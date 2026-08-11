Курс TRIA (TRIA)
Поточна ціна TRIA (TRIA) сьогодні становить ₴ 0,00833, зі зміною 0,72% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TRIA до UAH становить ₴ 0,00833 за TRIA.
TRIA наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- TRIA. Протягом останніх 24 годин TRIA торгувався між ₴ 0,00807 (мінімум) та ₴ 0,0084 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.
У короткостроковій динаміці TRIA змінився на -0,12% за останню годину та на -1,07% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 38,87K.
ETH
Поточна ринкова капіталізація TRIA — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 38,87K. Циркуляційна пропозиція TRIA — --, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 83,30M.
-0,12%
+0,72%
-1,07%
-1,07%
Відстежуйте зміни ціни на TRIA за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +0,0026731
|+0,72%
|30 днів
|₴ +0,00006
|+0,72%
|60 днів
|₴ -0,01683
|-66,90%
|90 днів
|₴ -0,03556
|-81,03%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни TRIA на ₴ +0,0026731 (+0,72%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,00006 (+0,72%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник TRIA змінився на ₴ -0,01683 (-66,90%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,03556 (-81,03%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для TRIA (TRIA)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни TRIA зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для TRIA. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку TRIA: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
|Точка розвороту
|Ціна < S2
|Нижче S2
|Дешевше за нещодавній «найдешевший» діапазон, ціна в низькій зоні.
TRIA_USDT на 4-годинному таймфреймі зараз торгується по ціні 0,00826, що знаходиться нижче вузлового рівня S2 — 0,008276. Ціна перебуває у низькому діапазоні, обмеженому між центральним рівнем 0,008356 і зоной підтримки S2. Система скользящих середніх демонструє бичачий порядок. Однак індикаторні сигнали показують розбіжність з поточними ціновими значеннями. Група MA та група EMA повсюди фіксують сигнали для покупки. Індикатор MACD сформував золоте перетинання. Показник RSI знаходиться в нейтральній зоні. Кроткострокові індикатори імпульсу спрямовані у тому ж напрямку, що й трендові індикатори. Рівень волатильності залишається на звичайному рівні. Покупців найбільш активно приваблюють короткострокові скользящі середні. На краткосрочному горизонті основний опір знаходиться на рівні S1 — 0,008321, що приблизно на 0,65% вище поточної ціни. Центральний опір — 0,008356 — розташований на 1,15% вище. Нижній ключовий рівень підтримки — точка S2 — 0,008276, що менш ніж на 0,2% відстає від поточної ціни. Далекий опір R1 знаходиться на рівні 0,008401. Для підтвердження зміщення структури вгору ціні необхідно подолати рівень S1; у разі пробиття рівня S2 відкриється простір для подальшого зниження.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна TRIA потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Щоб дізнатися більше про TRIA, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
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