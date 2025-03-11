MIU

MIU — це мемкоїн на котячу тематику, керований спільнотою в мережі Sui, який поєднує в собі задоволення та корисність. Ніяких податків та сильна підтримка спільноти.

Ім'яMIU

РейтингNo.3712

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція900,000,000,000,000

Загальна пропозиція900,000,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.000000119989565362,2025-05-23

Найнижча ціна0.000000007952973096,2025-03-11

Публічний блокчейнSUI

ОписMIU — це мемкоїн на котячу тематику, керований спільнотою в мережі Sui, який поєднує в собі задоволення та корисність. Ніяких податків та сильна підтримка спільноти.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.