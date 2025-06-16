Що таке pumpBTC (PUMPBTC)

PumpBTC – це протокол ліквідного стейкінгу на Babylon, який дозволяє власникам BTC брати участь у стейкінгу на Babylon, зберігаючи ліквідність для отримання додаткових винагород. Наша нова платформа, BTC-fi Yield Vault, покликана гарантувати безпеку рівня CeFi поряд з масштабованою прибутковістю DeFi, вираженою в BTC.

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Прогноз курсу pumpBTC

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Історія ціни pumpBTC

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Токеноміка pumpBTC (PUMPBTC)

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PUMPBTC до місцевих валют

1 PUMPBTC до VND ₫ 1 165,2282 1 PUMPBTC до AUD A$ 0,0673056 1 PUMPBTC до GBP ￡ 0,0323244 1 PUMPBTC до EUR € 0,0380808 1 PUMPBTC до USD $ 0,04428 1 PUMPBTC до MYR RM 0,1877472 1 PUMPBTC до TRY ₺ 1,7428608 1 PUMPBTC до JPY ¥ 6,3882756 1 PUMPBTC до RUB ₽ 3,4812936 1 PUMPBTC до INR ₹ 3,8076372 1 PUMPBTC до IDR Rp 725,9015232 1 PUMPBTC до KRW ₩ 60,1627932 1 PUMPBTC до PHP ₱ 2,4965064 1 PUMPBTC до EGP ￡E. 2,22507 1 PUMPBTC до BRL R$ 0,2439828 1 PUMPBTC до CAD C$ 0,059778 1 PUMPBTC до BDT ৳ 5,4127872 1 PUMPBTC до NGN ₦ 68,4387252 1 PUMPBTC до UAH ₴ 1,839834 1 PUMPBTC до VES Bs 4,428 1 PUMPBTC до PKR Rs 12,5294688 1 PUMPBTC до KZT ₸ 22,695714 1 PUMPBTC до THB ฿ 1,4351148 1 PUMPBTC до TWD NT$ 1,3036032 1 PUMPBTC до AED د.إ 0,1625076 1 PUMPBTC до CHF Fr 0,0358668 1 PUMPBTC до HKD HK$ 0,3471552 1 PUMPBTC до MAD .د.م 0,402948 1 PUMPBTC до MXN $ 0,8377776

Ресурс pumpBTC

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Люди також запитують: Інші запитання про pumpBTC Яка сьогодні ціна pumpBTC (PUMPBTC)? Поточна ціна pumpBTC (PUMPBTC) становить 0,04428 USD . Яка ринкова капіталізація pumpBTC (PUMPBTC)? Поточна ринкова капіталізація pumpBTC становить $ 12,62M USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції PUMPBTC на ринкову ціну в реальному часі 0,04428 USD . Яка циркуляційна пропозиція pumpBTC (PUMPBTC)? Поточна циркуляційна пропозиція pumpBTC (PUMPBTC) становить 285,00M USD . Яка була найвища ціна pumpBTC (PUMPBTC)? Станом на 2025-06-17 , найвища ціна pumpBTC (PUMPBTC) становить 0,29652 USD . Який обсяг торгівлі pumpBTC (PUMPBTC) за 24 год? Обсяг торгівлі pumpBTC (PUMPBTC) за 24 год становить $ 74,86K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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