Сьогоднішня ціна Fruits

Поточна ціна Fruits (FRTS) сьогодні становить ₴ 0,000007051, зі зміною 0,04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FRTS до UAH становить ₴ 0,000007051 за FRTS.

Fruits наразі посідає №2557 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 148,54K, з циркуляційною пропозицією у 21,07B FRTS. Протягом останніх 24 годин FRTS торгувався між ₴ 0,000007018 (мінімум) та ₴ 0,000007161 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 108,2207104719497921557, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0000017093392467168.

У короткостроковій динаміці FRTS змінився на +0,17% за останню годину та на +12,04% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 72,62K.

Ринкова інформація щодо Fruits (FRTS)

Рейтинг No.2557 Ринкова капіталізація ₴ 148,54K₴ 148,54K ₴ 148,54K Обсяг (за 24 год) ₴ 72,62K₴ 72,62K ₴ 72,62K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 705,10K₴ 705,10K ₴ 705,10K Циркуляційне постачання 21,07B 21,07B 21,07B Загальна пропозиція 100 000 000 000 100 000 000 000 100 000 000 000 Публічний блокчейн FRTS

Поточна ринкова капіталізація Fruits — ₴ 148,54K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 72,62K. Циркуляційна пропозиція FRTS — 21,07B, зі загальною пропозицією 100000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 705,10K.