Сьогоднішня ціна TRIA

Поточна ціна TRIA (TRIA) сьогодні становить ₴ 0,00833, зі зміною 0,72% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TRIA до UAH становить ₴ 0,00833 за TRIA.

TRIA наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- TRIA. Протягом останніх 24 годин TRIA торгувався між ₴ 0,00807 (мінімум) та ₴ 0,0084 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці TRIA змінився на -0,12% за останню годину та на -1,07% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 38,87K.

Ринкова інформація щодо TRIA (TRIA)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 38,87K₴ 38,87K ₴ 38,87K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 83,30M₴ 83,30M ₴ 83,30M Циркуляційне постачання ---- -- Максимальна пропозиція 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Загальна пропозиція 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація TRIA — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 38,87K. Циркуляційна пропозиція TRIA — --, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 83,30M.