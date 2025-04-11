Що таке SOEX (SOEX)

Shelters of Exiles (SOEX) — це найбільший всесвіт RPG у Telegram, який працює на основі ШІ-агентів. Він оживляє ігри web3 завдяки геймплею, керованому штучним інтелектом, динамічним NFT, які розвиваються відповідно до стилю гри геймерів, й економіці, керованій гравцями. SoE пропонує гравцям світ, що розвивається, де персонажі ростуть, торгівля процвітає, а ШІ автоматизує можливості отримання прибутку.

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Прогноз ціни SOEX

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Історія ціни SOEX

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Як купити SOEX (SOEX)

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SOEX до місцевих валют

1 SOEX до VND ₫ 204.10236 1 SOEX до AUD A$ 0.0126564 1 SOEX до GBP ￡ 0.0060496 1 SOEX до EUR € 0.0070048 1 SOEX до USD $ 0.00796 1 SOEX до MYR RM 0.0351832 1 SOEX до TRY ₺ 0.3029576 1 SOEX до JPY ¥ 1.1424988 1 SOEX до RUB ₽ 0.6624312 1 SOEX до INR ₹ 0.6851968 1 SOEX до IDR Rp 132.6666136 1 SOEX до KRW ₩ 11.306782 1 SOEX до PHP ₱ 0.4551528 1 SOEX до EGP ￡E. 0.408348 1 SOEX до BRL R$ 0.0466456 1 SOEX до CAD C$ 0.0109848 1 SOEX до BDT ৳ 0.9673788 1 SOEX до NGN ₦ 12.7156224 1 SOEX до UAH ₴ 0.329544 1 SOEX до VES Bs 0.56516 1 SOEX до PKR Rs 2.2321432 1 SOEX до KZT ₸ 4.1136484 1 SOEX до THB ฿ 0.2664212 1 SOEX до TWD NT$ 0.2576652 1 SOEX до AED د.إ 0.0292132 1 SOEX до CHF Fr 0.0064476 1 SOEX до HKD HK$ 0.06169 1 SOEX до MAD .د.م 0.074028 1 SOEX до MXN $ 0.1618268

Ресурс SOEX

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Люди також запитують: Інші запитання про SOEX Яка сьогодні ціна SOEX (SOEX)? Поточна ціна SOEX (SOEX) становить 0.00796 USD . Яка ринкова капіталізація SOEX (SOEX)? Поточна ринкова капіталізація SOEX становить -- USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції SOEX на ринкову ціну в реальному часі 0.00796 USD . Яка циркуляційна пропозиція SOEX (SOEX)? Поточна циркуляційна пропозиція SOEX (SOEX) становить -- USD . Яка була найвища ціна SOEX (SOEX)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна SOEX (SOEX) становить 0.04563 USD . Який обсяг торгівлі SOEX (SOEX) за 24 год? Обсяг торгівлі SOEX (SOEX) за 24 год становить $ 41.34K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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