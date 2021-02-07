Ринки
Спот
В тренді
Ф'ючерси
M-Day - Ф'ючерси
Пошук
Обрані
AUCTION/USDT
BounceToken
--
--
--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (AUCTION)
--
Сума за 24г (USDT)
--
Графік K-лінії
Інформація
Книга ордерів
Угоди на ринку
Угоди на ринку
Спот
Відкриті ордери (0)
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
AUCTION/USDT
BounceToken
--
--
--
Макс 24г
0
Мін 24г
0
Обсяг за 24г (AUCTION)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Макс 24г
0
Мін 24г
0
Обсяг за 24г (AUCTION)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Графік K-лінії
Інформація
Графік K-лінії
Інформація
Loading..
Базовий
TradingView
Глибина
AUCTION
Огляд
Ім'я
AUCTION
Час випуску
2021-02-07 00:00:00
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
10,000,000
Циркуляційна пропозиція
--
Циркуляційна ринкова капіталізація
--
Пов'язані посилання
Офіційний вебсайт
Оглядач блокчейну
Книга ордерів
Книга ордерів
0.01
Ціна
(
USDT
)
(
AUCTION
)
(
USDT
)
0
<
$
0.01
0.00%
К
0.00%
П
Угоди на ринку
Угоди на ринку
Ціна
(
USDT
)
Сума
(
AUCTION
)
Час
Спот
5X-X Ф'ючерси
Спот
5X-X Ф'ючерси
Мейкер
--%
/ Тейкер
--%
Купити
Продати
Ліміт
Маркет
Переказ
Купити за допомогою
USD
Доступно
--
USDT
Ціна
USDT
Сума
AUCTION
Всього
USDT
TP
SL
Купити AUCTION
Доступно
--
AUCTION
Ціна
USDT
Сума
AUCTION
Всього
USDT
TP
SL
Продати AUCTION
Відкриті ордери
(0)
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
Відкриті ордери
(0)
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
Сховати інші пари
Мережева аномалія
Канал 1
Онлайн-служба підтримки клієнтів
Онлайн-служба підтримки клієнтів
Loading...