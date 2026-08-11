Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSMCIEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Brazil National Fan сьогодні становить 0,0011267 UAH. Ринкова капіталізація BFT становить 32 417,97575 UAH. Відстежуйте оновлення цін BFT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Brazil National Fan сьогодні становить 0,0011267 UAH. Ринкова капіталізація BFT становить 32 417,97575 UAH. Відстежуйте оновлення цін BFT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про BFT

Інформація про ціну BFT

Що таке BFT

Офіційний вебсайт BFT

Токеноміка BFT

Прогноз ціни BFT

Історія BFT

Посібник з купівлі BFT

Конвертація BFT у фіатну валюту

Спот BFT

Ф'ючерси BFT USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Brazil National Fan

Курс Brazil National Fan (BFT)

Актуальна ціна 1 BFT до UAH:

₴0,050577563
₴0,050577563₴0,050577563
-11,03%1D
UAH
Графік ціни Brazil National Fan (BFT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:59:38 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Brazil National Fan

Поточна ціна Brazil National Fan (BFT) сьогодні становить ₴ 0,0011267, зі зміною 11,03% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BFT до UAH становить ₴ 0,0011267 за BFT.

Brazil National Fan наразі посідає №2620 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 32,42K, з циркуляційною пропозицією у 28,77M BFT. Протягом останніх 24 годин BFT торгувався між ₴ 0,0011062 (мінімум) та ₴ 0,0012862 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 76,903410293887523317, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,2562880827226134596.

У короткостроковій динаміці BFT змінився на +0,39% за останню годину та на -15,76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 57,19K.

Ринкова інформація щодо Brazil National Fan (BFT)

No.2620

₴ 32,42K
₴ 32,42K₴ 32,42K

₴ 57,19K
₴ 57,19K₴ 57,19K

₴ 112,67K
₴ 112,67K₴ 112,67K

28,77M
28,77M 28,77M

100 000 000
100 000 000 100 000 000

28 772 500
28 772 500 28 772 500

28,77%

BITCI

Поточна ринкова капіталізація Brazil National Fan — ₴ 32,42K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 57,19K. Циркуляційна пропозиція BFT — 28,77M, зі загальною пропозицією 28772500. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 112,67K.

Історія ціни Brazil National Fan у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,0011062
₴ 0,0011062₴ 0,0011062
Мін. за 24 год
₴ 0,0012862
₴ 0,0012862₴ 0,0012862
Макс. за 24 год

₴ 0,0011062
₴ 0,0011062₴ 0,0011062

₴ 0,0012862
₴ 0,0012862₴ 0,0012862

₴ 76,903410293887523317
₴ 76,903410293887523317₴ 76,903410293887523317

₴ 0,2562880827226134596
₴ 0,2562880827226134596₴ 0,2562880827226134596

+0,39%

-11,03%

-15,76%

-15,76%

Історія ціни Brazil National Fan (BFT) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Brazil National Fan за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,006270322-11,03%
30 днів₴ +0,0000136+1,22%
60 днів₴ -0,0118293-91,31%
90 днів₴ -0,0215173-95,03%
Зміна ціни Brazil National Fan сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BFT на ₴ -0,006270322 (-11,03%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Brazil National Fan за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,0000136 (+1,22%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Brazil National Fan за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BFT змінився на ₴ -0,0118293 (-91,31%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Brazil National Fan за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0215173 (-95,03%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Brazil National Fan (BFT)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Brazil National Fan зараз.

Аналіз для Brazil National Fan

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Brazil National Fan. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Brazil National Fan?

Ціни на токени BFT залежать від кількох ключових факторів:

Ринковий настрій: Загальні тренди на ринку криптовалют та рівень довіри інвесторів впливають на попит на BFT.

Корисність та прийняття: Реальні випадки використання токенів для залучення фанів, надання прав голосування та доступу до ексклюзивного контенту підвищують їхню цінність.

Результати команди: Успіхи пов’язаних бразильських спортивних команд впливають на зацікавленість фанів та попит на токени.

Механіка пропозиції: Спосіб знищення токенів, нагороди за стейкінг та зміни в обсязі обігу впливають на їхню дефіцитність.

Лістинги на біржах: Нові партнерства з біржами збільшують ліквідність та доступність токенів.

Регуляторний середовище: Бразильське регулювання криптовалют та політика щодо спортивних токенів може створювати невизначеність або, навпаки, підсилювати впевненість у майбутньому.

Розвиток спільноти: Активне зростання бази фанів та залучення до соціальних мереж сприяє поширенню токенів.

Оголошення про партнерства: Співробітництво зі спортивними клубами, спонсорами чи платформами значно впливає на коливання цін.

Технічний аналіз: Торгові моделі та рівні підтримки/опору впливають на короткострокову динаміку цін.

Сезонні фактори: Спортивні сезони, великі турніри та події створюють циклічні закономірності попиту.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Brazil National Fan?

Люди хочуть знати ціну BFT сьогодні для прийняття торгівельних рішень, відстеження портфелю, аналізу ринку та визначення часу інвестування. Реальний час цін допомагає трейдерам виявляти можливості для покупки/продажу, контролювати прибуток/збитки, оцінювати ринкові тенденції та приймати обґрунтовані фінансові рішення у волатильному крипторинку.

Прогноз ціни Brazil National Fan

Прогноз ціни Brazil National Fan (BFT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BFT у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Brazil National Fan (BFT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Brazil National Fan потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Brazil National Fan у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BFT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Brazil National Fan.

Як купити та інвестувати Brazil National Fan в Україна

Готові розпочати торгівлю з Brazil National Fan? Купівля BFT на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Brazil National Fan. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Brazil National Fan (BFT).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Brazil National Fan буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Brazil National Fan (BFT)

Що ви можете зробити з Brazil National Fan

Володіння Brazil National Fan відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.

    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

    Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.

Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Brazil National Fan (BFT) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

Комісія за спотову торгівлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комісії за торгівлю ф'ючерсами:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC

Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Brazil National Fan (BFT)

The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences.

Ресурс Brazil National Fan

Щоб дізнатися більше про Brazil National Fan, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтBrazil National Fan
Оглядач блокчейну

Категорія :

BNB Chain EcosystemBitcichain EcosystemEthereum Ecosystem

Люди також запитують: Інші запитання про Brazil National Fan

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:59:38 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Brazil National Fan (BFT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Brazil National Fan

BFT USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію BFT з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю BFTUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Brazil National Fan (BFT) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Brazil National Fan у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
BFT/USDT
₴0,050348624
₴0,050348624₴0,050348624
-11,45%
46.08M (USDT)

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

up

up

UPROBINHOOD

₴16,591344
₴16,591344₴16,591344

+269,60%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴21,8762437
₴21,8762437₴21,8762437

+874,66%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₴0,727218
₴0,727218₴0,727218

+29,28%

AurumX

AurumX

UMX

₴7,9378987
₴7,9378987₴7,9378987

-12,41%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴195,04705
₴195,04705₴195,04705

+141,24%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴21,8762437
₴21,8762437₴21,8762437

+874,66%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴195,04705
₴195,04705₴195,04705

+141,24%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

₴1,26181301
₴1,26181301₴1,26181301

+88,68%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₴0,3137811
₴0,3137811₴0,3137811

+16,69%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

₴0,023149773
₴0,023149773₴0,023149773

+65,28%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор BFT до UAH

Сума

BFT
BFT
UAH
UAH

1 BFT = 0,050577563 UAH