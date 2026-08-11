Сьогоднішня ціна Brazil National Fan

Поточна ціна Brazil National Fan (BFT) сьогодні становить ₴ 0,0011267, зі зміною 11,03% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BFT до UAH становить ₴ 0,0011267 за BFT.

Brazil National Fan наразі посідає №2620 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 32,42K, з циркуляційною пропозицією у 28,77M BFT. Протягом останніх 24 годин BFT торгувався між ₴ 0,0011062 (мінімум) та ₴ 0,0012862 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 76,903410293887523317, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,2562880827226134596.

У короткостроковій динаміці BFT змінився на +0,39% за останню годину та на -15,76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 57,19K.

Ринкова інформація щодо Brazil National Fan (BFT)

Рейтинг No.2620 Ринкова капіталізація ₴ 32,42K₴ 32,42K ₴ 32,42K Обсяг (за 24 год) ₴ 57,19K₴ 57,19K ₴ 57,19K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 112,67K₴ 112,67K ₴ 112,67K Циркуляційне постачання 28,77M 28,77M 28,77M Максимальна пропозиція 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Загальна пропозиція 28 772 500 28 772 500 28 772 500 Коефіцієнт циркуляції 28,77% Публічний блокчейн BITCI

Поточна ринкова капіталізація Brazil National Fan — ₴ 32,42K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 57,19K. Циркуляційна пропозиція BFT — 28,77M, зі загальною пропозицією 28772500. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 112,67K.