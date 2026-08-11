Сьогоднішня ціна Sleepless AI

Поточна ціна Sleepless AI (SLEEPLESSAI) сьогодні становить ₴ 0,01764, зі зміною 0,89% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SLEEPLESSAI до UAH становить ₴ 0,01764 за SLEEPLESSAI.

Sleepless AI наразі посідає №895 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 9,81M, з циркуляційною пропозицією у 556,31M SLEEPLESSAI. Протягом останніх 24 годин SLEEPLESSAI торгувався між ₴ 0,01748 (мінімум) та ₴ 0,01828 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 106,723793253949396465, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,7622596986075464484.

У короткостроковій динаміці SLEEPLESSAI змінився на -0,62% за останню годину та на +1,55% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 61,85K.

Ринкова інформація щодо Sleepless AI (SLEEPLESSAI)

Рейтинг No.895 Ринкова капіталізація ₴ 9,81M₴ 9,81M ₴ 9,81M Обсяг (за 24 год) ₴ 61,85K₴ 61,85K ₴ 61,85K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 17,64M₴ 17,64M ₴ 17,64M Циркуляційне постачання 556,31M 556,31M 556,31M Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 55,63% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Sleepless AI — ₴ 9,81M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 61,85K. Циркуляційна пропозиція SLEEPLESSAI — 556,31M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 17,64M.