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Поточна ціна Sleepless AI сьогодні становить 0,01764 UAH. Ринкова капіталізація SLEEPLESSAI становить 9 813 352,4705412 UAH. Відстежуйте оновлення цін SLEEPLESSAI до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Sleepless AI сьогодні становить 0,01764 UAH. Ринкова капіталізація SLEEPLESSAI становить 9 813 352,4705412 UAH. Відстежуйте оновлення цін SLEEPLESSAI до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SLEEPLESSAI

Інформація про ціну SLEEPLESSAI

Що таке SLEEPLESSAI

Whitepaper SLEEPLESSAI

Офіційний вебсайт SLEEPLESSAI

Токеноміка SLEEPLESSAI

Прогноз ціни SLEEPLESSAI

Історія SLEEPLESSAI

Посібник з купівлі SLEEPLESSAI

Конвертація SLEEPLESSAI у фіатну валюту

Спот SLEEPLESSAI

Ф'ючерси SLEEPLESSAI USDT-M

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Курс Sleepless AI (SLEEPLESSAI)

Актуальна ціна 1 SLEEPLESSAI до UAH:

₴0,7941041
₴0,7941041₴0,7941041
-0,89%1D
UAH
Графік ціни Sleepless AI (SLEEPLESSAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:13:05 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Sleepless AI

Поточна ціна Sleepless AI (SLEEPLESSAI) сьогодні становить ₴ 0,01764, зі зміною 0,89% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SLEEPLESSAI до UAH становить ₴ 0,01764 за SLEEPLESSAI.

Sleepless AI наразі посідає №895 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 9,81M, з циркуляційною пропозицією у 556,31M SLEEPLESSAI. Протягом останніх 24 годин SLEEPLESSAI торгувався між ₴ 0,01748 (мінімум) та ₴ 0,01828 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 106,723793253949396465, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,7622596986075464484.

У короткостроковій динаміці SLEEPLESSAI змінився на -0,62% за останню годину та на +1,55% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 61,85K.

Ринкова інформація щодо Sleepless AI (SLEEPLESSAI)

No.895

₴ 9,81M
₴ 9,81M₴ 9,81M

₴ 61,85K
₴ 61,85K₴ 61,85K

₴ 17,64M
₴ 17,64M₴ 17,64M

556,31M
556,31M 556,31M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

55,63%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Sleepless AI — ₴ 9,81M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 61,85K. Циркуляційна пропозиція SLEEPLESSAI — 556,31M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 17,64M.

Історія ціни Sleepless AI у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,01748
₴ 0,01748₴ 0,01748
Мін. за 24 год
₴ 0,01828
₴ 0,01828₴ 0,01828
Макс. за 24 год

₴ 0,01748
₴ 0,01748₴ 0,01748

₴ 0,01828
₴ 0,01828₴ 0,01828

₴ 106,723793253949396465
₴ 106,723793253949396465₴ 106,723793253949396465

₴ 0,7622596986075464484
₴ 0,7622596986075464484₴ 0,7622596986075464484

-0,62%

-0,89%

+1,55%

+1,55%

Історія ціни Sleepless AI (SLEEPLESSAI) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Sleepless AI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,007131-0,89%
30 днів₴ -0,0027-13,28%
60 днів₴ -0,00444-20,11%
90 днів₴ -0,00635-26,47%
Зміна ціни Sleepless AI сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SLEEPLESSAI на ₴ -0,007131 (-0,89%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Sleepless AI за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0027 (-13,28%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Sleepless AI за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SLEEPLESSAI змінився на ₴ -0,00444 (-20,11%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Sleepless AI за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,00635 (-26,47%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Sleepless AI (SLEEPLESSAI)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Sleepless AI зараз.

Аналіз для Sleepless AI

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Sleepless AI. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Sleepless AI?

На ціну токенів Sleepless AI (AI) впливає кілька факторів:

1. Ринковий настрій щодо токенів, пов’язаних з штучним інтелектом та геймінгом.
2. Ступінь прийняття платформи та зростання кількості користувачів.
3. Корисність токенів та нагороди за стекінг.
4. Оголошення про партнерства та інтеграції.
5. Загальні тренди на ринку криптовалют.
6. Обсяг торгів та ліквідність.
7. Досягнення розвиткових цілей та прогрес у реалізації дорожньої карти.
8. Конкуренція з подібними проектами, що працюють у сфері штучного інтелекту та геймінгу.
9. Новини щодо регуляторних змін, які впливають на ринки криптовалют.
10. Рівень залученості спільноти та активність у соціальних мережах.

Ці фактори взаємодіють між собою й формують цінову волатильність, характерну для нових криптовалютних проектів.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Sleepless AI?

Люди хочуть знати ціну на Sleepless AI сьогодні з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, відстеження портфелю, визначення оптимального часу для покупки/продажу, обчислення прибутку та збитків, а також оновлення щодо тенденцій у секторі AI-криптовалют. Дані про ціни в реальному часі допомагають інвесторам приймати обґрунтовані рішення щодо точок входу та виходу зі згоди.

Прогноз ціни Sleepless AI

Прогноз ціни Sleepless AI (SLEEPLESSAI) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SLEEPLESSAI у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Sleepless AI (SLEEPLESSAI) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Sleepless AI потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Sleepless AI у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SLEEPLESSAI на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Sleepless AI.

Як купити та інвестувати Sleepless AI в Україна

Готові розпочати торгівлю з Sleepless AI? Купівля SLEEPLESSAI на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Sleepless AI. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Sleepless AI (SLEEPLESSAI).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Sleepless AI буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Sleepless AI (SLEEPLESSAI)

Що ви можете зробити з Sleepless AI

Володіння Sleepless AI відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Sleepless AI (SLEEPLESSAI)

Sleepless AI — це новаторська ігрова платформа Web3+AI, яка геніально поєднує в собі штучний інтелект і технологію блокчейн. По суті, Sleepless AI має на меті революціонізувати ігрову індустрію завдяки своєму унікальному підходу та великому досвіду команди.

Ресурс Sleepless AI

Щоб дізнатися більше про Sleepless AI, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтSleepless AI
Оглядач блокчейну

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:13:05 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Sleepless AI (SLEEPLESSAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Sleepless AI

SLEEPLESSAI USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію SLEEPLESSAI з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю SLEEPLESSAIUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Sleepless AI (SLEEPLESSAI) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Sleepless AI у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
SLEEPLESSAI/USDT
₴0,7918596
₴0,7918596₴0,7918596
-1,39%
3.47M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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