Сьогоднішня ціна Request

Поточна ціна Request (REQ) сьогодні становить ₴ 0.05256, зі зміною 0.20% за останні 24 години. Поточний курс конвертації REQ до UAH становить ₴ 0.05256 за REQ.

Request наразі посідає №442 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 41,87M, з циркуляційною пропозицією у 796,69M REQ. Протягом останніх 24 годин REQ торгувався між ₴ 0.05173 (мінімум) та ₴ 0.054 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 53.151109213829042351, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.2087864381598343.

У короткостроковій динаміці REQ змінився на -0.72% за останню годину та на +3.64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,20K.

Ринкова інформація щодо Request (REQ)

Рейтинг No.442 Ринкова капіталізація ₴ 41,87M₴ 41,87M ₴ 41,87M Обсяг (за 24 год) ₴ 55,20K₴ 55,20K ₴ 55,20K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 52.53M₴ 52.53M ₴ 52.53M Циркуляційне постачання 796,69M 796,69M 796,69M Загальна пропозиція 999,416,740.93470852 999,416,740.93470852 999,416,740.93470852 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Request — ₴ 41,87M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,20K. Циркуляційна пропозиція REQ — 796,69M, зі загальною пропозицією 999416740.93470852. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 52.53M.