IDOL

Токен $IDOL — це основний утиліті токен екосистеми MEET48, розроблений для забезпечення широкого спектра функцій у межах розважальної платформи на основі штучного інтелекту, launchpad, метавсесвіту та застосунків Web3.0.

Ім'яIDOL

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція4,800,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписТокен $IDOL — це основний утиліті токен екосистеми MEET48, розроблений для забезпечення широкого спектра функцій у межах розважальної платформи на основі штучного інтелекту, launchpad, метавсесвіту та застосунків Web3.0.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.