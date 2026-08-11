Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSMCIEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Alchemy сьогодні становить 0,004307 UAH. Ринкова капіталізація ACH становить 43 069 999,99999994732539 UAH. Відстежуйте оновлення цін ACH до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Alchemy сьогодні становить 0,004307 UAH. Ринкова капіталізація ACH становить 43 069 999,99999994732539 UAH. Відстежуйте оновлення цін ACH до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ACH

Інформація про ціну ACH

Що таке ACH

Whitepaper ACH

Офіційний вебсайт ACH

Токеноміка ACH

Прогноз ціни ACH

Історія ACH

Посібник з купівлі ACH

Конвертація ACH у фіатну валюту

Спот ACH

Ф'ючерси ACH USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Alchemy

Курс Alchemy (ACH)

Актуальна ціна 1 ACH до UAH:

₴0,19316167
₴0,19316167₴0,19316167
-2,49%1D
UAH
Графік ціни Alchemy (ACH) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:46:51 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Alchemy

Поточна ціна Alchemy (ACH) сьогодні становить ₴ 0,004307, зі зміною 2,49% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ACH до UAH становить ₴ 0,004307 за ACH.

Alchemy наразі посідає №381 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 43,07M, з циркуляційною пропозицією у 10,00B ACH. Протягом останніх 24 годин ACH торгувався між ₴ 0,004286 (мінімум) та ₴ 0,004491 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 8,8659388485, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0600515975.

У короткостроковій динаміці ACH змінився на -0,10% за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 58,80K.

Ринкова інформація щодо Alchemy (ACH)

No.381

₴ 43,07M
₴ 43,07M₴ 43,07M

₴ 58,80K
₴ 58,80K₴ 58,80K

₴ 66,10M
₴ 66,10M₴ 66,10M

10,00B
10,00B 10,00B

15 346 246 087,99998777
15 346 246 087,99998777 15 346 246 087,99998777

15 346 246 087,99998777
15 346 246 087,99998777 15 346 246 087,99998777

65,16%

2020-09-07 00:00:00

ETH

Поточна ринкова капіталізація Alchemy — ₴ 43,07M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 58,80K. Циркуляційна пропозиція ACH — 10,00B, зі загальною пропозицією 15346246087.99998777. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 66,10M.

Історія ціни Alchemy у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,004286
₴ 0,004286₴ 0,004286
Мін. за 24 год
₴ 0,004491
₴ 0,004491₴ 0,004491
Макс. за 24 год

₴ 0,004286
₴ 0,004286₴ 0,004286

₴ 0,004491
₴ 0,004491₴ 0,004491

₴ 8,8659388485
₴ 8,8659388485₴ 8,8659388485

₴ 0,0600515975
₴ 0,0600515975₴ 0,0600515975

-0,10%

-2,48%

0,00%

0,00%

Історія ціни Alchemy (ACH) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Alchemy за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,00493255-2,48%
30 днів₴ -0,000142-3,20%
60 днів₴ -0,00111-20,50%
90 днів₴ -0,004139-49,01%
Зміна ціни Alchemy сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ACH на ₴ -0,00493255 (-2,48%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Alchemy за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,000142 (-3,20%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Alchemy за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ACH змінився на ₴ -0,00111 (-20,50%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Alchemy за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,004139 (-49,01%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Alchemy (ACH)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Alchemy зараз.

Аналіз для Alchemy

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Alchemy. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Alchemy сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку ACH: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI> 80Зона перекупленостіКороткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуТочка розвороту ≤ ціна ≤ R1Між точкою розвороту і R1Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

ACH_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався вище центрального рівня 0,004422, а поточна ціна 0,004454 знаходиться між рівнями S1 і R1. Цінова структура перебуває у ключовому коливальному діапазоні системи хабів, де бокові позиції обидвох сторін досягають короткочасного балансу. Група середньої скользящої та група EMA не демонструють чіткої односторонньої тенденції, що свідчить про відсутність сильних трендових факторів на ринку. Загальна картина зберігає характер горизонтальної консолідації, без прориву меж, визначених ключовими рівнями хабів. Індикатор MACD зафіксував стан «золотого хреста», що свідчить про поступове накопичення купівельної енергії в короткостроковій перспективі. RSI перебуває в нейтральній зоні, не входячи в екстремальні зони перекупленості або перепроданості, що вказує на відносно рівномірне розподіл енергії. Показники KDJ та StochRSI не демонструють значних розбіжностей, а швидкі й повільні індикатори зберігають загальну спрямованість. Болінджерська смуга звужується, а волатильність скорочується, що сигналізує про накопичення енергії для можливого зміни тренду, а не про її швидке розрядження. Ближча опірна зона знаходиться на рівні R1 — 0,004488, що менш ніж на 1% відстає від поточної ціни. Вищезгаданий дальній рівень опірної зони R2 — 0,004544 — формує другий захищений рубіж. У нижній частині діапазону ближня підтримка розташована на рівні S1 — 0,004365, що приблизно на 2% відстає від поточної ціни. Глибша підтримка знаходиться на рівні S2 — 0,004299, який є ключовим контрольним рівнем нижньої межі діапазону.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Alchemy?

Ціну ACH впливають: 1) Прийняття платежів та партнерські зв’язки з продавцями; 2) Обсяг торгівлі та ліквідність; 3) Загальний настрій на криптовалютному ринку; 4) Регуляторні новини, що стосуються платіжних токенів; 5) Конкуренція з іншими платіжними рішеннями; 6) Технічні розробки та оновлення; 7) Настрій інвесторів щодо фінтех-криптовалют.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Alchemy?

Люди хочуть знати ціну Alchemy (ACH) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення оптимального часу для покупки чи продажу, відстеження результатів інвестицій та оновлення про ринкові тенденції. Дані про ціну у реальному часі допомагають інвесторам оцінювати волатильність, розраховувати прибутки/збитки й визначати оптимальні точки входу/виходу для своїх позицій у ACH.

Прогноз ціни Alchemy

Прогноз ціни Alchemy (ACH) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ACH у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Alchemy (ACH) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Alchemy потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Alchemy у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ACH на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Alchemy.

Як купити та інвестувати Alchemy в Україна

Готові розпочати торгівлю з Alchemy? Купівля ACH на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Alchemy. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Alchemy (ACH).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Alchemy буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Alchemy (ACH)

Що ви можете зробити з Alchemy

Володіння Alchemy відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.

    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

    Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.

Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Alchemy (ACH) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

Комісія за спотову торгівлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комісії за торгівлю ф'ючерсами:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC

Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Alchemy (ACH)

Founded in Singapore in 2018, Alchemy Pay (ACH) is a payment solutions provider that seamlessly connects fiat and crypto economies for global consumers, merchants, developers, and institutions. It provides online and offline merchants with convenient acceptance of both fiat and crypto, enables easy onboarding to blockchain ecosystems, and makes web3 services highly accessible. Today, Alchemy Pay is supported in over 70 countries with 300 payment channels, has touchpoints with more than 2 million merchants through partnerships with industry leaders such as Binance, Shopify, NIUM, and QFPay. Alchemy Pay’s token, ACH, is an ERC20 native to the Ethereum blockchain.

Ресурс Alchemy

Щоб дізнатися більше про Alchemy, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтAlchemy
Оглядач блокчейну

Категорія :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemMade in China

Люди також запитують: Інші запитання про Alchemy

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:46:51 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Alchemy (ACH)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Alchemy

ACH USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію ACH з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю ACHUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Alchemy (ACH) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Alchemy у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
ACH/USDT
₴0,19338612
₴0,19338612₴0,19338612
-2,51%
13.44M (USDT)
ACH/USDC
₴0,193027
₴0,193027₴0,193027
-2,62%
12.58M (USDT)

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

up

up

UPROBINHOOD

₴16,600322
₴16,600322₴16,600322

+269,80%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴21,9660237
₴21,9660237₴21,9660237

+878,66%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₴0,7774948
₴0,7774948₴0,7774948

+38,22%

AurumX

AurumX

UMX

₴7,9334097
₴7,9334097₴7,9334097

-12,46%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴179,5600
₴179,5600₴179,5600

+122,08%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴21,9660237
₴21,9660237₴21,9660237

+878,66%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴179,5600
₴179,5600₴179,5600

+122,08%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

₴1,30149577
₴1,30149577₴1,30149577

+94,62%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

₴0,016281603
₴0,016281603₴0,016281603

+16,25%

Myros

Myros

MY

₴0,821487
₴0,821487₴0,821487

+22,00%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор ACH до UAH

Сума

ACH
ACH
UAH
UAH

1 ACH = 0,19334123 UAH