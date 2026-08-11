Сьогоднішня ціна Backpack

Поточна ціна Backpack (BP) сьогодні становить ₴ 0,3677, зі зміною 8,39% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BP до UAH становить ₴ 0,3677 за BP.

Backpack наразі посідає №250 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 91,92M, з циркуляційною пропозицією у 250,00M BP. Протягом останніх 24 годин BP торгувався між ₴ 0,3482 (мінімум) та ₴ 0,4153 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 22,090726246050358656, тоді як історичний мінімум — ₴ 5,305028025785956039.

У короткостроковій динаміці BP змінився на +1,32% за останню годину та на -3,50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 110,85K.

Ринкова інформація щодо Backpack (BP)

Рейтинг No.250 Ринкова капіталізація ₴ 91,92M₴ 91,92M ₴ 91,92M Обсяг (за 24 год) ₴ 110,85K₴ 110,85K ₴ 110,85K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 367,70M₴ 367,70M ₴ 367,70M Циркуляційне постачання 250,00M 250,00M 250,00M Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 999 999 846,98151595 999 999 846,98151595 999 999 846,98151595 Коефіцієнт циркуляції 24,99% Публічний блокчейн SOL

Поточна ринкова капіталізація Backpack — ₴ 91,92M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 110,85K. Циркуляційна пропозиція BP — 250,00M, зі загальною пропозицією 999999846.98151595. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 367,70M.