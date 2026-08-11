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Поточна ціна Concordium сьогодні становить 0,003264 UAH. Ринкова капіталізація CCD становить 41 169 732,275023204992 UAH. Відстежуйте оновлення цін CCD до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Concordium сьогодні становить 0,003264 UAH. Ринкова капіталізація CCD становить 41 169 732,275023204992 UAH. Відстежуйте оновлення цін CCD до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CCD

Інформація про ціну CCD

Що таке CCD

Whitepaper CCD

Офіційний вебсайт CCD

Токеноміка CCD

Прогноз ціни CCD

Історія CCD

Посібник з купівлі CCD

Конвертація CCD у фіатну валюту

Спот CCD

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Курс Concordium (CCD)

Актуальна ціна 1 CCD до UAH:

₴0,14643118
₴0,14643118₴0,14643118
-0,30%1D
UAH
Графік ціни Concordium (CCD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:05:29 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Concordium

Поточна ціна Concordium (CCD) сьогодні становить ₴ 0,003264, зі зміною 0,30% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CCD до UAH становить ₴ 0,003264 за CCD.

Concordium наразі посідає №373 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 41,17M, з циркуляційною пропозицією у 12,61B CCD. Протягом останніх 24 годин CCD торгувався між ₴ 0,00318 (мінімум) та ₴ 0,00333 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 3,9255730330293740092, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,1153372995431659974.

У короткостроковій динаміці CCD змінився на +0,03% за останню годину та на -6,51% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 81,44K.

Ринкова інформація щодо Concordium (CCD)

No.373

₴ 41,17M
₴ 41,17M₴ 41,17M

₴ 81,44K
₴ 81,44K₴ 81,44K

₴ 47,39M
₴ 47,39M₴ 47,39M

12,61B
12,61B 12,61B

14 518 117 595,418181
14 518 117 595,418181 14 518 117 595,418181

CCD

Поточна ринкова капіталізація Concordium — ₴ 41,17M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 81,44K. Циркуляційна пропозиція CCD — 12,61B, зі загальною пропозицією 14518117595.418181. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 47,39M.

Історія ціни Concordium у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,00318
₴ 0,00318₴ 0,00318
Мін. за 24 год
₴ 0,00333
₴ 0,00333₴ 0,00333
Макс. за 24 год

₴ 0,00318
₴ 0,00318₴ 0,00318

₴ 0,00333
₴ 0,00333₴ 0,00333

₴ 3,9255730330293740092
₴ 3,9255730330293740092₴ 3,9255730330293740092

₴ 0,1153372995431659974
₴ 0,1153372995431659974₴ 0,1153372995431659974

+0,03%

-0,30%

-6,51%

-6,51%

Історія ціни Concordium (CCD) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Concordium за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,00044062-0,30%
30 днів₴ -0,000233-6,67%
60 днів₴ -0,001248-27,66%
90 днів₴ -0,002335-41,71%
Зміна ціни Concordium сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CCD на ₴ -0,00044062 (-0,30%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Concordium за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,000233 (-6,67%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Concordium за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CCD змінився на ₴ -0,001248 (-27,66%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Concordium за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,002335 (-41,71%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Concordium (CCD)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Concordium зараз.

Аналіз для Concordium

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Concordium. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Concordium?

Декілька ключових факторів впливають на ціни Concordium (CCD):

1. Ринковий настрій та загальні тренди криптовалютного ринку
2. Прийняття та впровадження блокчейн-технології Concordium, орієнтованої на конфіденційність
3. Регуляторні зміни, що впливають на приватні монети
4. Оголошення про партнерства та інтеграції з корпоративними клієнтами
5. Оновлення мережі та технічні розробки
6. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах
7. Конкуренція з іншими блокчейнами, орієнтованими на конфіденційність
8. Нагороди за стакінг та токеноміка
9. Активність розробників та розвиток екосистеми
10. Макроекономічні фактори, що впливають на ризикові активи

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Concordium?

Люди хочуть знати ціну Concordium (CCD) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення оптимального часу для покупки/продажу, відстеження результатів інвестицій та оновлення про ринкові тенденції. Дані про ціну у реальному часі допомагають інвесторам оцінювати волатильність, порівнювати з іншими криптовалютами й визначати оптимальні точки входу/виходу для своїх запасів CCD.

Прогноз ціни Concordium

Прогноз ціни Concordium (CCD) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CCD у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Concordium (CCD) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Concordium потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Concordium у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CCD на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Concordium.

Про Concordium

Concordium — це AI-інфраструктура для агентної економіки (Agentic Economy), побудована на спеціалізованому блокчейні регуляторного рівня з інтегрованими механізмами ідентифікації та довіри на рівні протоколу. Коли AI-агент діє автономно, контрагент повинен бути впевненим, що його дії були санкціоновані перевіреною людиною. Concordium забезпечує таку гарантію на рівні інфраструктури та є єдиною платформою, де перевірені люди та перевірені AI-агенти працюють в одному шарі ідентифікації. Інфраструктура Concordium включає сумісний з ERC-8004 Agent Registry, Protocol-Level Locks для бездовірчого зберігання активів між агентами, систему платежів x402 з оплатою за виклик, Sponsored Transactions для безгазових операцій агентів, а також міжланцюгову перевірку особи через MCP та A2A. Платформа розроблена всесвітньо відомими криптографами та користується довірою підприємств, агентних мереж і розробників у всьому світі.

Як купити та інвестувати Concordium в Україна

Готові розпочати торгівлю з Concordium? Купівля CCD на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Concordium. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Concordium (CCD).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Concordium буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Concordium (CCD)

Що ви можете зробити з Concordium

Володіння Concordium відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Concordium (CCD)

Concordium — це AI-інфраструктура для агентної економіки (Agentic Economy), побудована на спеціалізованому блокчейні регуляторного рівня з інтегрованими механізмами ідентифікації та довіри на рівні протоколу. Коли AI-агент діє автономно, контрагент повинен бути впевненим, що його дії були санкціоновані перевіреною людиною. Concordium забезпечує таку гарантію на рівні інфраструктури та є єдиною платформою, де перевірені люди та перевірені AI-агенти працюють в одному шарі ідентифікації. Інфраструктура Concordium включає сумісний з ERC-8004 Agent Registry, Protocol-Level Locks для бездовірчого зберігання активів між агентами, систему платежів x402 з оплатою за виклик, Sponsored Transactions для безгазових операцій агентів, а також міжланцюгову перевірку особи через MCP та A2A. Платформа розроблена всесвітньо відомими криптографами та користується довірою підприємств, агентних мереж і розробників у всьому світі.

Ресурс Concordium

Щоб дізнатися більше про Concordium, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтConcordium
Оглядач блокчейну

Категорія :

AI AgentsAI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:05:29 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Concordium (CCD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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CCD USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію CCD з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю CCDUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Concordium (CCD) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Concordium у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
CCD/USDT
₴0,14652096
₴0,14652096₴0,14652096
-0,54%
24.97M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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