Сьогоднішня ціна AntFun

Поточна ціна AntFun (ANTFUN) сьогодні становить ₴ 0,042731, зі зміною 0,53% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ANTFUN до UAH становить ₴ 0,042731 за ANTFUN.

AntFun наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- ANTFUN. Протягом останніх 24 годин ANTFUN торгувався між ₴ 0,041687 (мінімум) та ₴ 0,043231 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці ANTFUN змінився на +0,63% за останню годину та на -0,21% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 8,51M.

Ринкова інформація щодо AntFun (ANTFUN)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 8,51M₴ 8,51M ₴ 8,51M Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 427,31M₴ 427,31M ₴ 427,31M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Публічний блокчейн SOL

Поточна ринкова капіталізація AntFun — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 8,51M. Циркуляційна пропозиція ANTFUN — --, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 427,31M.