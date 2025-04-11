Логотип Project Ailey

Поточна ціна Project Ailey (ALE)

USD

Графік ціни Project Ailey (ALE) в реальному часі

$0.5444
$0.5444$0.5444
-0.11%(1D)

Дані та інформація про ціну ALE в реальному часі

Поточна ціна Project Ailey (ALE) сьогодні становить 0.5444 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна ALE у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Project Ailey:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 500.23K USD
- Зміна ціни Project Ailey протягом дня – -0.11%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

Отримуйте оновлення цін ALE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ALE.

Цінові показники ALEUSD

Відстежуйте зміни ціни на Project Ailey за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.000599-0.11%
30 днів$ +0.2744+101.62%
60 днів$ +0.2744+101.62%
90 днів$ +0.2744+101.62%
Зміна ціни Project Ailey сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ALE на $ -0.000599 (-0.11%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Project Ailey за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.2744 (+101.62%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Project Ailey за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ALE змінився на $ +0.2744 (+101.62%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Project Ailey за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.2744 (+101.62%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну ALE

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Project Ailey: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.5444
$ 0.5444$ 0.5444

$ 0.5546
$ 0.5546$ 0.5546

$ 0.5576
$ 0.5576$ 0.5576

-0.02%

-0.11%

+101.62%

Ринкова інформація ALE

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

--
----

$ 500.23K
$ 500.23K$ 500.23K

--
----

Що таке Project Ailey (ALE)

Project Ailey — це перший ШІ-агент нового покоління, який відкриває безмежні можливості в іграх, кіно та метавсесвіті. Ailey — це динамічний, персоналізований персонаж із власною особистістю, що живе в Aileyverse. Працюючи на основі технології SLM, він надає максимально персоналізовані послуги та взаємодіє з користувачами через присутність, подібну до людської. Токен $ALE є рушієм екосистеми Aileyverse — з його допомогою можна купувати предмети, покращувати зовнішній вигляд, здійснювати NFT-транзакції та отримувати винагороди. Користувачі можуть налаштовувати зовнішність Ailey, брати участь у подіях і заробляти токени $ALE, що підвищує залученість і сприяє розвитку екосистеми.

Проєкт Project Ailey доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Project Ailey. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу ALE, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Project Ailey у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Project Ailey безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Project Ailey

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Project Ailey, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна ALE? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Project Ailey.

Історія ціни Project Ailey

Відстеження траєкторії ціни ALE надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії ALE. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Project Ailey.

Як купити Project Ailey (ALE)

Шукаєте як купити Project Ailey? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Project Ailey на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

ALE до місцевих валют

1 ALE до VND
13,958.9604
1 ALE до AUD
A$0.865596
1 ALE до GBP
0.413744
1 ALE до EUR
0.479072
1 ALE до USD
$0.5444
1 ALE до MYR
RM2.406248
1 ALE до TRY
20.719864
1 ALE до JPY
¥78.137732
1 ALE до RUB
45.304968
1 ALE до INR
46.861952
1 ALE до IDR
Rp9,073.329704
1 ALE до KRW
773.29298
1 ALE до PHP
31.128792
1 ALE до EGP
￡E.27.92772
1 ALE до BRL
R$3.190184
1 ALE до CAD
C$0.751272
1 ALE до BDT
66.160932
1 ALE до NGN
869.646336
1 ALE до UAH
22.53816
1 ALE до VES
Bs38.6524
1 ALE до PKR
Rs152.660648
1 ALE до KZT
281.340476
1 ALE до THB
฿18.221068
1 ALE до TWD
NT$17.622228
1 ALE до AED
د.إ1.997948
1 ALE до CHF
Fr0.440964
1 ALE до HKD
HK$4.2191
1 ALE до MAD
.د.م5.06292
1 ALE до MXN
$11.067652

Ресурс Project Ailey

Щоб дізнатися більше про Project Ailey, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтProject Ailey
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Project Ailey

Головні новини

Що таке Mind Network (FHE)? Повний посібник по крипто-токену з повною гомоморфною криптацією

Представляємо Mind Network, інноваційний проект, що використовує повну гомоморфну криптацію (FHE) для створення цифрової екосистеми з нульовою довірою, де дані залишаються зашифрованими не тільки під час передачі, а й протягом обчислень. Нативний токен Mind Network, $FHE, забезпечує цей революційний протокол, який переосмислює наш підхід до безпеки в епоху штучного інтелекту та блокчейну.

April 11, 2025

Що таке Unite (UNITE)? Повний посібник щодо першої L3 блокчейн для мобільних ігор

Ця стаття пропонує всебічне дослідження Unite, від його основних технологій до його ринкових можливостей і всього, що між ними.

April 10, 2025

Найкраща криптовалюта для інвестицій у 2025 році: експертний аналіз та аналітичні дані

У цій статті ми проведемо експертний аналіз, розберемо аналітичні дані та допоможемо вам обрати найкращу криптовалюту для інвестицій у 2025 році з використанням можливостей криптобіржі MEXC.

April 10, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор

Сума

ALE
USD

1 ALE = 0.5444 USD

Торгівля

ALEUSDT
$0.5444
$0.5444$0.5444
-1.33%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --