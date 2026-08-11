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Поточна ціна Rain Protocol сьогодні становить 0,0128624 UAH. Ринкова капіталізація RAIN становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін RAIN до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Rain Protocol сьогодні становить 0,0128624 UAH. Ринкова капіталізація RAIN становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін RAIN до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про RAIN

Інформація про ціну RAIN

Що таке RAIN

Whitepaper RAIN

Офіційний вебсайт RAIN

Токеноміка RAIN

Прогноз ціни RAIN

Історія RAIN

Посібник з купівлі RAIN

Конвертація RAIN у фіатну валюту

Спот RAIN

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Логотип Rain Protocol

Курс Rain Protocol (RAIN)

Актуальна ціна 1 RAIN до UAH:

₴0,577370691
₴0,577370691₴0,577370691
+0,96%1D
UAH
Графік ціни Rain Protocol (RAIN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:04:39 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Rain Protocol

Поточна ціна Rain Protocol (RAIN) сьогодні становить ₴ 0,0128624, зі зміною 0,96% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RAIN до UAH становить ₴ 0,0128624 за RAIN.

Rain Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- RAIN. Протягом останніх 24 годин RAIN торгувався між ₴ 0,0125376 (мінімум) та ₴ 0,0129151 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці RAIN змінився на +0,02% за останню годину та на +1,48% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 3,13M.

Ринкова інформація щодо Rain Protocol (RAIN)

--
----

₴ 3,13M
₴ 3,13M₴ 3,13M

₴ 14,79B
₴ 14,79B₴ 14,79B

--
----

1 150 000 000 000
1 150 000 000 000 1 150 000 000 000

ARB

Поточна ринкова капіталізація Rain Protocol — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 3,13M. Циркуляційна пропозиція RAIN — --, зі загальною пропозицією 1150000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 14,79B.

Історія ціни Rain Protocol у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,0125376
₴ 0,0125376₴ 0,0125376
Мін. за 24 год
₴ 0,0129151
₴ 0,0129151₴ 0,0129151
Макс. за 24 год

₴ 0,0125376
₴ 0,0125376₴ 0,0125376

₴ 0,0129151
₴ 0,0129151₴ 0,0129151

--
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--
----

+0,02%

+0,96%

+1,48%

+1,48%

Історія ціни Rain Protocol (RAIN) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Rain Protocol за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,005490054+0,96%
30 днів₴ -0,0019079-12,92%
60 днів₴ -0,0002991-2,28%
90 днів₴ +0,0052925+69,91%
Зміна ціни Rain Protocol сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни RAIN на ₴ +0,005490054 (+0,96%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Rain Protocol за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0019079 (-12,92%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Rain Protocol за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник RAIN змінився на ₴ -0,0002991 (-2,28%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Rain Protocol за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,0052925 (+69,91%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Rain Protocol (RAIN)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Rain Protocol зараз.

Аналіз для Rain Protocol

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Rain Protocol. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Rain Protocol?

Ціни токенів протоколу RAIN залежать від кількох ключових факторів:

Ринковий настрій: Загальні тренди на крипторинку та рівень довіри інвесторів впливають на оцінку RAIN.

Прийняття протоколу: Використання децентралізованої інфраструктури Rain Protocol та активність розробників впливають на попит.

Корисність токену: Роль RAIN у питаннях управління, нагород за стейкінг та плати за користування платформою підвищує його внутрішню цінність.

Обсяг торгівлі: Ліквідність та перелік на біржах впливають на стабільність цін та їх доступність.

Партнерства: Стратегічні співпраці та інтеграції можуть збільшити ринкову довіру.

Регуляторний середовищі: Регулювання криптовалют та розвиток питань з дотримання нормативних вимог впливають на настрій інвесторів.

Конкуренція: Показники порівняно з іншими DeFi-протоколами визначають ринкове становище.

Технічний аналіз: Хартові моделі та торговельні індикатори впливають на короткострокові коливання цін.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Rain Protocol?

Люди хочуть знати ціну протоколу RAIN на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, відстеження ефективності портфелю, виявлення можливостей для покупки/продажу, моніторинг волатильності ринку та оцінка часу інвестування. Знання ціни допомагає трейдерам скористатися трендами.

Прогноз ціни Rain Protocol

Прогноз ціни Rain Protocol (RAIN) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна RAIN у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Rain Protocol (RAIN) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Rain Protocol потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Rain Protocol у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни RAIN на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Rain Protocol.

Як купити та інвестувати Rain Protocol в Україна

Готові розпочати торгівлю з Rain Protocol? Купівля RAIN на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Rain Protocol. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Rain Protocol (RAIN).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Rain Protocol буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Rain Protocol (RAIN)

Що ви можете зробити з Rain Protocol

Володіння Rain Protocol відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Rain Protocol (RAIN) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Що таке Rain Protocol (RAIN)

Rain — це децентралізований протокол опціонів, побудований на Arbitrum, який дозволяє будь-кому створювати та торгувати власними опціонами практично на будь-яку тему без необхідності отримання дозволу. Користувачі мають можливість визначати власні ринки та обирати результати, беручи участь у глобальній системі на блокчейні. Мета протоколу — створити відкриту глобальну платформу для доступу до опціонів у широкому діапазоні категорій, включаючи фінансові ціни, глобальні події та діяльність ончейн.

Ресурс Rain Protocol

Щоб дізнатися більше про Rain Protocol, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтRain Protocol
Оглядач блокчейну

Категорія :

AI AgentsAnalyticsArbitrum Ecosystem

Люди також запитують: Інші запитання про Rain Protocol

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:04:39 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Rain Protocol (RAIN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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RAIN USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію RAIN з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю RAINUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Rain Protocol (RAIN) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Rain Protocol у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
RAIN/USDT
₴0,577402114
₴0,577402114₴0,577402114
+0,97%
245.68M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 RAIN = 0,577393136 UAH