Сьогоднішня ціна Dexsport

Поточна ціна Dexsport (DESU) сьогодні становить ₴ 0,01378, зі зміною 2,35% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DESU до UAH становить ₴ 0,01378 за DESU.

Dexsport наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- DESU. Протягом останніх 24 годин DESU торгувався між ₴ 0,013727 (мінімум) та ₴ 0,014231 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці DESU змінився на -0,03% за останню годину та на -3,02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 15,52K.

Ринкова інформація щодо Dexsport (DESU)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 15,52K₴ 15,52K ₴ 15,52K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 8,27M₴ 8,27M ₴ 8,27M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 600 000 000 600 000 000 600 000 000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Dexsport — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 15,52K. Циркуляційна пропозиція DESU — --, зі загальною пропозицією 600000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 8,27M.