1 розташована на рівні 0,002533, служачи стратегічним захисним рівнем.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни WISHBONE

Прогноз ціни WISHBONE (WISHBONE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WISHBONE у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни WISHBONE (WISHBONE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна WISHBONE потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне WISHBONE у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни WISHBONE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни WISHBONE.

Як купити та інвестувати WISHBONE в Україна

Готові розпочати торгівлю з WISHBONE? Купівля WISHBONE на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити WISHBONE. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі WISHBONE (WISHBONE).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і WISHBONE буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі WISHBONE (WISHBONE)

Що ви можете зробити з WISHBONE

Володіння WISHBONE відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке WISHBONE (WISHBONE)

WISHBONE — це мемкоїн.

Ресурс WISHBONE

Щоб дізнатися більше про WISHBONE, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтWISHBONE
Оглядач блокчейну

Категорія :

Dog-ThemedMemeRobinhood Chain Meme

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:34:46 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для WISHBONE (WISHBONE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про WISHBONE

WISHBONE USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію WISHBONE з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю WISHBONEUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках WISHBONE (WISHBONE) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги WISHBONE у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
WISHBONE/USD1
₴0,116633198
₴0,116633198₴0,116633198
-9,43%
19.48M (USDT)
WISHBONE/USDT
₴0,11702823
₴0,11702823₴0,11702823
-7,12%
24.24M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 WISHBONE = 0,11788114 UAH