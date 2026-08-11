Курс Backpack (BP)
Поточна ціна Backpack (BP) сьогодні становить ₴ 0,3677, зі зміною 8,39% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BP до UAH становить ₴ 0,3677 за BP.
Backpack наразі посідає №250 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 91,92M, з циркуляційною пропозицією у 250,00M BP. Протягом останніх 24 годин BP торгувався між ₴ 0,3482 (мінімум) та ₴ 0,4153 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 22,090726246050358656, тоді як історичний мінімум — ₴ 5,305028025785956039.
У короткостроковій динаміці BP змінився на +1,32% за останню годину та на -3,50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 110,85K.
No.250
24,99%
SOL
Поточна ринкова капіталізація Backpack — ₴ 91,92M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 110,85K. Циркуляційна пропозиція BP — 250,00M, зі загальною пропозицією 999999846.98151595. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 367,70M.
+1,32%
-8,39%
-3,50%
-3,50%
Відстежуйте зміни ціни на Backpack за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -1,511689
|-8,39%
|30 днів
|₴ -0,2163
|-37,04%
|60 днів
|₴ +0,1025
|+38,65%
|90 днів
|₴ +0,2226
|+153,41%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни BP на ₴ -1,511689 (-8,39%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,2163 (-37,04%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник BP змінився на ₴ +0,1025 (+38,65%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,2226 (+153,41%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
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Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Backpack зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Backpack. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку BP: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Середня лінія < ціна ≤ верхня лінія
|Між середньою та верхньою лініями
|Відносно сильний рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|Ціна > R2
|Вище R2
|Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
BP_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,3828. Ціна перебуває вище центрального діапазону — 0,3659. За даними системи хабів, поточна ціна пробила рівень опору R2 — 0,3723. У короткостроковій структурі спостерігається характер коливань на високому рівні, при чому бокова гра між биками та ведмедями у цьому діапазоні є дуже напруженою. Щодо індикаторів, спостерігається розбіжність: система простих (MA) та експоненціальних середніх (EMA) сигналізує про покупку, натомість індикатор MACD сформував помертий перехід, а швидка та повільна лінії мають протилежні напрямки. Показник RSI знаходиться в нейтральній зоні, а значення KDJ та StochRSI не демонструють екстремальних станів. Волатильність залишається стабільною, без помітного розширення або зменшення. Розподіл імпульсів є розрізненим, що свідчить про відсутність одностороннього руху. Близький рівень опору — R2 — знаходиться на позначці 0,3723, що відповідає приблизно 2,7% від поточної ціни. Перший нижній опорний рівень розташований у центральному діапазоні — 0,3659, що відповідає близько 4,4% від поточної ціни. Далекий рівень підтримки S1 знаходиться на позначці 0,3618, що відповідає приблизно 5,5% від поточної ціни. Більш глибокий рівень підтримки S2 розташований на позначці 0,3595, що відповідає близько 6,1% від поточної ціни. Зверху ж немає очевидних недавніх рівнів опору. Якщо ціна повернеться вниз, то буде перевірено ефективність центрального діапазону. Наразі ринок перебуває у критичній фазі боротьби за ключові рівні підтримки та опору.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Backpack потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
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