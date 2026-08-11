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Поточна ціна Backpack сьогодні становить 0,3677 UAH. Ринкова капіталізація BP становить 91 924 943,735103414815 UAH. Відстежуйте оновлення цін BP до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Backpack сьогодні становить 0,3677 UAH. Ринкова капіталізація BP становить 91 924 943,735103414815 UAH. Відстежуйте оновлення цін BP до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Курс Backpack (BP)

Актуальна ціна 1 BP до UAH:

₴16,506053
₴16,506053₴16,506053
-8,39%1D
UAH
Графік ціни Backpack (BP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:01:00 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Backpack

Поточна ціна Backpack (BP) сьогодні становить ₴ 0,3677, зі зміною 8,39% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BP до UAH становить ₴ 0,3677 за BP.

Backpack наразі посідає №250 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 91,92M, з циркуляційною пропозицією у 250,00M BP. Протягом останніх 24 годин BP торгувався між ₴ 0,3482 (мінімум) та ₴ 0,4153 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 22,090726246050358656, тоді як історичний мінімум — ₴ 5,305028025785956039.

У короткостроковій динаміці BP змінився на +1,32% за останню годину та на -3,50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 110,85K.

Ринкова інформація щодо Backpack (BP)

No.250

₴ 91,92M
₴ 91,92M₴ 91,92M

₴ 110,85K
₴ 110,85K₴ 110,85K

₴ 367,70M
₴ 367,70M₴ 367,70M

250,00M
250,00M 250,00M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

999 999 846,98151595
999 999 846,98151595 999 999 846,98151595

24,99%

SOL

Поточна ринкова капіталізація Backpack — ₴ 91,92M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 110,85K. Циркуляційна пропозиція BP — 250,00M, зі загальною пропозицією 999999846.98151595. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 367,70M.

Історія ціни Backpack у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,3482
₴ 0,3482₴ 0,3482
Мін. за 24 год
₴ 0,4153
₴ 0,4153₴ 0,4153
Макс. за 24 год

₴ 0,3482
₴ 0,3482₴ 0,3482

₴ 0,4153
₴ 0,4153₴ 0,4153

₴ 22,090726246050358656
₴ 22,090726246050358656₴ 22,090726246050358656

₴ 5,305028025785956039
₴ 5,305028025785956039₴ 5,305028025785956039

+1,32%

-8,39%

-3,50%

-3,50%

Історія ціни Backpack (BP) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Backpack за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -1,511689-8,39%
30 днів₴ -0,2163-37,04%
60 днів₴ +0,1025+38,65%
90 днів₴ +0,2226+153,41%
Зміна ціни Backpack сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BP на ₴ -1,511689 (-8,39%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Backpack за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,2163 (-37,04%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Backpack за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BP змінився на ₴ +0,1025 (+38,65%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Backpack за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,2226 (+153,41%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Backpack (BP)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Backpack зараз.

Аналіз для Backpack

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Backpack. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Backpack сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку BP: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуЦіна > R2Вище R2Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

BP_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,3828. Ціна перебуває вище центрального діапазону — 0,3659. За даними системи хабів, поточна ціна пробила рівень опору R2 — 0,3723. У короткостроковій структурі спостерігається характер коливань на високому рівні, при чому бокова гра між биками та ведмедями у цьому діапазоні є дуже напруженою. Щодо індикаторів, спостерігається розбіжність: система простих (MA) та експоненціальних середніх (EMA) сигналізує про покупку, натомість індикатор MACD сформував помертий перехід, а швидка та повільна лінії мають протилежні напрямки. Показник RSI знаходиться в нейтральній зоні, а значення KDJ та StochRSI не демонструють екстремальних станів. Волатильність залишається стабільною, без помітного розширення або зменшення. Розподіл імпульсів є розрізненим, що свідчить про відсутність одностороннього руху. Близький рівень опору — R2 — знаходиться на позначці 0,3723, що відповідає приблизно 2,7% від поточної ціни. Перший нижній опорний рівень розташований у центральному діапазоні — 0,3659, що відповідає близько 4,4% від поточної ціни. Далекий рівень підтримки S1 знаходиться на позначці 0,3618, що відповідає приблизно 5,5% від поточної ціни. Більш глибокий рівень підтримки S2 розташований на позначці 0,3595, що відповідає близько 6,1% від поточної ціни. Зверху ж немає очевидних недавніх рівнів опору. Якщо ціна повернеться вниз, то буде перевірено ефективність центрального діапазону. Наразі ринок перебуває у критичній фазі боротьби за ключові рівні підтримки та опору.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни Backpack

Прогноз ціни Backpack (BP) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BP у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Backpack (BP) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Backpack потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Backpack у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BP на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Backpack.

Як купити та інвестувати Backpack в Україна

Готові розпочати торгівлю з Backpack? Купівля BP на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Backpack. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Backpack (BP).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Backpack буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Backpack (BP)

Що ви можете зробити з Backpack

Володіння Backpack відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Backpack (BP)

Backpack Exchange — це повністю регульована глобальна біржа криптовалют, яка створює інноваційну, просту у використанні та сумісну з нормативними вимогами торгову платформу.

Ресурс Backpack

Щоб дізнатися більше про Backpack, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтBackpack
Оглядач блокчейну

Категорія :

Base EcosystemCentralized Exchange (CEX) TokenDog-Themed

Люди також запитують: Інші запитання про Backpack

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:01:00 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Backpack (BP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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BP USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію BP з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю BPUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Backpack (BP) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Backpack у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
BP/USDC
₴16,290581
₴16,290581₴16,290581
-9,61%
147.35K (USDT)
BP/USDT
₴16,299559
₴16,299559₴16,299559
-9,58%
292.87K (USDT)

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₴21,5063501
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+858,18%

The Toad Pepe

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₴0,7649256
₴0,7649256₴0,7649256

+35,99%

AurumX

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-12,36%

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Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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₴1,33067427₴1,33067427

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₴0,016694591₴0,016694591

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 BP = 16,506053 UAH