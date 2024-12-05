KDX

Kodexa (KDX) — офіційний утіліті токен Mosaic Alpha, інноваційної децентралізованої платформи для управління криптоактивами. Токен побудований у мережі Binance Smart Chain. Користувачі можуть здійснювати стейкінг Kodexa (KDX) на Mosaic Alpha, щоб зменшити комісію платформи, максимізувати заробіток з кошиків токенів, просуватися по партнерській системі та розблокувати ексклюзивні переваги в програмі Affiliate Booster, з розширенням екосистеми планується поява ще більшої кількості утиліт. Токен Kodexa підтримує створення та управління кошиками токенів на платформі Mosaic Alpha.

Ім'яKDX

РейтингNo.5561

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція699,950,000

Загальна пропозиція699,950,000

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.03729922025269791,2024-12-05

Найнижча ціна0.01823766220164422,2025-06-05

Публічний блокчейнBSC

ОписKodexa (KDX) — офіційний утіліті токен Mosaic Alpha, інноваційної децентралізованої платформи для управління криптоактивами. Токен побудований у мережі Binance Smart Chain. Користувачі можуть здійснювати стейкінг Kodexa (KDX) на Mosaic Alpha, щоб зменшити комісію платформи, максимізувати заробіток з кошиків токенів, просуватися по партнерській системі та розблокувати ексклюзивні переваги в програмі Affiliate Booster, з розширенням екосистеми планується поява ще більшої кількості утиліт. Токен Kodexa підтримує створення та управління кошиками токенів на платформі Mosaic Alpha.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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