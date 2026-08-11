Сьогоднішня ціна Rain Protocol

Поточна ціна Rain Protocol (RAIN) сьогодні становить ₴ 0,0128624, зі зміною 0,96% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RAIN до UAH становить ₴ 0,0128624 за RAIN.

Rain Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- RAIN. Протягом останніх 24 годин RAIN торгувався між ₴ 0,0125376 (мінімум) та ₴ 0,0129151 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці RAIN змінився на +0,02% за останню годину та на +1,48% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 3,13M.

Ринкова інформація щодо Rain Protocol (RAIN)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 3,13M₴ 3,13M ₴ 3,13M Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 14,79B₴ 14,79B ₴ 14,79B Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 150 000 000 000 1 150 000 000 000 1 150 000 000 000 Публічний блокчейн ARB

Поточна ринкова капіталізація Rain Protocol — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 3,13M. Циркуляційна пропозиція RAIN — --, зі загальною пропозицією 1150000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 14,79B.