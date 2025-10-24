Актуальна ціна yieldbasis сьогодні становить 0.4642 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни YB до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни YB на MEXC вже зараз.Актуальна ціна yieldbasis сьогодні становить 0.4642 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни YB до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни YB на MEXC вже зараз.

Логотип yieldbasis

Курс yieldbasis (YB)

Актуальна ціна 1 YB до USD:

$0.4642
$0.4642$0.4642
-3.59%1D
USD
Графік ціни yieldbasis (YB) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:29:42 (UTC+8)

Інформація щодо ціни yieldbasis (YB) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.4509
$ 0.4509$ 0.4509
Мін. за 24 год
$ 0.53
$ 0.53$ 0.53
Макс. за 24 год

$ 0.4509
$ 0.4509$ 0.4509

$ 0.53
$ 0.53$ 0.53

$ 0.9394352030918264
$ 0.9394352030918264$ 0.9394352030918264

$ 0.35919482061601
$ 0.35919482061601$ 0.35919482061601

+0.36%

-3.59%

-7.83%

-7.83%

Актуальна ціна yieldbasis (YB) становить $ 0.4642. За останні 24 години YB торгувався між мінімумом у $ 0.4509 і максимумом у $ 0.53, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YB становить $ 0.9394352030918264, тоді як його історичний мінімум — $ 0.35919482061601.

Що стосується короткострокових результатів, то YB змінився на +0.36% за останню годину, -3.59% за 24 години та на -7.83% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо yieldbasis (YB)

No.560

$ 40.81M
$ 40.81M$ 40.81M

$ 2.61M
$ 2.61M$ 2.61M

$ 464.20M
$ 464.20M$ 464.20M

87.92M
87.92M 87.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

700,000,000
700,000,000 700,000,000

8.79%

ETH

Поточна ринкова капіталізація yieldbasis — $ 40.81M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2.61M. Циркуляційна пропозиція YB — 87.92M, зі загальною пропозицією 700000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 464.20M.

Історія ціни yieldbasis (YB) у USD

Відстежуйте зміни ціни на yieldbasis за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.017285-3.59%
30 днів$ +0.0642+16.05%
60 днів$ +0.0642+16.05%
90 днів$ +0.0642+16.05%
Зміна ціни yieldbasis сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни YB на $ -0.017285 (-3.59%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни yieldbasis за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.0642 (+16.05%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни yieldbasis за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник YB змінився на $ +0.0642 (+16.05%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни yieldbasis за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.0642 (+16.05%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для yieldbasis (YB)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни yieldbasis зараз.

Що таке yieldbasis (YB)

YieldBasis — це DeFi-протокол, який дає змогу користувачам надавати ліквідність у пули автоматизованого маркетмейкера (AMM), не зазнаючи тимчасових збитків. Протокол реалізує це завдяки механізму подвійного компаундного кредитного плеча, побудованому на інфраструктурі Curve Finance. Користувачі депонують криптоактиви та отримують LP-токени YieldBasis, які представляють їхню частку в пулі ліквідності.

Проєкт yieldbasis доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями yieldbasis. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу YB, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про yieldbasis у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі yieldbasis безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни yieldbasis (USD)

Скільки коштуватиме yieldbasis (YB) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів yieldbasis (YB) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо yieldbasis.

Перегляньте прогноз ціни yieldbasis вже зараз!

Токеноміка yieldbasis (YB)

Розуміння токеноміки yieldbasis (YB) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена YB зараз!

Як купити yieldbasis (YB)

Шукаєте як купити yieldbasis? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати yieldbasis на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

YB до місцевих валют

1 yieldbasis (YB) до VND
12,215.423
1 yieldbasis (YB) до AUD
A$0.710226
1 yieldbasis (YB) до GBP
0.34815
1 yieldbasis (YB) до EUR
0.399212
1 yieldbasis (YB) до USD
$0.4642
1 yieldbasis (YB) до MYR
RM1.958924
1 yieldbasis (YB) до TRY
19.47319
1 yieldbasis (YB) до JPY
¥70.5584
1 yieldbasis (YB) до ARS
ARS$688.719614
1 yieldbasis (YB) до RUB
37.479508
1 yieldbasis (YB) до INR
40.75676
1 yieldbasis (YB) до IDR
Rp7,736.663572
1 yieldbasis (YB) до PHP
27.216046
1 yieldbasis (YB) до EGP
￡E.22.086636
1 yieldbasis (YB) до BRL
R$2.497396
1 yieldbasis (YB) до CAD
C$0.64988
1 yieldbasis (YB) до BDT
56.72524
1 yieldbasis (YB) до NGN
677.66237
1 yieldbasis (YB) до COP
$1,813.28125
1 yieldbasis (YB) до ZAR
R.8.049228
1 yieldbasis (YB) до UAH
19.398918
1 yieldbasis (YB) до TZS
T.Sh.1,151.856596
1 yieldbasis (YB) до VES
Bs98.4104
1 yieldbasis (YB) до CLP
$439.1332
1 yieldbasis (YB) до PKR
Rs131.052944
1 yieldbasis (YB) до KZT
249.163992
1 yieldbasis (YB) до THB
฿15.211834
1 yieldbasis (YB) до TWD
NT$14.315928
1 yieldbasis (YB) до AED
د.إ1.703614
1 yieldbasis (YB) до CHF
Fr0.366718
1 yieldbasis (YB) до HKD
HK$3.602192
1 yieldbasis (YB) до AMD
֏177.106226
1 yieldbasis (YB) до MAD
.د.م4.284566
1 yieldbasis (YB) до MXN
$8.54128
1 yieldbasis (YB) до SAR
ريال1.74075
1 yieldbasis (YB) до ETB
Br70.098842
1 yieldbasis (YB) до KES
KSh59.993208
1 yieldbasis (YB) до JOD
د.أ0.3291178
1 yieldbasis (YB) до PLN
1.69433
1 yieldbasis (YB) до RON
лв2.028554
1 yieldbasis (YB) до SEK
kr4.354196
1 yieldbasis (YB) до BGN
лв0.779856
1 yieldbasis (YB) до HUF
Ft155.822656
1 yieldbasis (YB) до CZK
9.72499
1 yieldbasis (YB) до KWD
د.ك0.1420452
1 yieldbasis (YB) до ILS
1.522576
1 yieldbasis (YB) до BOB
Bs3.198338
1 yieldbasis (YB) до AZN
0.78914
1 yieldbasis (YB) до TJS
SM4.284566
1 yieldbasis (YB) до GEL
1.257982
1 yieldbasis (YB) до AOA
Kz423.150794
1 yieldbasis (YB) до BHD
.د.ب0.1745392
1 yieldbasis (YB) до BMD
$0.4642
1 yieldbasis (YB) до DKK
kr2.984806
1 yieldbasis (YB) до HNL
L12.157398
1 yieldbasis (YB) до MUR
21.130384
1 yieldbasis (YB) до NAD
$8.039944
1 yieldbasis (YB) до NOK
kr4.642
1 yieldbasis (YB) до NZD
$0.807708
1 yieldbasis (YB) до PAB
B/.0.4642
1 yieldbasis (YB) до PGK
K1.954282
1 yieldbasis (YB) до QAR
ر.ق1.685046
1 yieldbasis (YB) до RSD
дин.46.865632
1 yieldbasis (YB) до UZS
soʻm5,592.769798
1 yieldbasis (YB) до ALL
L38.62144
1 yieldbasis (YB) до ANG
ƒ0.830918
1 yieldbasis (YB) до AWG
ƒ0.83556
1 yieldbasis (YB) до BBD
$0.9284
1 yieldbasis (YB) до BAM
KM0.779856
1 yieldbasis (YB) до BIF
Fr1,365.2122
1 yieldbasis (YB) до BND
$0.598818
1 yieldbasis (YB) до BSD
$0.4642
1 yieldbasis (YB) до JMD
$74.29521
1 yieldbasis (YB) до KHR
1,864.255052
1 yieldbasis (YB) до KMF
Fr196.8208
1 yieldbasis (YB) до LAK
10,091.304146
1 yieldbasis (YB) до LKR
රු140.494772
1 yieldbasis (YB) до MDL
L7.854264
1 yieldbasis (YB) до MGA
Ar2,072.318776
1 yieldbasis (YB) до MOP
P3.704316
1 yieldbasis (YB) до MVR
7.10226
1 yieldbasis (YB) до MWK
MK803.11242
1 yieldbasis (YB) до MZN
MT29.667022
1 yieldbasis (YB) до NPR
रु65.066914
1 yieldbasis (YB) до PYG
3,268.8964
1 yieldbasis (YB) до RWF
Fr672.6258
1 yieldbasis (YB) до SBD
$3.815724
1 yieldbasis (YB) до SCR
6.443096
1 yieldbasis (YB) до SRD
$18.424098
1 yieldbasis (YB) до SVC
$4.047824
1 yieldbasis (YB) до SZL
L8.035302
1 yieldbasis (YB) до TMT
m1.6247
1 yieldbasis (YB) до TND
د.ت1.360106
1 yieldbasis (YB) до TTD
$3.137992
1 yieldbasis (YB) до UGX
Sh1,617.2728
1 yieldbasis (YB) до XAF
Fr261.8088
1 yieldbasis (YB) до XCD
$1.25334
1 yieldbasis (YB) до XOF
Fr261.8088
1 yieldbasis (YB) до XPF
Fr47.3484
1 yieldbasis (YB) до BWP
P6.206354
1 yieldbasis (YB) до BZD
$0.9284
1 yieldbasis (YB) до CVE
$44.05258
1 yieldbasis (YB) до DJF
Fr82.1634
1 yieldbasis (YB) до DOP
$29.560256
1 yieldbasis (YB) до DZD
د.ج60.36921
1 yieldbasis (YB) до FJD
$1.053734
1 yieldbasis (YB) до GNF
Fr4,001.404
1 yieldbasis (YB) до GTQ
Q3.546488
1 yieldbasis (YB) до GYD
$96.846046
1 yieldbasis (YB) до ISK
kr56.6324

Ресурс yieldbasis

Щоб дізнатися більше про yieldbasis, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтyieldbasis
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про yieldbasis

Скільки сьогодні коштує yieldbasis (YB)?
Актуальна ціна YB у USD становить 0.4642 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна YB до USD?
Поточна ціна YB до USD — $ 0.4642. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація yieldbasis?
Ринкова капіталізація YB — $ 40.81M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція YB?
Циркуляційна пропозиція YB — 87.92M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) YB?
YB досяг історичної максимальної ціни у 0.9394352030918264 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) YB?
Історична мінімальна ціна YB становила 0.35919482061601 USD.
Який обсяг торгівлі YB?
Актуальний обсяг торгівлі YB за 24 години — $ 2.61M USD.
Чи підніметься ціна YB цього року?
YB може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни YB для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:29:42 (UTC+8)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор YB до USD

Сума

YB
YB
USD
USD

1 YB = 0.4642 USD

Торгувати YB

YB/USDT
$0.4642
$0.4642$0.4642
-3.51%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --

