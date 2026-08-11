Сьогоднішня ціна frong

Поточна ціна frong (FRONG) сьогодні становить ₴ 0.00556, зі зміною 11.35% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FRONG до UAH становить ₴ 0.00556 за FRONG.

frong наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- FRONG. Протягом останніх 24 годин FRONG торгувався між ₴ 0.005289 (мінімум) та ₴ 0.007663 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці FRONG змінився на -1.51% за останню годину та на +1.23% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 139,01K.

Ринкова інформація щодо frong (FRONG)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 139,01K₴ 139,01K ₴ 139,01K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 5.56M₴ 5.56M ₴ 5.56M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Публічний блокчейн ROBINHOOD

Поточна ринкова капіталізація frong — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 139,01K. Циркуляційна пропозиція FRONG — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 5.56M.