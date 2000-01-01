DVO

DIVO — це платформа SocialFi, яка дає можливість професіоналам у сфері моди та реклами монетизувати свій контент, захищати інтелектуальну власність та будувати відносини з аудиторією за допомогою передових інструментів штучного інтелекту.

Ім'яDVO

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція6,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнMATIC

ОписDIVO — це платформа SocialFi, яка дає можливість професіоналам у сфері моди та реклами монетизувати свій контент, захищати інтелектуальну власність та будувати відносини з аудиторією за допомогою передових інструментів штучного інтелекту.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.