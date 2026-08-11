Сьогоднішня ціна WISHBONE

Поточна ціна WISHBONE (WISHBONE) сьогодні становить ₴ 0,002626, зі зміною 6,74% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WISHBONE до UAH становить ₴ 0,002626 за WISHBONE.

WISHBONE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- WISHBONE. Протягом останніх 24 годин WISHBONE торгувався між ₴ 0,002488 (мінімум) та ₴ 0,003738 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці WISHBONE змінився на -0,23% за останню годину та на +24,45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 69,15K.

Ринкова інформація щодо WISHBONE (WISHBONE)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 69,15K₴ 69,15K ₴ 69,15K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 2,63M₴ 2,63M ₴ 2,63M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн ROBINHOOD

Поточна ринкова капіталізація WISHBONE — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 69,15K. Циркуляційна пропозиція WISHBONE — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2,63M.