Що таке Project Ailey (ALE)

Project Ailey — це перший ШІ-агент нового покоління, який відкриває безмежні можливості в іграх, кіно та метавсесвіті. Ailey — це динамічний, персоналізований персонаж із власною особистістю, що живе в Aileyverse. Працюючи на основі технології SLM, він надає максимально персоналізовані послуги та взаємодіє з користувачами через присутність, подібну до людської. Токен $ALE є рушієм екосистеми Aileyverse — з його допомогою можна купувати предмети, покращувати зовнішній вигляд, здійснювати NFT-транзакції та отримувати винагороди. Користувачі можуть налаштовувати зовнішність Ailey, брати участь у подіях і заробляти токени $ALE, що підвищує залученість і сприяє розвитку екосистеми.

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Прогноз ціни Project Ailey

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Історія ціни Project Ailey

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ALE до місцевих валют

1 ALE до VND ₫ 13,958.9604 1 ALE до AUD A$ 0.865596 1 ALE до GBP ￡ 0.413744 1 ALE до EUR € 0.479072 1 ALE до USD $ 0.5444 1 ALE до MYR RM 2.406248 1 ALE до TRY ₺ 20.719864 1 ALE до JPY ¥ 78.137732 1 ALE до RUB ₽ 45.304968 1 ALE до INR ₹ 46.861952 1 ALE до IDR Rp 9,073.329704 1 ALE до KRW ₩ 773.29298 1 ALE до PHP ₱ 31.128792 1 ALE до EGP ￡E. 27.92772 1 ALE до BRL R$ 3.190184 1 ALE до CAD C$ 0.751272 1 ALE до BDT ৳ 66.160932 1 ALE до NGN ₦ 869.646336 1 ALE до UAH ₴ 22.53816 1 ALE до VES Bs 38.6524 1 ALE до PKR Rs 152.660648 1 ALE до KZT ₸ 281.340476 1 ALE до THB ฿ 18.221068 1 ALE до TWD NT$ 17.622228 1 ALE до AED د.إ 1.997948 1 ALE до CHF Fr 0.440964 1 ALE до HKD HK$ 4.2191 1 ALE до MAD .د.م 5.06292 1 ALE до MXN $ 11.067652

Ресурс Project Ailey

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