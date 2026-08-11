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Поточна ціна Request сьогодні становить 0.05256 UAH. Ринкова капіталізація REQ становить 41,874,280.2983902150944 UAH. Відстежуйте оновлення цін REQ до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Request сьогодні становить 0.05256 UAH. Ринкова капіталізація REQ становить 41,874,280.2983902150944 UAH. Відстежуйте оновлення цін REQ до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про REQ

Інформація про ціну REQ

Що таке REQ

Whitepaper REQ

Офіційний вебсайт REQ

Токеноміка REQ

Прогноз ціни REQ

Історія REQ

Посібник з купівлі REQ

Конвертація REQ у фіатну валюту

Спот REQ

Ф'ючерси REQ USDT-M

Премаркет торгівля

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Блог

Навчання

Логотип Request

Курс Request (REQ)

Актуальна ціна 1 REQ до UAH:

₴2.3594184
₴2.3594184₴2.3594184
+0,20%1D
UAH
Графік ціни Request (REQ) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:06:17 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Request

Поточна ціна Request (REQ) сьогодні становить ₴ 0.05256, зі зміною 0.20% за останні 24 години. Поточний курс конвертації REQ до UAH становить ₴ 0.05256 за REQ.

Request наразі посідає №442 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 41,87M, з циркуляційною пропозицією у 796,69M REQ. Протягом останніх 24 годин REQ торгувався між ₴ 0.05173 (мінімум) та ₴ 0.054 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 53.151109213829042351, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.2087864381598343.

У короткостроковій динаміці REQ змінився на -0.72% за останню годину та на +3.64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,20K.

Ринкова інформація щодо Request (REQ)

No.442

₴ 41,87M
₴ 41,87M₴ 41,87M

₴ 55,20K
₴ 55,20K₴ 55,20K

₴ 52.53M
₴ 52.53M₴ 52.53M

796,69M
796,69M 796,69M

999,416,740.93470852
999,416,740.93470852 999,416,740.93470852

ETH

Поточна ринкова капіталізація Request — ₴ 41,87M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,20K. Циркуляційна пропозиція REQ — 796,69M, зі загальною пропозицією 999416740.93470852. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 52.53M.

Історія ціни Request у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.05173
₴ 0.05173₴ 0.05173
Мін. за 24 год
₴ 0.054
₴ 0.054₴ 0.054
Макс. за 24 год

₴ 0.05173
₴ 0.05173₴ 0.05173

₴ 0.054
₴ 0.054₴ 0.054

₴ 53.151109213829042351
₴ 53.151109213829042351₴ 53.151109213829042351

₴ 0.2087864381598343
₴ 0.2087864381598343₴ 0.2087864381598343

-0.72%

+0.20%

+3.64%

+3.64%

Історія ціни Request (REQ) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Request за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0.0047094+0.20%
30 днів₴ -0.00259-4.70%
60 днів₴ -0.00431-7.58%
90 днів₴ +0.03256+162.80%
Зміна ціни Request сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни REQ на ₴ +0.0047094 (+0.20%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Request за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.00259 (-4.70%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Request за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник REQ змінився на ₴ -0.00431 (-7.58%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Request за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0.03256 (+162.80%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Request (REQ)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Request зараз.

Аналіз для Request

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Request. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Request сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку REQ: бичачі, бичачі 72% | ведмежі 28%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
BOLL (20,2)Ціна < нижня лініяДотик до нижньої лінії або її пробійВходимо у «дешеву» зону, волатильність зростає.
Точка розворотуS2 ≤ ціна < S1Між S2 і S1Нижче центральної точки розвороту, входимо у зону низьких цін.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

**Ринкова структура** Ціна REQ_USDT на 4-годинному таймфреймі становить 0,06379, що знаходиться нижче центрального рівня 0,06557 на 2,78%, перебуваючи у нижній частині хабового діапазону. Середньозважені (MA) та експоненціальні скользящі середні (EMA) всіх періодів демонструють бичачий порядок, а ціна тримається вище системи середніх ліній. MACD зафіксував сигнал золотого хреста, що свідчить про перевагу бичачих настроїв на ринковому рівні. **Стан енергії ринку** На коротких таймфреймах індикатори енергії ринку показують концентровану бичачу позицію; швидка та повільна скользящі середні рухаються в однаковому напрямку. RSI перебуває в нейтральній зоні, а енергія ринку поки не досягла зони перекупленості. Показник волатильності BOLL демонструє, що ціна рухається в межах каналу, тому продовження поточної динаміки потребує подальшого спостереження. **Ключові рівні ціни** Вгору: опірний рівень R1 — 0,0667, що знаходиться на відстані 4,56% від поточної ціни; рівень R2 — 0,06761, на відстані 5,99%. Вниз: підтримувальний рівень S1 — 0,06466, що відстає на 1,36% від поточної ціни; рівень S2 — 0,06353, на відстані 0,41%. Близькі рівні ціни зосереджені в діапазоні 0,0635–0,0667.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни Request

Прогноз ціни Request (REQ) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна REQ у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Request (REQ) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Request потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Request у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни REQ на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Request.

Як купити та інвестувати Request в Україна

Готові розпочати торгівлю з Request? Купівля REQ на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Request. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Request (REQ).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Request буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Request (REQ)

Що ви можете зробити з Request

Володіння Request відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Request (REQ)

Request is a decentralized network built on the Ethereum network, which allows anyone to initiate a payment request anywhere and provides a secure payment method to the recipient. All data is stored in a decentralized real ledger, creating a financial platform for asset invoices, accounting, auditing and payment standards. That is, a financial platform for enterprise level payment financial audit based on cryptocurrency and blockchain network.

Ресурс Request

Щоб дізнатися більше про Request, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтRequest
Оглядач блокчейну

Категорія :

Ethereum EcosystemPayment SolutionsPolygon Ecosystem

Люди також запитують: Інші запитання про Request

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:06:17 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Request (REQ)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Request

REQ USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію REQ з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю REQUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Request (REQ) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Request у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
REQ/USDT
₴2.3607651
₴2.3607651₴2.3607651
+0.11%
1.06M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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