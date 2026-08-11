Сьогоднішня ціна Alchemy

Поточна ціна Alchemy (ACH) сьогодні становить ₴ 0,004307, зі зміною 2,49% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ACH до UAH становить ₴ 0,004307 за ACH.

Alchemy наразі посідає №381 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 43,07M, з циркуляційною пропозицією у 10,00B ACH. Протягом останніх 24 годин ACH торгувався між ₴ 0,004286 (мінімум) та ₴ 0,004491 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 8,8659388485, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0600515975.

У короткостроковій динаміці ACH змінився на -0,10% за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 58,80K.

Ринкова інформація щодо Alchemy (ACH)

Рейтинг No.381 Ринкова капіталізація ₴ 43,07M₴ 43,07M ₴ 43,07M Обсяг (за 24 год) ₴ 58,80K₴ 58,80K ₴ 58,80K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 66,10M₴ 66,10M ₴ 66,10M Циркуляційне постачання 10,00B 10,00B 10,00B Максимальна пропозиція 15 346 246 087,99998777 15 346 246 087,99998777 15 346 246 087,99998777 Загальна пропозиція 15 346 246 087,99998777 15 346 246 087,99998777 15 346 246 087,99998777 Коефіцієнт циркуляції 65,16% Дата випуску 2020-09-07 00:00:00 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Alchemy — ₴ 43,07M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 58,80K. Циркуляційна пропозиція ACH — 10,00B, зі загальною пропозицією 15346246087.99998777. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 66,10M.