Сьогоднішня ціна Bittensor

Поточна ціна Bittensor (TAO) сьогодні становить ₴ 198,82, зі зміною 1,75% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TAO до UAH становить ₴ 198,82 за TAO.

Bittensor наразі посідає №27 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 2,19B, з циркуляційною пропозицією у 11,02M TAO. Протягом останніх 24 годин TAO торгувався між ₴ 198,1 (мінімум) та ₴ 205,89 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 34 461,140822633246505, тоді як історичний мінімум — ₴ 1 364,6988840760951805.

У короткостроковій динаміці TAO змінився на -0,24% за останню годину та на +4,09% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 946,17K.

Ринкова інформація щодо Bittensor (TAO)

Рейтинг No.27 Ринкова капіталізація ₴ 2,19B₴ 2,19B ₴ 2,19B Обсяг (за 24 год) ₴ 946,17K₴ 946,17K ₴ 946,17K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 4,18B₴ 4,18B ₴ 4,18B Циркуляційне постачання 11,02M 11,02M 11,02M Максимальна пропозиція 21 000 000 21 000 000 21 000 000 Загальна пропозиція 21 000 000 21 000 000 21 000 000 Коефіцієнт циркуляції 52,46% Ринкова частка 0,13% Публічний блокчейн TAO

Поточна ринкова капіталізація Bittensor — ₴ 2,19B, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 946,17K. Циркуляційна пропозиція TAO — 11,02M, зі загальною пропозицією 21000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 4,18B.