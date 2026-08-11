Сьогоднішня ціна Concordium

Поточна ціна Concordium (CCD) сьогодні становить ₴ 0,003264, зі зміною 0,30% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CCD до UAH становить ₴ 0,003264 за CCD.

Concordium наразі посідає №373 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 41,17M, з циркуляційною пропозицією у 12,61B CCD. Протягом останніх 24 годин CCD торгувався між ₴ 0,00318 (мінімум) та ₴ 0,00333 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 3,9255730330293740092, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,1153372995431659974.

У короткостроковій динаміці CCD змінився на +0,03% за останню годину та на -6,51% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 81,44K.

Ринкова інформація щодо Concordium (CCD)

Рейтинг No.373 Ринкова капіталізація ₴ 41,17M₴ 41,17M ₴ 41,17M Обсяг (за 24 год) ₴ 81,44K₴ 81,44K ₴ 81,44K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 47,39M₴ 47,39M ₴ 47,39M Циркуляційне постачання 12,61B 12,61B 12,61B Загальна пропозиція 14 518 117 595,418181 14 518 117 595,418181 14 518 117 595,418181 Публічний блокчейн CCD

Поточна ринкова капіталізація Concordium — ₴ 41,17M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 81,44K. Циркуляційна пропозиція CCD — 12,61B, зі загальною пропозицією 14518117595.418181. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 47,39M.