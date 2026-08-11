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Поточна ціна TRIA сьогодні становить 0,00833 UAH. Ринкова капіталізація TRIA становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін TRIA до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна TRIA сьогодні становить 0,00833 UAH. Ринкова капіталізація TRIA становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін TRIA до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про TRIA

Інформація про ціну TRIA

Що таке TRIA

Офіційний вебсайт TRIA

Токеноміка TRIA

Прогноз ціни TRIA

Історія TRIA

Посібник з купівлі TRIA

Конвертація TRIA у фіатну валюту

Спот TRIA

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Курс TRIA (TRIA)

Актуальна ціна 1 TRIA до UAH:

₴0,3739337
₴0,3739337₴0,3739337
+0,72%1D
UAH
Графік ціни TRIA (TRIA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:24:30 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна TRIA

Поточна ціна TRIA (TRIA) сьогодні становить ₴ 0,00833, зі зміною 0,72% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TRIA до UAH становить ₴ 0,00833 за TRIA.

TRIA наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- TRIA. Протягом останніх 24 годин TRIA торгувався між ₴ 0,00807 (мінімум) та ₴ 0,0084 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці TRIA змінився на -0,12% за останню годину та на -1,07% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 38,87K.

Ринкова інформація щодо TRIA (TRIA)

--
----

₴ 38,87K
₴ 38,87K₴ 38,87K

₴ 83,30M
₴ 83,30M₴ 83,30M

--
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10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

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10 000 000 000 10 000 000 000

ETH

Поточна ринкова капіталізація TRIA — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 38,87K. Циркуляційна пропозиція TRIA — --, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 83,30M.

Історія ціни TRIA у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,00807
₴ 0,00807₴ 0,00807
Мін. за 24 год
₴ 0,0084
₴ 0,0084₴ 0,0084
Макс. за 24 год

₴ 0,00807
₴ 0,00807₴ 0,00807

₴ 0,0084
₴ 0,0084₴ 0,0084

--
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--
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-0,12%

+0,72%

-1,07%

-1,07%

Історія ціни TRIA (TRIA) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на TRIA за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,0026731+0,72%
30 днів₴ +0,00006+0,72%
60 днів₴ -0,01683-66,90%
90 днів₴ -0,03556-81,03%
Зміна ціни TRIA сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TRIA на ₴ +0,0026731 (+0,72%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни TRIA за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,00006 (+0,72%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни TRIA за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TRIA змінився на ₴ -0,01683 (-66,90%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни TRIA за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,03556 (-81,03%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для TRIA (TRIA)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни TRIA зараз.

Аналіз для TRIA

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для TRIA. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд TRIA сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку TRIA: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.
Точка розворотуЦіна < S2Нижче S2Дешевше за нещодавній «найдешевший» діапазон, ціна в низькій зоні.

TRIA_USDT на 4-годинному таймфреймі зараз торгується по ціні 0,00826, що знаходиться нижче вузлового рівня S2 — 0,008276. Ціна перебуває у низькому діапазоні, обмеженому між центральним рівнем 0,008356 і зоной підтримки S2. Система скользящих середніх демонструє бичачий порядок. Однак індикаторні сигнали показують розбіжність з поточними ціновими значеннями. Група MA та група EMA повсюди фіксують сигнали для покупки. Індикатор MACD сформував золоте перетинання. Показник RSI знаходиться в нейтральній зоні. Кроткострокові індикатори імпульсу спрямовані у тому ж напрямку, що й трендові індикатори. Рівень волатильності залишається на звичайному рівні. Покупців найбільш активно приваблюють короткострокові скользящі середні. На краткосрочному горизонті основний опір знаходиться на рівні S1 — 0,008321, що приблизно на 0,65% вище поточної ціни. Центральний опір — 0,008356 — розташований на 1,15% вище. Нижній ключовий рівень підтримки — точка S2 — 0,008276, що менш ніж на 0,2% відстає від поточної ціни. Далекий опір R1 знаходиться на рівні 0,008401. Для підтвердження зміщення структури вгору ціні необхідно подолати рівень S1; у разі пробиття рівня S2 відкриється простір для подальшого зниження.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни TRIA

Прогноз ціни TRIA (TRIA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна TRIA у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни TRIA (TRIA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна TRIA потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне TRIA у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни TRIA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни TRIA.

Як купити та інвестувати TRIA в Україна

Готові розпочати торгівлю з TRIA? Купівля TRIA на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити TRIA. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі TRIA (TRIA).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і TRIA буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі TRIA (TRIA)

Що ви можете зробити з TRIA

Володіння TRIA відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке TRIA (TRIA)

Tria — це некастодіальний необанк, який обʼєднує витрати, торгівлю та отримання доходу в усіх блокчейнах, без мостів, gas і кастодіанів. Цифрові гроші розвивалися швидше, ніж інфраструктура, що їх підтримує. Стейблкоїни, токенізовані активи та ончейн-платежі сьогодні добре відомі, але більшості людей і бізнесів досі складно ними користуватися. Складні процеси, як-от використання мостів, керування gas і перемикання між блокчейнами, створюють барʼєри, через які криптовалюта сприймається повільною та технічно складною, замість простої й зручної. Tria усуває цей розрив, переосмислюючи рух грошей ончейн. Рішення працює як некастодіальний необанк для повсякденних користувачів і як сумісна платіжна інфраструктура для розробників та інституцій — два повʼязані рівні, які забезпечують безшовну роботу криптовалюти як для споживачів, так і для бізнесу.

Ресурс TRIA

Щоб дізнатися більше про TRIA, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтTRIA
Оглядач блокчейну

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Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

Люди також запитують: Інші запитання про TRIA

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:24:30 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для TRIA (TRIA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про TRIA

TRIA USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію TRIA з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю TRIAUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках TRIA (TRIA) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги TRIA у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
TRIA/USDT
₴0,3743826
₴0,3743826₴0,3743826
+0,84%
4.74M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 TRIA = 0,3739337 UAH