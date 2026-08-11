Курс Alchemy (ACH)
Поточна ціна Alchemy (ACH) сьогодні становить ₴ 0,004307, зі зміною 2,49% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ACH до UAH становить ₴ 0,004307 за ACH.
Alchemy наразі посідає №381 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 43,07M, з циркуляційною пропозицією у 10,00B ACH. Протягом останніх 24 годин ACH торгувався між ₴ 0,004286 (мінімум) та ₴ 0,004491 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 8,8659388485, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0600515975.
У короткостроковій динаміці ACH змінився на -0,10% за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 58,80K.
No.381
65,16%
2020-09-07 00:00:00
ETH
Поточна ринкова капіталізація Alchemy — ₴ 43,07M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 58,80K. Циркуляційна пропозиція ACH — 10,00B, зі загальною пропозицією 15346246087.99998777. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 66,10M.
-0,10%
-2,48%
0,00%
0,00%
Відстежуйте зміни ціни на Alchemy за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,00493255
|-2,48%
|30 днів
|₴ -0,000142
|-3,20%
|60 днів
|₴ -0,00111
|-20,50%
|90 днів
|₴ -0,004139
|-49,01%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни ACH на ₴ -0,00493255 (-2,48%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,000142 (-3,20%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник ACH змінився на ₴ -0,00111 (-20,50%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,004139 (-49,01%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Alchemy (ACH)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Alchemy зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Alchemy. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку ACH: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленості
|Короткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Середня лінія < ціна ≤ верхня лінія
|Між середньою та верхньою лініями
|Відносно сильний рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|Точка розвороту ≤ ціна ≤ R1
|Між точкою розвороту і R1
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
ACH_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався вище центрального рівня 0,004422, а поточна ціна 0,004454 знаходиться між рівнями S1 і R1. Цінова структура перебуває у ключовому коливальному діапазоні системи хабів, де бокові позиції обидвох сторін досягають короткочасного балансу. Група середньої скользящої та група EMA не демонструють чіткої односторонньої тенденції, що свідчить про відсутність сильних трендових факторів на ринку. Загальна картина зберігає характер горизонтальної консолідації, без прориву меж, визначених ключовими рівнями хабів. Індикатор MACD зафіксував стан «золотого хреста», що свідчить про поступове накопичення купівельної енергії в короткостроковій перспективі. RSI перебуває в нейтральній зоні, не входячи в екстремальні зони перекупленості або перепроданості, що вказує на відносно рівномірне розподіл енергії. Показники KDJ та StochRSI не демонструють значних розбіжностей, а швидкі й повільні індикатори зберігають загальну спрямованість. Болінджерська смуга звужується, а волатильність скорочується, що сигналізує про накопичення енергії для можливого зміни тренду, а не про її швидке розрядження. Ближча опірна зона знаходиться на рівні R1 — 0,004488, що менш ніж на 1% відстає від поточної ціни. Вищезгаданий дальній рівень опірної зони R2 — 0,004544 — формує другий захищений рубіж. У нижній частині діапазону ближня підтримка розташована на рівні S1 — 0,004365, що приблизно на 2% відстає від поточної ціни. Глибша підтримка знаходиться на рівні S2 — 0,004299, який є ключовим контрольним рівнем нижньої межі діапазону.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Alchemy потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
Готові розпочати торгівлю з Alchemy? Купівля ACH на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Alchemy. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Alchemy (ACH).
Володіння Alchemy відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.
Купівля Alchemy (ACH) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.
Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC
Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.
Founded in Singapore in 2018, Alchemy Pay (ACH) is a payment solutions provider that seamlessly connects fiat and crypto economies for global consumers, merchants, developers, and institutions. It provides online and offline merchants with convenient acceptance of both fiat and crypto, enables easy onboarding to blockchain ecosystems, and makes web3 services highly accessible. Today, Alchemy Pay is supported in over 70 countries with 300 payment channels, has touchpoints with more than 2 million merchants through partnerships with industry leaders such as Binance, Shopify, NIUM, and QFPay. Alchemy Pay’s token, ACH, is an ERC20 native to the Ethereum blockchain.
Щоб дізнатися більше про Alchemy, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
|02-04 11:04:00
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
|02-04 00:48:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
|02-01 01:12:00
|Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
|01-28 07:44:00
|Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання
Відкрийте лонг або шорт позицію ACH з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю ACHUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.
Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Alchemy у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.
Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC
Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку
Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.