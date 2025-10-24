Актуальна ціна JDcom сьогодні становить 33.03 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни JDON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни JDON на MEXC вже зараз.Актуальна ціна JDcom сьогодні становить 33.03 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни JDON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни JDON на MEXC вже зараз.

Докладніше про JDON

Інформація про ціну JDON

Офіційний вебсайт JDON

Токеноміка JDON

Прогноз ціни JDON

Історія JDON

Посібник з купівлі JDON

Конвертація JDON у фіатну валюту

Спот JDON

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип JDcom

Курс JDcom (JDON)

Актуальна ціна 1 JDON до USD:

$33,03
$33,03$33,03
-0,45%1D
USD
Графік ціни JDcom (JDON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:54:33 (UTC+8)

Інформація щодо ціни JDcom (JDON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 32,59
$ 32,59$ 32,59
Мін. за 24 год
$ 33,57
$ 33,57$ 33,57
Макс. за 24 год

$ 32,59
$ 32,59$ 32,59

$ 33,57
$ 33,57$ 33,57

$ 36,90868486875765
$ 36,90868486875765$ 36,90868486875765

$ 30,590269632126216
$ 30,590269632126216$ 30,590269632126216

-0,04%

-0,44%

+1,94%

+1,94%

Актуальна ціна JDcom (JDON) становить $ 33,03. За останні 24 години JDON торгувався між мінімумом у $ 32,59 і максимумом у $ 33,57, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум JDON становить $ 36,90868486875765, тоді як його історичний мінімум — $ 30,590269632126216.

Що стосується короткострокових результатів, то JDON змінився на -0,04% за останню годину, -0,44% за 24 години та на +1,94% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо JDcom (JDON)

No.2198

$ 985,29K
$ 985,29K$ 985,29K

$ 56,77K
$ 56,77K$ 56,77K

$ 985,29K
$ 985,29K$ 985,29K

29,83K
29,83K 29,83K

29 830,30009247
29 830,30009247 29 830,30009247

ETH

Поточна ринкова капіталізація JDcom — $ 985,29K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 56,77K. Циркуляційна пропозиція JDON — 29,83K, зі загальною пропозицією 29830.30009247. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 985,29K.

Історія ціни JDcom (JDON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на JDcom за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,1493-0,44%
30 днів$ -0,81-2,40%
60 днів$ +13,03+65,15%
90 днів$ +13,03+65,15%
Зміна ціни JDcom сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни JDON на $ -0,1493 (-0,44%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни JDcom за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,81 (-2,40%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни JDcom за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник JDON змінився на $ +13,03 (+65,15%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни JDcom за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +13,03 (+65,15%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для JDcom (JDON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни JDcom зараз.

Що таке JDcom (JDON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт JDcom доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями JDcom. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу JDON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про JDcom у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі JDcom безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни JDcom (USD)

Скільки коштуватиме JDcom (JDON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів JDcom (JDON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо JDcom.

Перегляньте прогноз ціни JDcom вже зараз!

Токеноміка JDcom (JDON)

Розуміння токеноміки JDcom (JDON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена JDON зараз!

Як купити JDcom (JDON)

Шукаєте як купити JDcom? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати JDcom на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

JDON до місцевих валют

1 JDcom (JDON) до VND
869 184,45
1 JDcom (JDON) до AUD
A$50,5359
1 JDcom (JDON) до GBP
24,7725
1 JDcom (JDON) до EUR
28,4058
1 JDcom (JDON) до USD
$33,03
1 JDcom (JDON) до MYR
RM139,3866
1 JDcom (JDON) до TRY
1 388,9115
1 JDcom (JDON) до JPY
¥5 020,56
1 JDcom (JDON) до ARS
ARS$49 005,6201
1 JDcom (JDON) до RUB
2 689,3026
1 JDcom (JDON) до INR
2 900,6946
1 JDcom (JDON) до IDR
Rp550 499,7798
1 JDcom (JDON) до PHP
1 936,2186
1 JDcom (JDON) до EGP
￡E.1 571,5674
1 JDcom (JDON) до BRL
R$177,7014
1 JDcom (JDON) до CAD
C$46,242
1 JDcom (JDON) до BDT
4 036,266
1 JDcom (JDON) до NGN
48 218,8455
1 JDcom (JDON) до COP
$129 023,4375
1 JDcom (JDON) до ZAR
R.572,4099
1 JDcom (JDON) до UAH
1 380,3237
1 JDcom (JDON) до TZS
T.Sh.82 164,1068
1 JDcom (JDON) до VES
Bs7 002,36
1 JDcom (JDON) до CLP
$31 246,38
1 JDcom (JDON) до PKR
Rs9 325,0296
1 JDcom (JDON) до KZT
17 729,1828
1 JDcom (JDON) до THB
฿1 083,0537
1 JDcom (JDON) до TWD
NT$1 017,324
1 JDcom (JDON) до AED
د.إ121,2201
1 JDcom (JDON) до CHF
Fr26,0937
1 JDcom (JDON) до HKD
HK$256,6431
1 JDcom (JDON) до AMD
֏12 601,9359
1 JDcom (JDON) до MAD
.د.م304,8669
1 JDcom (JDON) до MXN
$607,752
1 JDcom (JDON) до SAR
ريال123,8625
1 JDcom (JDON) до ETB
Br4 987,8603
1 JDcom (JDON) до KES
KSh4 256,2458
1 JDcom (JDON) до JOD
د.أ23,41827
1 JDcom (JDON) до PLN
120,2292
1 JDcom (JDON) до RON
лв144,3411
1 JDcom (JDON) до SEK
kr310,1517
1 JDcom (JDON) до BGN
лв55,4904
1 JDcom (JDON) до HUF
Ft11 098,7406
1 JDcom (JDON) до CZK
691,6482
1 JDcom (JDON) до KWD
د.ك10,10718
1 JDcom (JDON) до ILS
108,6687
1 JDcom (JDON) до BOB
Bs227,5767
1 JDcom (JDON) до AZN
56,151
1 JDcom (JDON) до TJS
SM304,8669
1 JDcom (JDON) до GEL
89,5113
1 JDcom (JDON) до AOA
Kz30 219,4773
1 JDcom (JDON) до BHD
.د.ب12,41928
1 JDcom (JDON) до BMD
$33,03
1 JDcom (JDON) до DKK
kr212,3829
1 JDcom (JDON) до HNL
L865,0557
1 JDcom (JDON) до MUR
1 503,5256
1 JDcom (JDON) до NAD
$572,0796
1 JDcom (JDON) до NOK
kr329,6394
1 JDcom (JDON) до NZD
$57,1419
1 JDcom (JDON) до PAB
B/.33,03
1 JDcom (JDON) до PGK
K139,0563
1 JDcom (JDON) до QAR
ر.ق119,8989
1 JDcom (JDON) до RSD
дин.3 333,3876
1 JDcom (JDON) до UZS
soʻm397 951,7157
1 JDcom (JDON) до ALL
L2 748,096
1 JDcom (JDON) до ANG
ƒ59,1237
1 JDcom (JDON) до AWG
ƒ59,454
1 JDcom (JDON) до BBD
$66,06
1 JDcom (JDON) до BAM
KM55,4904
1 JDcom (JDON) до BIF
Fr97 141,23
1 JDcom (JDON) до BND
$42,6087
1 JDcom (JDON) до BSD
$33,03
1 JDcom (JDON) до JMD
$5 286,4515
1 JDcom (JDON) до KHR
132 650,4618
1 JDcom (JDON) до KMF
Fr14 004,72
1 JDcom (JDON) до LAK
718 043,4639
1 JDcom (JDON) до LKR
රු9 996,8598
1 JDcom (JDON) до MDL
L558,8676
1 JDcom (JDON) до MGA
Ar147 455,1684
1 JDcom (JDON) до MOP
P263,5794
1 JDcom (JDON) до MVR
505,359
1 JDcom (JDON) до MWK
MK57 145,203
1 JDcom (JDON) до MZN
MT2 110,9473
1 JDcom (JDON) до NPR
रु4 629,8151
1 JDcom (JDON) до PYG
232 597,26
1 JDcom (JDON) до RWF
Fr47 860,47
1 JDcom (JDON) до SBD
$271,5066
1 JDcom (JDON) до SCR
456,1443
1 JDcom (JDON) до SRD
$1 310,9607
1 JDcom (JDON) до SVC
$288,0216
1 JDcom (JDON) до SZL
L571,7493
1 JDcom (JDON) до TMT
m115,605
1 JDcom (JDON) до TND
د.ت96,7779
1 JDcom (JDON) до TTD
$223,2828
1 JDcom (JDON) до UGX
Sh115 076,52
1 JDcom (JDON) до XAF
Fr18 628,92
1 JDcom (JDON) до XCD
$89,181
1 JDcom (JDON) до XOF
Fr18 628,92
1 JDcom (JDON) до XPF
Fr3 369,06
1 JDcom (JDON) до BWP
P441,6111
1 JDcom (JDON) до BZD
$66,06
1 JDcom (JDON) до CVE
$3 134,547
1 JDcom (JDON) до DJF
Fr5 846,31
1 JDcom (JDON) до DOP
$2 103,3504
1 JDcom (JDON) до DZD
د.ج4 297,203
1 JDcom (JDON) до FJD
$75,6387
1 JDcom (JDON) до GNF
Fr284 718,6
1 JDcom (JDON) до GTQ
Q252,3492
1 JDcom (JDON) до GYD
$6 891,0489
1 JDcom (JDON) до ISK
kr4 029,66

Ресурс JDcom

Щоб дізнатися більше про JDcom, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтJDcom
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про JDcom

Скільки сьогодні коштує JDcom (JDON)?
Актуальна ціна JDON у USD становить 33,03 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна JDON до USD?
Поточна ціна JDON до USD — $ 33,03. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація JDcom?
Ринкова капіталізація JDON — $ 985,29K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція JDON?
Циркуляційна пропозиція JDON — 29,83K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) JDON?
JDON досяг історичної максимальної ціни у 36,90868486875765 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) JDON?
Історична мінімальна ціна JDON становила 30,590269632126216 USD.
Який обсяг торгівлі JDON?
Актуальний обсяг торгівлі JDON за 24 години — $ 56,77K USD.
Чи підніметься ціна JDON цього року?
JDON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни JDON для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:54:33 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для JDcom (JDON)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор JDON до USD

Сума

JDON
JDON
USD
USD

1 JDON = 33,03 USD

Торгувати JDON

JDON/USDT
$33,03
$33,03$33,03
-0,33%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --