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Поточна ціна Bittensor сьогодні становить 198,82 UAH. Ринкова капіталізація TAO становить 2 190 419 017,6388149838 UAH. Відстежуйте оновлення цін TAO до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Bittensor сьогодні становить 198,82 UAH. Ринкова капіталізація TAO становить 2 190 419 017,6388149838 UAH. Відстежуйте оновлення цін TAO до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про TAO

Інформація про ціну TAO

Що таке TAO

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Токеноміка TAO

Прогноз ціни TAO

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Курс Bittensor (TAO)

Актуальна ціна 1 TAO до UAH:

₴8 925,0298
₴8 925,0298₴8 925,0298
-1,75%1D
UAH
Графік ціни Bittensor (TAO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:21:11 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Bittensor

Поточна ціна Bittensor (TAO) сьогодні становить ₴ 198,82, зі зміною 1,75% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TAO до UAH становить ₴ 198,82 за TAO.

Bittensor наразі посідає №27 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 2,19B, з циркуляційною пропозицією у 11,02M TAO. Протягом останніх 24 годин TAO торгувався між ₴ 198,1 (мінімум) та ₴ 205,89 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 34 461,140822633246505, тоді як історичний мінімум — ₴ 1 364,6988840760951805.

У короткостроковій динаміці TAO змінився на -0,24% за останню годину та на +4,09% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 946,17K.

Ринкова інформація щодо Bittensor (TAO)

No.27

₴ 2,19B
₴ 2,19B₴ 2,19B

₴ 946,17K
₴ 946,17K₴ 946,17K

₴ 4,18B
₴ 4,18B₴ 4,18B

11,02M
11,02M 11,02M

21 000 000
21 000 000 21 000 000

21 000 000
21 000 000 21 000 000

52,46%

0,13%

TAO

Поточна ринкова капіталізація Bittensor — ₴ 2,19B, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 946,17K. Циркуляційна пропозиція TAO — 11,02M, зі загальною пропозицією 21000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 4,18B.

Історія ціни Bittensor у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 198,1
₴ 198,1₴ 198,1
Мін. за 24 год
₴ 205,89
₴ 205,89₴ 205,89
Макс. за 24 год

₴ 198,1
₴ 198,1₴ 198,1

₴ 205,89
₴ 205,89₴ 205,89

₴ 34 461,140822633246505
₴ 34 461,140822633246505₴ 34 461,140822633246505

₴ 1 364,6988840760951805
₴ 1 364,6988840760951805₴ 1 364,6988840760951805

-0,24%

-1,75%

+4,09%

+4,09%

Історія ціни Bittensor (TAO) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Bittensor за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -158,97-1,75%
30 днів₴ -10,44-4,99%
60 днів₴ -12,41-5,88%
90 днів₴ -106,6-34,91%
Зміна ціни Bittensor сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TAO на ₴ -158,97 (-1,75%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Bittensor за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -10,44 (-4,99%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Bittensor за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TAO змінився на ₴ -12,41 (-5,88%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Bittensor за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -106,6 (-34,91%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Bittensor (TAO)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Bittensor зараз.

Аналіз для Bittensor

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Bittensor. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Bittensor сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку TAO: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS2 ≤ ціна < S1Між S2 і S1Нижче центральної точки розвороту, входимо у зону низьких цін.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

TAO_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 202,56. Ціна знаходилась між опорним рівнем S2 (201,04) і рівнем опору S1 (203,09). Центральний осьовий рівень 204,36 виступає прямим структурним орієнтиром зверху. Наразі ринок перебуває у стані коливань біля нижньої межі діапазону. Сили биків і ведмедів активно конкурують у вузькому діапазоні 201–203. Ринок поки не зміг подолати ключові осьові рівні, тому структура продовжує демонструвати горизонтальну корекцію. Короткострокова група середніх ліній сигналізує про покупки, а показники EMA підтверджують потужний короткостроковий бичачий імпульс. MACD сформував золоте перетинання, при цьому швидка і повільна лінії мають однаковий напрямок. Показник RSI перебуває в нейтральній зоні, а розподіл енергії залишається досить концентрованим. Волатильність не демонструє значного зростання, а значення KDJ та StochRSI свідчать про стабільний поточний імпульс. Звуження полос Болінджера може вказувати на передвісник зміни тренду. Технічні індикатори співпадають, сигнализуючи про необхідність короткострокового відновлення, проте відсутні чіткі причини для формування одностороннього тренду. У найближчій перспективі слід звернути увагу на рівень S1 — 203,09. Ця позиція знаходиться на відстані 0,53 USDT від поточної ціни; у разі пробиття очікується рух до центрального рівня 204,36. Унизу розташований важливий опорний рівень S2 — 201,04, який знаходиться на відстані 1,52 USDT від поточної ціни. У дальній перспективі рекомендовано звернути увагу на рівень опору R1 — 206,41, а також на максимальний рівень R2 — 207,68, що встановлює верхню межу руху. У нижньому напрямку оборона базується на рівні S2. Пропорція простору зверху та знизу залишається збалансованою.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Bittensor?

Декілька ключових факторів впливають на ціни Bittensor (TAO):

1. Прийняття та використання мережі — більше розробників штучного інтелекту, що використовують децентралізовану мережу, збільшує попит.
2. Майнінгова активність — участь валідаторів впливає на динаміку пропозиції токенів.
3. Тенденції на ринку штучного інтелекту — зростання сектору штучного інтелекту сприяє підвищенню інтересу.
4. Токен-економіка — нагороди за стейкінг та графіки емісії впливають на пропозицію.
5. Конкуренція з іншими блокчейн-проектами в галузі штучного інтелекту.
6. Загальний настрій на криптовалютному ринку та кореляція з Біткоїном.
7. Технічні розробки та оновлення протоколу.
8. Регуляторні новини, що впливають на сектори штучного інтелекту та криптовалют.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Bittensor?

Люди хочуть знати ціну Bittensor (TAO) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, управління портфелем та визначення оптимального часу для інвестування. TAO — це унікальний блокчейн-проект, орієнтований на штучний інтелект, тому відстеження ціни допомагає оцінити настрій ринку щодо криптовалютних токенів, пов’язаних з ШІ. Інвестори слідкують за щоденною ціною, щоб виявити точки входу/виходу, підрахувати прибутки/збитки та оцінити поточну вартість своїх активів у контексті ринкових тенденцій.

Прогноз ціни Bittensor

Прогноз ціни Bittensor (TAO) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна TAO у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Bittensor (TAO) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Bittensor потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Bittensor у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни TAO на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Bittensor.

Як купити та інвестувати Bittensor в Україна

Готові розпочати торгівлю з Bittensor? Купівля TAO на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Bittensor. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Bittensor (TAO).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Bittensor буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Bittensor (TAO)

Що ви можете зробити з Bittensor

Володіння Bittensor відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Bittensor (TAO)

Bittensor is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based, tokenized machine learning network. The project is designed to accelerate the development of artificial intelligence by introducing an optimized training strategy in which models interact in an incentivized, iterative ecosystem, while also advancing a more equitable and collaborative approach to its ownership and access.

Whitepaper

Ресурс Bittensor

Щоб дізнатися більше про Bittensor, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтBittensor
Оглядач блокчейну

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AI MemeArtificial Intelligence (AI)Bittensor Ecosystem

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:21:11 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Bittensor (TAO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Bittensor

TAO USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію TAO з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю TAOUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Bittensor (TAO) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Bittensor у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
TAO/USDT
₴8 935,8034
₴8 935,8034₴8 935,8034
-1,59%
4.70K (USDT)
TAO/USDC
₴8 927,2743
₴8 927,2743₴8 927,2743
-1,47%
500.62 (USDT)
TAO/EUR
₴7 747,5651
₴7 747,5651₴7 747,5651
-1,34%
325.67 (USDT)
TAO/USD1
₴8 932,2122
₴8 932,2122₴8 932,2122
-1,65%
281.05 (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 TAO = 8 925,0298 UAH