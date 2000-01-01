ESX

EstateX є першопрохідцем у демократизації світового ринку нерухомості вартістю 300 трильйонів $, що розв'язує критичні проблеми та робить володіння нерухомістю доступним та гнучким. Використовуючи технологію блокчейн, EstateX дає змогу будь-кому розпочати створення диверсифікованого портфеля нерухомості всього за 100 $, руйнуючи традиційні бар'єри та відкриваючи можливості для створення багатства в усьому світі.

Ім'яESX

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція12,600,000,000

Загальна пропозиція7,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBASE

ОписEstateX є першопрохідцем у демократизації світового ринку нерухомості вартістю 300 трильйонів $, що розв'язує критичні проблеми та робить володіння нерухомістю доступним та гнучким. Використовуючи технологію блокчейн, EstateX дає змогу будь-кому розпочати створення диверсифікованого портфеля нерухомості всього за 100 $, руйнуючи традиційні бар'єри та відкриваючи можливості для створення багатства в усьому світі.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.